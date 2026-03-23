Pán Péter-szindróma: amikor egy férfi kisgyerek marad

A Pán Péter-szindróma (PPS) hivatalosan nem szerepel a pszichiátriai kézikönyvekben, de pszichológusok régóta foglalkoznak a jelenséggel. Lényege, hogy egy felnőtt nem tudja vagy nem akarja vállalni a felnőtt élettel járó felelősségeket, vagyis a munkát, a hosszú távú párkapcsolatot, a pénzügyi döntéseket és a háztartási teendőket.
A Pén Péter-szindróma a nevét J.M. Barrie örökifjú hőséről, Pán Péterről kapta, aki sosem akart felnőni. A való életben azonban a Pán Péter-szindrómával élők gyakran nemcsak játékosak vagy bohókásak, hanem elkerülik az elköteleződést és a nehezebb érzelmi helyzeteket is.
A jelenség leggyakrabban férfiaknál fordul elő, de nem kizárólag rájuk jellemző. Sok esetben ezek az emberek vonzzák azokat, akik „gondoskodó” természetűek, és hajlamosak túlzottan alkalmazkodni – a pszichológusok ezt Wendy-szindrómának hívják. Rövid távon működhet a kapcsolat, de hosszú távon mindkét fél kiégéséhez vezethet.
Első látásra a Pán Péter-szindrómás felnőttek bájosak és karizmatikusak. Lehet, hogy mindig van egy izgalmas sztorijuk, vagy spontán kalandokra invitálnak. Ha azonban egy kicsit közelebbről személjük őket, feltűnhetnek a következő tipikus minták:
A Pán Péter-szindrómás felnőttek gyakran észrevétlenül befolyásolják a környezetüket: a párkapcsolatban a partner „szülő” szerepbe kényszerül, a munkahelyen a kollégák vállalják a hiányzó feladatok terhét. A legfurcsább pedig, hogy az érintett sokszor tényleg nem érzi, hogy a viselkedése problémás lenne.
A szakemberek szerint több tényező is szerepet játszik a Pán Péter-szindróma kialakulásában. Gyakori, hogy túlóvó, úgynevezett helikopter, vagy túlságosan engedékeny szülők mellett nőtt fel valaki, aki sosem tanulta meg a felelősségvállalást, de gyerekkori traumák, bizonytalanság, szorongás, vagy az online világban népszerű „örök fiatalság” ideálja is okozhatja. Az eredmény? A felnőtt élet feladatai és a nehéz érzelmek inkább elkerülendő „szörnyek” lesznek, és a menekülés válik normává.
A Pán Péter-szindrómával élő felnőttek kapcsolatai gyakran kaotikusak, mert hajlamosak a partnerre áthárítani minden felelősséget. A partner viszi a háztartást, a pénzügyeket, a „felnőtt dolgokat”. A munka terén ugyancsak a felelősségvállalás kerülése, ezenkívül a gyakori projektelhagyás vagy a folyamatos munkahelyváltás okoz konfliktust. Nem ritka, hogy az érintett érzelmileg elérhetetlennek tűnik, ami stresszt és frusztrációt szül a környezetében.
A Pán Péter-szindróma nem egy életfogytig tartó ítélet. A változás kulcsa a tudatosság és a felelősségvállalás gyakorlása:
Az örök fiatalság csábító, de az igazi szabadság néha abban rejlik, hogy szükség esetén vállaljuk a felelősséget, nehéz helyzetekben is döntést hozunk, de mindeközben a bennünk élő gyereknek sem intünk búcsút.
