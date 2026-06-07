Őrület: Videón, ahogy a hadsereg egy igazi UFO-t lő le az égről

A hivatalos videó címe és leírása alapján ez a döbbenetes incidens még 2023 februárjában történt a Huron-tó felett. A most közzétett felvételen jól követhető, ahogy az azonosítatlan légi jelenség – vagyis az UFO – egyre nagyobbá válik egy F-16C vadászgép célkeresztjében, majd alig néhány másodperccel később egy hatalmas robbanással megsemmisül.

UFO-t lőtt le az égről az amerikai hadsereg?

Fotó: 123RF

Az All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) közleménye szerint ez a Pentagon-felvétel minden bizonnyal egy amerikai katonai eszköz fedélzetén található infravörös érzékelőből származik. A felvétel egy nagyobb csomag részeként látott napvilágot május 22-én, pénteken, amikor a hadügyminisztérium újabb UFO-aktákat oldott fel a titkosítás alól. Ez a mostani adag ráadásul nemcsak ezt a videót, hanem rengeteg egyéb dokumentumot, fotót és további felvételeket is tartalmaz a feltételezett UFO-aktivitásokról.

Teljesen megsemmisült az UFO a találat után

A Pentagon azonban igyekszik hűteni a kedélyeket, és nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a videó leírása kizárólag „tájékoztató jellegű”. Külön felhívták a figyelmet a következő hivatalos nyilatkozatra:

Az olvasóknak a leírás semelyik részét sem szabad úgy értelmezniük, mint ami elemzői ítéletet, vizsgálati következtetést vagy ténybeli megállapítást tükröz a leírt esemény érvényességére, természetére vagy jelentőségére vonatkozóan.

Ez a hivatalos nyelvről lefordítva nagyjából annyit tesz: fogalmuk sincs, mi a fenét láttak a levegőben – legyen szó idegen országból származó repülőgépről, földönkívüli űrhajóról vagy bármi egyébről –, de az biztos, hogy gondolkodás nélkül ízzé-porrá lőtték. A rejtély tehát továbbra is adott, a pusztításról készült videót viszont most már bárki megcsodálhatja – írja a TMZ.