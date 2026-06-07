Véres könnyek, megmagyarázhatatlan csodák: 5 könnyező Mária-szobor, amire nincs tudományos magyarázat

A világ számos pontján számolnak be arról, hogy némely Mária-szobrok könnyezni kezdenek.

A tudomány próbál racionális magyarázatot találni a jelenségekre, amelyek a hívők szerint üzenetet vészjósló üzenettel bírnak.

Hazánkban is van egy síró Mária-szobor, amely a hívők egyik fontos zarándokhelyévé vált.

Vajon mi rejtőzik egy síró Mária-szobor könnycseppjei mögött, mit akarnak üzenni nekünk ezek a titokzatos jelenségek? A cikkünkben részletezett eseteket tudományos módszerrel is vizsgálták, ám a vizsgálatok olyan eredményeket hoztak, amelyek a legszkeptikusabb ateista tudósokat is mély hallgatásra kényszerítették.

A vért könnyező Mária-szoborra a tudomány sem talál egyértelmű választ. Az egyház csodának titulálja a jelenségeket. Fotó: SICDAMNOME / Wikipédia

5 könnyező Mária-szobor, amely tényleg csoda

Az elismert olasz csoda: Siracusa

1953-ban egy fiatal házaspár hálószobájában lévő egyszerű, gipszből készült Mária-dombormű kezdett el könnyezni. A feleség, aki éppen veszélyeztetett terhes volt, hirtelen arra lett figyelmes, hogy a szobor szemeiből folyadék szivárog. A hír futótűzként terjedt, a tudósok pedig azonnal kiszálltak a helyszínre, hogy leleplezzék a csalást. Legnagyobb döbbenetükre a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy a folyadék összetétele teljesen megegyezik az emberi könnyével. Ez az egyik olyan ritka eset, amelyet a katolikus egyház rendkívül gyorsan, alig néhány hónap alatt hivatalosan is valódi csodának ismert el.

A hazai rejtély: Sajólád

Nem kell az óceánon túlra vagy Dél-Európába utaznunk, ha látni szeretnénk egy ilyen jelenséget, hiszen Magyarországnak is megvan a maga könnyező Mária-szobra. A sajóládi római katolikus templom Pietà-szobra (a halott Jézust gyászoló Mária) a kétezres évek elején hozta lázba az országot. Szemtanúk szerint a szobor szemeiből tiszta, fénylő cseppek gördültek le, amelyek nyomot hagytak a gipsz felületén. Habár a hivatalos egyházi vizsgálatok évtizedekig eltarthatnak, a helyiek és a környező települések lakói számára Sajólád a történtek óta a béke és az imádság különleges, misztikus helyszíne.

A japán misztikum: Akita

A távoli Japánban, egy akitai zárdában 1973-ban egy fából faragott szobor nemcsak könnyeket, hanem vért és izzadságot is ontott magából. Egy süket apáca, Ágnes nővér belső hangokat is hallott, miközben a szobor megmagyarázhatatlan módon összesen 101 alkalommal hullatott könnyeket. A helyi egyetem orvosi karának professzorai szigorú vizsgálatnak vetették alá a mintákat, és megerősítették: a könnyek emberiek voltak, sőt a vércsoportot is sikerült azonosítaniuk: 0-s, B-s és AB-s mintákat is találtak a különböző alkalmakkor). Ágnes nővér ráadásul teljesen visszanyerte a hallását, aminek mikéntje azóta is orvosi rejtély.