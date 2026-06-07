Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őrület: Videón, ahogy a hadsereg egy igazi UFO-t lő le az égről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 21:30
UFO-aktavideó
Hát ilyet sem látni minden nap: az amerikai légierő szó szerint megsemmisített egy azonosítatlan repülő tárgyat az égen!

A hivatalos videó címe és leírása alapján ez a döbbenetes incidens még 2023 februárjában történt a Huron-tó felett. A most közzétett felvételen jól követhető, ahogy az azonosítatlan légi jelenség – vagyis az UFO – egyre nagyobbá válik egy F-16C vadászgép célkeresztjében, majd alig néhány másodperccel később egy hatalmas robbanással megsemmisül.

UFO-t lőtt le az égről az amerikai hadsereg?
UFO-t lőtt le az égről az amerikai hadsereg?
Fotó: 123RF

Az All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) közleménye szerint ez a Pentagon-felvétel minden bizonnyal egy amerikai katonai eszköz fedélzetén található infravörös érzékelőből származik. A felvétel egy nagyobb csomag részeként látott napvilágot május 22-én, pénteken, amikor a hadügyminisztérium újabb UFO-aktákat oldott fel a titkosítás alól. Ez a mostani adag ráadásul nemcsak ezt a videót, hanem rengeteg egyéb dokumentumot, fotót és további felvételeket is tartalmaz a feltételezett UFO-aktivitásokról.

Teljesen megsemmisült az UFO a találat után

A Pentagon azonban igyekszik hűteni a kedélyeket, és nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a videó leírása kizárólag „tájékoztató jellegű”. Külön felhívták a figyelmet a következő hivatalos nyilatkozatra:

Az olvasóknak a leírás semelyik részét sem szabad úgy értelmezniük, mint ami elemzői ítéletet, vizsgálati következtetést vagy ténybeli megállapítást tükröz a leírt esemény érvényességére, természetére vagy jelentőségére vonatkozóan.

Ez a hivatalos nyelvről lefordítva nagyjából annyit tesz: fogalmuk sincs, mi a fenét láttak a levegőben – legyen szó idegen országból származó repülőgépről, földönkívüli űrhajóról vagy bármi egyébről –, de az biztos, hogy gondolkodás nélkül ízzé-porrá lőtték. A rejtély tehát továbbra is adott, a pusztításról készült videót viszont most már bárki megcsodálhatja – írja a TMZ.

Watch full video on TMZ

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu