Milyen anyuka vagy? Kvízünkből kiderül

Az anyaság természetes szerepnek tűnik, mégis sokan nem látják át, mitől működik jól igazán.

A mindennapi káosz és fáradtság észrevétlenül átveheti az irányítást, ha nem figyelsz önmagadra is.

Kvízünkből megtudhatod, mennyire vagy képes uralni a szülői feladataid, és mely területeken van még szükséged fejlődésre.

A legtöbb édesanya csak akkor áll meg egy pillanatra, amikor már annyira kimerült, hogy még a legkisebb tennivalót is soknak érzi, és olyan kétségbeesett gondolatok merülnek fel benne, hogy vajon tényleg csak erről szól-e az anyaság. Hogy ezt elkerüljük, érdemes időnként megállnunk és önvizsgálatot tartanunk. Ha kellően tudatosak vagyunk, az nemcsak a mindennapjainkat könnyítheti meg, hanem gondtalan családi pillanatokból is több adódhat. Ehhez olyan szempontokra is érdemes figyelni, hogy mennyi energiánkat veszi el egy nap a közösségi média vagy egyéb tevékenységek, amelyek esetleg nyomasztón hathatnak ránk. Ha kellően odafigyelünk önmagunkra, az érzéseinkre és az időnkre, az a gyerekünkkel és magával az anyasággal való kapcsolatunkra is pozitív hatással lesz. Hogy megtudd, te ebben a folyamatban hol tartasz most, töltsd ki kvízünket!

Kvízünkből kiderítheted, milyen anya vagy valójában.

Miért változtat meg az anyaság?

Az anyaság nem csupán egy új szerepet hoz magával, hanem teljesen átírja azt is, hogyan tekintünk önmagunkra és mire vagyunk képesek. A szeretet mellett ott van a felelősség, az elvárások súlya és a folyamatos készenlét, amelyek mellett sokszor eltöpülünk, hiszen alig jut időnk önmagunkra.

A boldog gyerekkor alapja azonban nem egy tökéletes, hanem egy igazán jelen lévő szülő. Nem a nagy ígéretek számítanak, hanem az apró figyelmességek és a következetes tettek. A kiegyensúlyozottság az anyaságban nem azt jelenti, hogy sosem veszítjük el a türelmünket, hanem azt, hogy képesek vagyunk megnyugodni és újra jelen lenni. Ha hagyjuk, hogy a mindennapi teendőkkel járó feszültség eluralkodjon rajtunk, egy idő után úgy fogjuk érezni, nem bírjuk a tempót és a nyomás, ami nem is olyan hosszú távon kiégéshez vezethet. Hogy ezt elkerüljük, elengedhetetlen, hogy a saját igényeink ne mindig az utolsó helyen kössenek ki.