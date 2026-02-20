Hiába alszol eleget? Ezért érzed magad állandóan kimerültnek

A folyamatos digitális ingerek és megszakítások észrevétlenül lemerítik az agyat, ezért érezheted magad kimerültnek akkor is, ha eleget alszol.

A mentális fáradtság rontja a koncentrációt, a döntéshozatalt és a motivációt, nehezítve az egyszerű feladatok elvégzését is.

Tudatos mentális pihenőkkel, a folyamatos értesítések leállításával és valódi kikapcsolódással az idegrendszer újratölthető.

Reggel felkelsz, megnézed a telefont, és már legalább egy tucat értesítés vár, amire reagálnod kellene. Még a kávét sem ittad meg, az agyad máris dolgozik. Később beindul a mókuskerék, megkezdődik a munka, egymáson tornyosulnak az e-mailek és a meetingek, valahol a nap közepén pedig rájössz, hogy nem tudsz befejezni egy egyszerűnek tűnő feladatot sem. Nem figyelmetlenség ez, és nem is lustaság. Ez a mentális fáradtság.

A folyamatos ingeráradat és a stressz mentális fáradtsághoz vezethet elegendő alvás mellett is

Fotó: 123rf.com

Amikor az agy már nem bírja: a mentális fáradtság mechanizmusa

A mentális fáradtság lassan alakul ki, ahogy a ránk zúduló értesítések, az állandó megszakítások és a folytonos elvárások egymásra rakódnak. A digitális figyelemelterelés tartós fáradtságot okoz, ami rontja a döntéshozatalt és az érzelemszabályozást. Csökken a koncentrációképesség, impulzívabbak lesznek a reakciók, egyre gyakoribbá válik a halogatás.

A kognitív fáradtság csökkenti a figyelmi kontrollt, lassítja a reakcióidőt és növeli a hibák számát. Ez azért van, mert az agy kapacitása véges: ha folyamatosan a „tűrőképessége” határán üzemel, előbb-utóbb jelzi: elég.

Kiégés, krónikus fáradtság vagy valami más?

Sokan összekeverik a mentális fáradtságot a kiégéssel, mivel a krónikus fáradtság, a motivációvesztés és a nehézkes gondolkodás mindkettő helyzetben megjelenik. A különbség az, hogy a kiégésnek mindig valamilyen munkahelyi vagy életmódbeli gyökere, míg a mentális fáradtság a túl sok inger és a túl kevés pihenő következménye.

A kimerültség jelei

A kimerültség jelei nem mindig látványosak. Eleinte az tűnhet fel, hogy a legegyszerűbb döntések is nehéznek tűnnek. Linda Blair klinikai szakpszichológus, A nyugalom kulcsa című könyv szerzője pontosan ezt tapasztalja a praxisában.

Sok ilyen esettel találkozom a rendelésemen. Vannak, akik teljesen megbénulnak, és nem tudják eldönteni, mitévők legyenek. Sok kliensem arról számol be, hogy nehezen fejez be akár egyetlen dolgot is, ettől pedig egyre kevésbé érzik magukat hatékonynak. Ez demoralizáló, és nem az ő hibájuk. Nem is feltétlenül a feladatoké, amelyek egy kívülálló számára nem tűnnek különösebben megterhelőnek. A puszta mennyiség a probléma

– magyarázta Blair. A mentális kimerültség jellemző tünetei:

koncentrációs nehézség,

feledékenység,

agyi köd,

motivációhiány,

ingerlékenység,

halogatás.

Ilyen esetben nemcsak az agy fárad el, hanem az önbizalom is kopik. Ha a tünetek heteken át fennállnak és befolyásolják a mindennapi működést, érdemes szakemberhez fordulni.