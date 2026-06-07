Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Könnyező Mária-szobor

Véres könnyek, megmagyarázhatatlan csodák: 5 könnyező Mária-szobor, amire nincs tudományos magyarázat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors paranormális jelenség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 21:15
Mária-szoborkönnyvérsírás
Vannak dolgok a világon, amelyekre még a legmodernebb tudomány sem talál megnyugtató magyarázatot, és alapjaiban rengetik meg a racionális világképünket. A hívők számára egyértelmű égi jelek, a szkeptikusoknak ügyes csalások, de egy biztos: a könnyező Mária-szobrok hátborzongató történeteitől feláll a szőr a hátunkon. Vajon mitől kezdenek el a kőből vagy porcelánból készült szobrok sírni, nem ritkán valódi emberi vért könnyezve az elképedt tömeg előtt?
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • A világ számos pontján számolnak be arról, hogy némely Mária-szobrok könnyezni kezdenek.
  • A tudomány próbál racionális magyarázatot találni a jelenségekre, amelyek a hívők szerint üzenetet vészjósló üzenettel bírnak.
  • Hazánkban is van egy síró Mária-szobor, amely a hívők egyik fontos zarándokhelyévé vált.

Vajon mi rejtőzik egy síró Mária-szobor könnycseppjei mögött, mit akarnak üzenni nekünk ezek a titokzatos jelenségek? A cikkünkben részletezett eseteket tudományos módszerrel is vizsgálták, ám a vizsgálatok olyan eredményeket hoztak, amelyek a legszkeptikusabb ateista tudósokat is mély hallgatásra kényszerítették. 

Könnyező Mária-szobor
A vért könnyező Mária-szoborra a tudomány sem talál egyértelmű választ. Az egyház csodának titulálja a jelenségeket. Fotó: SICDAMNOME / Wikipédia

5 könnyező Mária-szobor, amely tényleg csoda

Az elismert olasz csoda: Siracusa

1953-ban egy fiatal házaspár hálószobájában lévő egyszerű, gipszből készült Mária-dombormű kezdett el könnyezni. A feleség, aki éppen veszélyeztetett terhes volt, hirtelen arra lett figyelmes, hogy a szobor szemeiből folyadék szivárog. A hír futótűzként terjedt, a tudósok pedig azonnal kiszálltak a helyszínre, hogy leleplezzék a csalást. Legnagyobb döbbenetükre a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy a folyadék összetétele teljesen megegyezik az emberi könnyével. Ez az egyik olyan ritka eset, amelyet a katolikus egyház rendkívül gyorsan, alig néhány hónap alatt hivatalosan is valódi csodának ismert el.

A hazai rejtély: Sajólád

Nem kell az óceánon túlra vagy Dél-Európába utaznunk, ha látni szeretnénk egy ilyen jelenséget, hiszen Magyarországnak is megvan a maga könnyező Mária-szobra. A sajóládi római katolikus templom Pietà-szobra (a halott Jézust gyászoló Mária) a kétezres évek elején hozta lázba az országot. Szemtanúk szerint a szobor szemeiből tiszta, fénylő cseppek gördültek le, amelyek nyomot hagytak a gipsz felületén. Habár a hivatalos egyházi vizsgálatok évtizedekig eltarthatnak, a helyiek és a környező települések lakói számára Sajólád a történtek óta a béke és az imádság különleges, misztikus helyszíne.

A japán misztikum: Akita

A távoli Japánban, egy akitai zárdában 1973-ban egy fából faragott szobor nemcsak könnyeket, hanem vért és izzadságot is ontott magából. Egy süket apáca, Ágnes nővér belső hangokat is hallott, miközben a szobor megmagyarázhatatlan módon összesen 101 alkalommal hullatott könnyeket. A helyi egyetem orvosi karának professzorai szigorú vizsgálatnak vetették alá a mintákat, és megerősítették: a könnyek emberiek voltak, sőt a vércsoportot is sikerült azonosítaniuk: 0-s, B-s és AB-s mintákat is találtak a különböző alkalmakkor). Ágnes nővér ráadásul teljesen visszanyerte a hallását, aminek mikéntje azóta is orvosi rejtély.

Vérvörös könnyek a bűn városában: Las Vegas

Ha van hely, ahol a legkevésbé számítanánk egy vallási csodára, az Las Vegas. Egy helyi lakos magánkápolnájában őrzött Mária-szobor arcán azonban sűrű, vörös folyadék kezdett el patakzani 2012-ben. A tulajdonos elmondása szerint a szobor leginkább akkor sírt, amikor a világban valamilyen nagy katasztrófa történt vagy háború tört ki. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy a szobor belseje teljesen szilárd, nincs benne semmilyen rejtett tartály vagy csőrendszer, ami folyadékot adagolhatna.

A kislány szobra, amely megrázta a Vatikánt: Civitavecchia

1995-ben egy olasz kislány észrevette, hogy a kertjükben álló, Medjugorjéból származó gipszszobor szemeiből vér folyik. A család azonnal értesítette a helyi püspököt, aki kezdetben rendkívül szkeptikus volt, és maga akarta megsemmisíteni a szobrot. Amikor azonban a püspök a saját kezébe vette a tárgyat, az az ő ujjai között is vérkönnyeket kezdett hullatni. A Vatikán által elrendelt DNS-vizsgálat megállapította, hogy a vér egyértelműen egy hús-vér férfitól származik. A szobor azóta egy helyi templomban látható, és számtalan zarándok állítja, hogy a közelében megmagyarázhatatlan gyógyulásokat tapasztaltak.

Pásztón is találtak síró Mária-szobrot:

Ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu