Összeesett egy cukrászda előtt Somogyban – szabadnapos orvosok mentették meg a férfi életét

Életmentő beavatkozásra volt szükség az orvosoktól egy Somogy vármegyei cukrászda előtt, ahol a közelmúltban minden előzmény nélkül összeesett egy 60 év körüli férfi.

Az orvosok szabadnapjukon mentették meg a férfi életét.

Fotó: Gé

Szabadnapos orvosok lettek a hősök

A történteket egy szabadnapos orvos házaspár látta, akik azonnal a férfi segítségére siettek. Mentőt hívtak, majd megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett. Az orvosok azonnal megkezdték az újraélesztést, amelyhez félautomata defibrillátort is használtak. Egymást váltva küzdöttek a férfi életéért, amíg a mentőegységek meg nem érkeztek a helyszínre.

Elsőként egy mentőgépkocsi, majd egy mentőhelikopter érkezett. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai átvették az életmentést és folytatták az újraélesztést. A mentők beszámolója szerint az időben megkezdett szakszerű segítségnyújtásnak, valamint a résztvevők összehangolt munkájának köszönhetően a férfi keringése végül visszatért. A beteget stabil állapotban, légi úton szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében mielőbbi felépülést kívánt a férfinak, és gratulált az életmentésben részt vevő szakembereknek.