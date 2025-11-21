„Nem kell félni a stressztől” – Így küzdhetsz meg munkahelyi stresszel a pszichológus szerint

A szakértő szerint a stresszt sokan összekeverik a szorongással, pedig a kettő nem ugyanaz. „A stressz nem ellenség – az tesz minket erősebbé” – kezdi dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel a munkahelyi stressz kezeléséről beszélgettünk.
A stressztől nem kell félni. Maga a stressz nem betegség és nem is negatív dolog – ez egy természetes reakció, ami a megküzdési stratégiáinkat hívja elő
– hangsúlyozza a szakértő. Ahogy mondja, stresszornak nevezzük mindazt, ami bennünk stresszreakciót indít be: lehet ez egy rossz viszony a főnökkel, túlzott elvárás, szoros határidők, de akár a munkakörnyezet is – a világítás, az ablak, a zajszint vagy a monoton feladatok.
A stresszkezelés célja ezek enyhítése – a módszer azonban egyénenként különböző lehet.
Mit tegyünk, ha egy kolléga „alánk tesz” vagy folyton kritizál? A legtöbben inkább elkerülik a konfliktust, ám ez csak ront a helyzeten.
A nyílt kommunikáció a kulcs. A konfliktus nem agresszió – hanem a problémamegoldás egyik formája
– mondja a szakértő.
A pszichológus szerint fontos, hogy ne engedjük, hogy a negatív hangulat maga alá gyűrjön minket. Ha tisztázzuk a helyzetet, gyakran kiderül, hogy a másik fél sem érzékel mindent úgy, ahogy mi.
Ez mindig nehezebb helyzet – hiszen ott valóban jelen lehet a félelem a megtorlástól.
Ha a főnök nem él vissza a hatalmával, akkor nincs különbség közte és egy kolléga között: ugyanúgy meg lehet vele beszélni a konfliktust
– mondja.
Azonban, ha a főnök nárcisztikus, nem fogadja el a kritikát vagy büntet, akkor a helyzet valóban problematikus lehet. Ennek ellenére a szakértő szerint az első lépés nem a menekülés.
„Nem az a megoldás, hogy azonnal felállok. Először meg kell próbálni rendezni a kapcsolatot, kommunikálni, tisztázni a helyzetet.” A legtöbb értelmiségi munkakörben szerinte ez működőképes.
A mai bizonytalan munkaerőpiacon egyre többen élnek folyamatos készenléti állapotban – ez pedig könnyen önértékelési válsághoz vezet.
Aki attól fél, hogy elveszíti a munkáját, gyakran saját magát értékeli le. A szorongásuk miatt kevésnek érzik magukat, és ez hosszú távon a teljesítményükön is meglátszik.”
A szakértő szerint ilyenkor nagyon fontos a reális visszajelzés – akár a vezetőtől, akár egy külső szakembertől.
Ha kiderül, hogy valaki tényleg lemaradt szakmailag, akkor az önfejlesztés adhat új lendületet.
A továbbképzés önbizalmat ad. A fejlődés érzése növeli a rezilienciát, vagyis az alkalmazkodóképességet.
Régi szerződések, biztos munkahelyek és kiszámítható évtizedek ma már ritkák. Ehhez alkalmazkodni kell.
„A reziliencia azt jelenti, hogy több lábon állunk: fejlesztjük a tudásunkat, nem magányosodunk el, figyelünk a mentális egészségünkre.”
A társas kapcsolatok, a tanulás és az önreflexió mind olyan védőfaktorok, amelyek ellenállóvá tesznek a munkahelyi nyomással szemben.
Vannak helyzetek – például, ha egy mérgező munkahelyen dolgozol –, amikor már nem a megküzdés a megoldás, hanem az elszakadás, és a felmondás.
Ha a munkahelyi stressz már a mindennapokat is megbénítja, ha a hangulatunkra, a párkapcsolatunkra, az otthoni életünkre is rányomja a bélyegét, akkor el kell gondolkodni a váltáson.
Ez azonban nem kéne, hogy hirtelen döntés legyen. Először:
Ha ezek után is ugyanott tartunk, akkor jön a nehéz kérdés: mit veszítünk és mit nyerünk, ha felállunk?
Érdekes módon sokaknak már az is erőt ad, ha felmennek az állásportálokra.
Én mindig azt mondom a pácienseknek: mérjék meg magukat a piacon. Egy állásinterjú rengeteg visszajelzést ad arról, mennyit érünk, és milyen lehetőségeink vannak.
Sokszor már az a tudat is megnyugtató, hogy van kiút – nem kell örökké egy toxikus munkahelyen maradni.
A szakértő szerint végső soron mindenkinek érdemes tudatosítani:
Nem a munka határoz meg minket. Tudni kell elemezni, hogy mi a tét számunkra: mit ad és mit vesz el a munkánk
– hangsúlyozza dr. Makai Gábor. Ha a mérleg egyértelműen negatív, akkor nem kudarc a váltás – hanem az önvédelem egyik formája, amivel megelőzheted a kiégést.
