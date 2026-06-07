Véres könnyek, megmagyarázhatatlan csodák: 5 könnyező Mária-szobor, amire nincs tudományos magyarázat

Vajon mi rejtőzik egy síró Mária-szobor könnycseppjei mögött, mit akarnak üzenni nekünk ezek a titokzatos jelenségek? A cikkünkben részletezett eseteket tudományos módszerrel is vizsgálták, ám a vizsgálatok olyan eredményeket hoztak, amelyek a legszkeptikusabb ateista tudósokat is mély hallgatásra kényszerítették.
1953-ban egy fiatal házaspár hálószobájában lévő egyszerű, gipszből készült Mária-dombormű kezdett el könnyezni. A feleség, aki éppen veszélyeztetett terhes volt, hirtelen arra lett figyelmes, hogy a szobor szemeiből folyadék szivárog. A hír futótűzként terjedt, a tudósok pedig azonnal kiszálltak a helyszínre, hogy leleplezzék a csalást. Legnagyobb döbbenetükre a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy a folyadék összetétele teljesen megegyezik az emberi könnyével. Ez az egyik olyan ritka eset, amelyet a katolikus egyház rendkívül gyorsan, alig néhány hónap alatt hivatalosan is valódi csodának ismert el.
Nem kell az óceánon túlra vagy Dél-Európába utaznunk, ha látni szeretnénk egy ilyen jelenséget, hiszen Magyarországnak is megvan a maga könnyező Mária-szobra. A sajóládi római katolikus templom Pietà-szobra (a halott Jézust gyászoló Mária) a kétezres évek elején hozta lázba az országot. Szemtanúk szerint a szobor szemeiből tiszta, fénylő cseppek gördültek le, amelyek nyomot hagytak a gipsz felületén. Habár a hivatalos egyházi vizsgálatok évtizedekig eltarthatnak, a helyiek és a környező települések lakói számára Sajólád a történtek óta a béke és az imádság különleges, misztikus helyszíne.
A távoli Japánban, egy akitai zárdában 1973-ban egy fából faragott szobor nemcsak könnyeket, hanem vért és izzadságot is ontott magából. Egy süket apáca, Ágnes nővér belső hangokat is hallott, miközben a szobor megmagyarázhatatlan módon összesen 101 alkalommal hullatott könnyeket. A helyi egyetem orvosi karának professzorai szigorú vizsgálatnak vetették alá a mintákat, és megerősítették: a könnyek emberiek voltak, sőt a vércsoportot is sikerült azonosítaniuk: 0-s, B-s és AB-s mintákat is találtak a különböző alkalmakkor). Ágnes nővér ráadásul teljesen visszanyerte a hallását, aminek mikéntje azóta is orvosi rejtély.
Ha van hely, ahol a legkevésbé számítanánk egy vallási csodára, az Las Vegas. Egy helyi lakos magánkápolnájában őrzött Mária-szobor arcán azonban sűrű, vörös folyadék kezdett el patakzani 2012-ben. A tulajdonos elmondása szerint a szobor leginkább akkor sírt, amikor a világban valamilyen nagy katasztrófa történt vagy háború tört ki. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy a szobor belseje teljesen szilárd, nincs benne semmilyen rejtett tartály vagy csőrendszer, ami folyadékot adagolhatna.
1995-ben egy olasz kislány észrevette, hogy a kertjükben álló, Medjugorjéból származó gipszszobor szemeiből vér folyik. A család azonnal értesítette a helyi püspököt, aki kezdetben rendkívül szkeptikus volt, és maga akarta megsemmisíteni a szobrot. Amikor azonban a püspök a saját kezébe vette a tárgyat, az az ő ujjai között is vérkönnyeket kezdett hullatni. A Vatikán által elrendelt DNS-vizsgálat megállapította, hogy a vér egyértelműen egy hús-vér férfitól származik. A szobor azóta egy helyi templomban látható, és számtalan zarándok állítja, hogy a közelében megmagyarázhatatlan gyógyulásokat tapasztaltak.
Pásztón is találtak síró Mária-szobrot:
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