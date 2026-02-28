Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Kvízben szereplő kép egy anyáról és a lányáról napszemüvegben

Milyen anyuka vagy? Kvízünkből kiderül

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 11:45
szülőséganyasággyereknevelés
A szülővé válás a világ egyik legtermészetesebb dolga, a valódi harmónia receptjét azonban kevesen ismerik. Töltsd ki kvízünket és tudd meg, milyen szinten működnek benned az anyai ösztönök, és mely területeken jönne jól egy kis extra magabiztosság.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • Az anyaság természetes szerepnek tűnik, mégis sokan nem látják át, mitől működik jól igazán.
  • A mindennapi káosz és fáradtság észrevétlenül átveheti az irányítást, ha nem figyelsz önmagadra is.
  • Kvízünkből megtudhatod, mennyire vagy képes uralni a szülői feladataid, és mely területeken van még szükséged fejlődésre.

A legtöbb édesanya csak akkor áll meg egy pillanatra, amikor már annyira kimerült, hogy még a legkisebb tennivalót is soknak érzi, és olyan kétségbeesett gondolatok merülnek fel benne, hogy vajon tényleg csak erről szól-e az anyaság. Hogy ezt elkerüljük, érdemes időnként megállnunk és önvizsgálatot tartanunk. Ha kellően tudatosak vagyunk, az nemcsak a mindennapjainkat könnyítheti meg, hanem gondtalan családi pillanatokból is több adódhat. Ehhez olyan szempontokra is érdemes figyelni, hogy mennyi energiánkat veszi el egy nap a közösségi média vagy egyéb tevékenységek, amelyek esetleg nyomasztón hathatnak ránk. Ha kellően odafigyelünk önmagunkra, az érzéseinkre és az időnkre, az a gyerekünkkel és magával az anyasággal való kapcsolatunkra is pozitív hatással lesz. Hogy megtudd, te ebben a folyamatban hol tartasz most, töltsd ki kvízünket!

Kvízben szereplő kép egy anyáról és a lányáról egy konyhában
Kvízünkből kiderítheted, milyen anya vagy valójában. 
Fotó: Shutterstock

Miért változtat meg az anyaság?

Az anyaság nem csupán egy új szerepet hoz magával, hanem teljesen átírja azt is, hogyan tekintünk önmagunkra és mire vagyunk képesek. A szeretet mellett ott van a felelősség, az elvárások súlya és a folyamatos készenlét, amelyek mellett sokszor eltöpülünk, hiszen alig jut időnk önmagunkra.

A boldog gyerekkor alapja azonban nem egy tökéletes, hanem egy igazán jelen lévő szülő. Nem a nagy ígéretek számítanak, hanem az apró figyelmességek és a következetes tettek. A kiegyensúlyozottság az anyaságban nem azt jelenti, hogy sosem veszítjük el a türelmünket, hanem azt, hogy képesek vagyunk megnyugodni és újra jelen lenni. Ha hagyjuk, hogy a mindennapi teendőkkel járó feszültség eluralkodjon rajtunk, egy idő után úgy fogjuk érezni, nem bírjuk a tempót és a nyomás, ami nem is olyan hosszú távon kiégéshez vezethet. Hogy ezt elkerüljük, elengedhetetlen, hogy a saját igényeink ne mindig az utolsó helyen kössenek ki.

Anyasági kvíz

Az anyaság nem arról szól, hogy mindig mindenre tudjuk a választ, hanem megpróbáljuk megérteni a gyerekünket, és vele együtt önmagunkat, és önmagunk működését is. Neked mennyire megy? Teszteld le kvízünkben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
Mi történik, ha a gyereked dührohamot kap a boltban?

