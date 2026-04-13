Arcmasszírozót használó középkorú nő, aki szereti az otthoni masszázst.

Szeretnéd végre kiengedni a fáradt gőzt? Ezekkel a termékekkel a nyugalom szigetén érezheted magad

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 13:05
A mindennapi stressz, a hosszúra nyúlt túlórák és a gyerekzsivaj után csak egy kis kikapcsolódásra vágysz? Akkor ne menj sehová, ugyanis olyan termékeket hoztunk neked, amelyekkel megteremtheted az otthoni masszázs örömét. Kényeztesd magad tetőtől talpig!
Kelle Fanni
Manapság rengeteg negatív hatásnak vagyunk kitéve, ami miatt a stressz-szintünk sokszor az egeket súrolja. Azonban bizonyos módszerekkel sokkal kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet élhetünk, ilyen egy otthoni masszázs is. Ehhez pedig csupán meg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyeket könnyű használni, ráadásul pezsdítő élményt nyújtanak. Most bemutatjuk a legjobbakat!

Ezekkel az eszközökkel megteremtheted az otthoni masszázs örömét
  • Manapság rengeteg stresszel kell megküzdenünk.
  • Ezekkel az eszközökkel tetőtől talpig kényeztetheted magad.
  • Az otthoni masszázs felüdülést nyújthat egy fárasztó, hektikus nap után.

Ezekkel az eszközökkel az otthoni masszázs élménye olyan lesz, mintha profi szakember csinálná

A masszázs akkor is kellemes élménnyel kecsegtet, ha nincsen semmilyen egészségügyi problémánk, hiszen segítségével oldható a stressz. Ezért cikkünkben megismerheted azokat az otthoni masszázsgépeket, eszközöket, amelyekkel a nyugalom szigetévé varázsolhatod az otthonodat. Lássuk tehát a legjobb masszírozó termékeket!

Szemkörnyék- és halántékmasszírozó

Még sosem hallottál szemkörnyék- és halántékmasszírozóról? Akkor itt az ideje, hogy felfedezd ezt az elképesztő terméket, amelyet bárhol és bármikor használhatsz. Különböző programjainak köszönhetően teljes körű élményt nyújt, miközben ellazítja az izmokat, enyhíti a szemszárazságot, stimulálja a keringést és csökkenti a szem fáradtságát.

Breo EM005 – 72.999 Ft
Arcmasszírozó

Ha eleged van a méregdrága kencékből, és egy igazán bőrfiatalító termékbe szeretnél beruházni, akkor szerezz be egy ilyen készüléket. Az eszköz ugyanis hozzájárul a kollagéntermeléshez, ezáltal pedig ragyogóbbá és feszesebbé teszi a bőrt.

Arcmasszírozó roller EMS-technológiával – 12.990 Ft
Masszázskészülék fejre

Imádod, amikor a fejedet cirógatják vagy masszírozzák? Akkor szerezz be egy Medivon Octopust, amely segít a relaxációban és a bőr regenerálódásában, miközben különböző intenzitások közül választhatsz.

Medivon Octopus – 23.580 Ft
Masszázspisztoly

Ezt a készüléket a nyakadtól kezdve egészen a talpadig alkalmazhatod, amely csökkenti az izmok merevségét és feszültségét, fokozza a véráramlást, illetve hatékonyabbá teheti a regenerációt és a rehabilitációt.

GymBeam  Masszázspisztoly VI Black – 20.990 Ft
Nyak- és vállmasszírozó

A nyak- és vállmasszírozó nemcsak elképesztő élményt nyújt, hanem tartásjavítás, illetve fájdalomcsillapítás céljából is használható. A készülék ugyanis képes oldani az izmokban és a kötőszöveti hártyában rejlő feszültséget, miközben tökéletesen igazodik a váll méretéhez.

Breo N6 Mini – 62.999 Ft
Kézmasszírozó

Állandóan gépelsz, sütsz-főzöl vagy fizikai munkát végzel? Ez a masszírozógép segít megszüntetni a kezedben és tenyeredben fellépő fájdalmat, miközben 6 különböző programmal kényeztet téged. Ne hagyd, hogy a fájdalom gátat szabjon annak, hogy a kisunokáidnak süss valami finomat!

Medivon Hand – 38.990 Ft
Lábmasszírozó

Egész nap robotolsz, esetleg állandóan úton vagy? Az egész napos rohanás nagy nyomást helyez a lábfejre, ezért nincs is annál kellemesebb, mint egy hosszú, fárasztó nap után kényeztetni a lábaidat.

Naipo MGF 839A - Lábmasszírozó hő és görgős masszázsfunkcióval – 113.500 Forint
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Ebből a videóból a Medivon kézmasszírozó eszközét ismerheted meg közelebbről:

Ezek az otthoni masszázsról szóló cikkek is érdekelhetnek:

 

