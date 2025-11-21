„Nem kell félni a stressztől” – Így küzdhetsz meg munkahelyi stresszel a pszichológus szerint

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 08:15
Van, aki a kollégáival, vagy a főnökével, más a folyamatos teljesítménykényszertől szenved. Mikor „normális” a stressz, és mikor válik rombolóvá? Mikor kell beleállni a konfliktusba és mikor kell inkább felállni az asztaltól? Erről kérdeztük dr. Makai Gábor klinikai pszichológust, aki szerint a legnagyobb tévhit az, hogy a stressztől félni kell. Lássuk mint tehetünk a munkahelyi stressz megfelelő kezelése érdekében!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A szakértő szerint a stresszt sokan összekeverik a szorongással, pedig a kettő nem ugyanaz. „A stressz nem ellenség – az tesz minket erősebbé” – kezdi dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel a munkahelyi stressz kezeléséről beszélgettünk. 

Dr. Makai Gábor, akitől a munkahelyi stressz megfelelő kezeléséhez kaptunk tanácsokat.
Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal a munkahelyi stressz kezeléséről beszélgettünk / Fotó: TV2
  • a stressz következményei
  • pszichológus tanácsai a stressz enyhítésére
  • mikor kell felmondani egy mérgező munkahelyen

Munkahelyi stressz kezelése – pszichológus segít, hogy átlendülj a nehézségeken

A stressztől nem kell félni. Maga a stressz nem betegség és nem is negatív dolog – ez egy természetes reakció, ami a megküzdési stratégiáinkat hívja elő

– hangsúlyozza a szakértő. Ahogy mondja, stresszornak nevezzük mindazt, ami bennünk stresszreakciót indít be: lehet ez egy rossz viszony a főnökkel, túlzott elvárás, szoros határidők, de akár a munkakörnyezet is – a világítás, az ablak, a zajszint vagy a monoton feladatok.

A stressznek pedig több következménye lehet:

  • érzelmi tünetek: feszültség, motivációvesztés
  • kognitív tünetek: bizonytalanság, döntési nehézségek, koncentrációzavar
  • fizikai tünetek: fejfájás, alvászavar, felgyorsult szívdobogás, étvágyváltozás

A stresszkezelés célja ezek enyhítése – a módszer azonban egyénenként különböző lehet.

A konfliktus kerülése valójában olaj a tűzre

Mit tegyünk, ha egy kolléga „alánk tesz” vagy folyton kritizál? A legtöbben inkább elkerülik a konfliktust, ám ez csak ront a helyzeten.

A nyílt kommunikáció a kulcs. A konfliktus nem agresszió – hanem a problémamegoldás egyik formája

 – mondja a szakértő.  

A pszichológus szerint fontos, hogy ne engedjük, hogy a negatív hangulat maga alá gyűrjön minket. Ha tisztázzuk a helyzetet, gyakran kiderül, hogy a másik fél sem érzékel mindent úgy, ahogy mi.

Mi van akkor, ha épp a főnök az, aki stresszben tart minket?

Ez mindig nehezebb helyzet – hiszen ott valóban jelen lehet a félelem a megtorlástól.

Ha a főnök nem él vissza a hatalmával, akkor nincs különbség közte és egy kolléga között: ugyanúgy meg lehet vele beszélni a konfliktust

– mondja.

Azonban, ha a főnök nárcisztikus, nem fogadja el a kritikát vagy büntet, akkor a helyzet valóban problematikus lehet. Ennek ellenére a szakértő szerint az első lépés nem a menekülés.

„Nem az a megoldás, hogy azonnal felállok. Először meg kell próbálni rendezni a kapcsolatot, kommunikálni, tisztázni a helyzetet.” A legtöbb értelmiségi munkakörben szerinte ez működőképes.

Leépítéstől való félelem: mit tehetünk, ha folyton azt érezzük, hogy „ki fognak rúgnak”?

A mai bizonytalan munkaerőpiacon egyre többen élnek folyamatos készenléti állapotban – ez pedig könnyen önértékelési válsághoz vezet.

Aki attól fél, hogy elveszíti a munkáját, gyakran saját magát értékeli le. A szorongásuk miatt kevésnek érzik magukat, és ez hosszú távon a teljesítményükön is meglátszik.”

A szakértő szerint ilyenkor nagyon fontos a reális visszajelzés – akár a vezetőtől, akár egy külső szakembertől.

Ha kiderül, hogy valaki tényleg lemaradt szakmailag, akkor az önfejlesztés adhat új lendületet.

A továbbképzés önbizalmat ad. A fejlődés érzése növeli a rezilienciát, vagyis az alkalmazkodóképességet.

 

Egy nő dobozban viszi a holmiait mert felmondott a munkahelyi stressz hatására.
A tartós stressz kiégéshez vezethet, így előzd meg a pszichológus szerint / Fotó: 123RF

A reziliencia ma az egyik legfontosabb munkahelyi „szuperképesség”

Régi szerződések, biztos munkahelyek és kiszámítható évtizedek ma már ritkák. Ehhez alkalmazkodni kell.

„A reziliencia azt jelenti, hogy több lábon állunk: fejlesztjük a tudásunkat, nem magányosodunk el, figyelünk a mentális egészségünkre.”

A társas kapcsolatok, a tanulás és az önreflexió mind olyan védőfaktorok, amelyek ellenállóvá tesznek a munkahelyi nyomással szemben.

Mikor kell kimondani: „Nem vagyok idevaló”?

Vannak helyzetek – például, ha egy mérgező munkahelyen dolgozol –, amikor már nem a megküzdés a megoldás, hanem az elszakadás, és a felmondás.  

Ha a munkahelyi stressz már a mindennapokat is megbénítja, ha a hangulatunkra, a párkapcsolatunkra, az otthoni életünkre is rányomja a bélyegét, akkor el kell gondolkodni a váltáson.

Ez azonban nem kéne, hogy hirtelen döntés legyen. Először:

  • próbáljunk kommunikálni,
  • rendezzük a konfliktusokat,
  • kérjünk segítséget – akár szakembertől is.

Ha ezek után is ugyanott tartunk, akkor jön a nehéz kérdés: mit veszítünk és mit nyerünk, ha felállunk?

A munkahelyváltás első lépése: „Mérettesd meg magad!”

Érdekes módon sokaknak már az is erőt ad, ha felmennek az állásportálokra.

Én mindig azt mondom a pácienseknek: mérjék meg magukat a piacon. Egy állásinterjú rengeteg visszajelzést ad arról, mennyit érünk, és milyen lehetőségeink vannak.

Sokszor már az a tudat is megnyugtató, hogy van kiút – nem kell örökké egy toxikus munkahelyen maradni.

A munka csak munka – nem identitás

A szakértő szerint végső soron mindenkinek érdemes tudatosítani:

Nem a munka határoz meg minket. Tudni kell elemezni, hogy mi a tét számunkra: mit ad és mit vesz el a munkánk

– hangsúlyozza dr. Makai Gábor. Ha a mérleg egyértelműen negatív, akkor nem kudarc a váltás – hanem az önvédelem egyik formája, amivel megelőzheted a kiégést.

