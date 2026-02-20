Hiába alszol eleget? Ezért érzed magad állandóan kimerültnek

Reggel felkelsz, megnézed a telefont, és már legalább egy tucat értesítés vár, amire reagálnod kellene. Még a kávét sem ittad meg, az agyad máris dolgozik. Később beindul a mókuskerék, megkezdődik a munka, egymáson tornyosulnak az e-mailek és a meetingek, valahol a nap közepén pedig rájössz, hogy nem tudsz befejezni egy egyszerűnek tűnő feladatot sem. Nem figyelmetlenség ez, és nem is lustaság. Ez a mentális fáradtság.
A mentális fáradtság lassan alakul ki, ahogy a ránk zúduló értesítések, az állandó megszakítások és a folytonos elvárások egymásra rakódnak. A digitális figyelemelterelés tartós fáradtságot okoz, ami rontja a döntéshozatalt és az érzelemszabályozást. Csökken a koncentrációképesség, impulzívabbak lesznek a reakciók, egyre gyakoribbá válik a halogatás.
A kognitív fáradtság csökkenti a figyelmi kontrollt, lassítja a reakcióidőt és növeli a hibák számát. Ez azért van, mert az agy kapacitása véges: ha folyamatosan a „tűrőképessége” határán üzemel, előbb-utóbb jelzi: elég.
Sokan összekeverik a mentális fáradtságot a kiégéssel, mivel a krónikus fáradtság, a motivációvesztés és a nehézkes gondolkodás mindkettő helyzetben megjelenik. A különbség az, hogy a kiégésnek mindig valamilyen munkahelyi vagy életmódbeli gyökere, míg a mentális fáradtság a túl sok inger és a túl kevés pihenő következménye.
A kimerültség jelei nem mindig látványosak. Eleinte az tűnhet fel, hogy a legegyszerűbb döntések is nehéznek tűnnek. Linda Blair klinikai szakpszichológus, A nyugalom kulcsa című könyv szerzője pontosan ezt tapasztalja a praxisában.
Sok ilyen esettel találkozom a rendelésemen. Vannak, akik teljesen megbénulnak, és nem tudják eldönteni, mitévők legyenek. Sok kliensem arról számol be, hogy nehezen fejez be akár egyetlen dolgot is, ettől pedig egyre kevésbé érzik magukat hatékonynak. Ez demoralizáló, és nem az ő hibájuk. Nem is feltétlenül a feladatoké, amelyek egy kívülálló számára nem tűnnek különösebben megterhelőnek. A puszta mennyiség a probléma
– magyarázta Blair. A mentális kimerültség jellemző tünetei:
Ilyen esetben nemcsak az agy fárad el, hanem az önbizalom is kopik. Ha a tünetek heteken át fennállnak és befolyásolják a mindennapi működést, érdemes szakemberhez fordulni.
A szakember szerint a probléma a modern élet része. A terhelés lassan és észrevétlenül nőtt túl rajtunk. A jó hír, hogy a mentális fáradtság felismerhető és kezelhető. A kulcs a tudatos mentális higiénia: az értesítések korlátozása, digitális detox, valódi pihenőidők tartása. A mozgás, a légzőgyakorlatok és a természetben töltött idő az idegrendszer újratöltődésének bevált eszközei.
