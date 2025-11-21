„Nem kell félni a stressztől” – Így küzdhetsz meg munkahelyi stresszel a pszichológus szerint

A szakértő szerint a stresszt sokan összekeverik a szorongással, pedig a kettő nem ugyanaz. „A stressz nem ellenség – az tesz minket erősebbé” – kezdi dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel a munkahelyi stressz kezeléséről beszélgettünk.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal a munkahelyi stressz kezeléséről beszélgettünk

A stressztől nem kell félni. Maga a stressz nem betegség és nem is negatív dolog – ez egy természetes reakció, ami a megküzdési stratégiáinkat hívja elő

– hangsúlyozza a szakértő. Ahogy mondja, stresszornak nevezzük mindazt, ami bennünk stresszreakciót indít be: lehet ez egy rossz viszony a főnökkel, túlzott elvárás, szoros határidők, de akár a munkakörnyezet is – a világítás, az ablak, a zajszint vagy a monoton feladatok.

A stressznek pedig több következménye lehet:

érzelmi tünetek: feszültség, motivációvesztés

kognitív tünetek: bizonytalanság, döntési nehézségek, koncentrációzavar

fizikai tünetek: fejfájás, alvászavar, felgyorsult szívdobogás, étvágyváltozás

A stresszkezelés célja ezek enyhítése – a módszer azonban egyénenként különböző lehet.

A konfliktus kerülése valójában olaj a tűzre

Mit tegyünk, ha egy kolléga „alánk tesz” vagy folyton kritizál? A legtöbben inkább elkerülik a konfliktust, ám ez csak ront a helyzeten.

A nyílt kommunikáció a kulcs. A konfliktus nem agresszió – hanem a problémamegoldás egyik formája

– mondja a szakértő.

A pszichológus szerint fontos, hogy ne engedjük, hogy a negatív hangulat maga alá gyűrjön minket. Ha tisztázzuk a helyzetet, gyakran kiderül, hogy a másik fél sem érzékel mindent úgy, ahogy mi.

Mi van akkor, ha épp a főnök az, aki stresszben tart minket?

Ez mindig nehezebb helyzet – hiszen ott valóban jelen lehet a félelem a megtorlástól.

Ha a főnök nem él vissza a hatalmával, akkor nincs különbség közte és egy kolléga között: ugyanúgy meg lehet vele beszélni a konfliktust

– mondja.

Azonban, ha a főnök nárcisztikus, nem fogadja el a kritikát vagy büntet, akkor a helyzet valóban problematikus lehet. Ennek ellenére a szakértő szerint az első lépés nem a menekülés.