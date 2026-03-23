BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Pán Péter-szindróma névadója, Pán Péter karaktere Csingilinggel a Pán Péter című Disney-rajzfilmben

Pán Péter-szindróma: amikor egy férfi kisgyerek marad

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 15:15
test és lélekszindrómafelnőtté váláspszichológia
Találkoztál már olyannal, aki a korához képest nagyon gyerekes volt? A Pán Péter-szindróma éppen ezt a jelenséget írja le: amikor a felnőtt nem akar „felnőni”, és elkerüli a felelősséget, a kötelességeket és a komoly döntéseket. Elsőre talán szórakoztatónak tűnhet, de a mindennapokban komoly nehézségeket okozhat a kapcsolatokban, a munkahelyen, sőt az önértékelésben is.
Bakk Lucia
A szerző cikkei
  • A Pán Péter-szindróma lefőbb jellemzője, hogy az illető felnőttként is menekül a felelősség elől.
  • Az egyéb jellemzők közé tartozik a kötelezettség kerülése és a nehéz elköteleződés.
  • A gyógyulás a tudatosságban, apró lépésekben, szükség esetén pedig a szakmai segítségben rejlik.

A Pán Péter-szindróma (PPS) hivatalosan nem szerepel a pszichiátriai kézikönyvekben, de pszichológusok régóta foglalkoznak a jelenséggel. Lényege, hogy egy felnőtt nem tudja vagy nem akarja vállalni a felnőtt élettel járó felelősségeket, vagyis a munkát, a hosszú távú párkapcsolatot, a pénzügyi döntéseket és a háztartási teendőket.

A Pán Péter-szindróma névadója, Pán Péter szobra
A Pán Péter-szindróma jelenségével régóta foglalkoznak a pszichológusok.
Fotó: frantic00 / Shutterstock

Pán Péter-szindróma: jelek és megoldások 

A Pén Péter-szindróma a nevét J.M. Barrie örökifjú hőséről, Pán Péterről kapta, aki sosem akart felnőni. A való életben azonban a Pán Péter-szindrómával élők gyakran nemcsak játékosak vagy bohókásak, hanem elkerülik az elköteleződést és a nehezebb érzelmi helyzeteket is.

A jelenség leggyakrabban férfiaknál fordul elő, de nem kizárólag rájuk jellemző. Sok esetben ezek az emberek vonzzák azokat, akik „gondoskodó” természetűek, és hajlamosak túlzottan alkalmazkodni – a pszichológusok ezt Wendy-szindrómának hívják. Rövid távon működhet a kapcsolat, de hosszú távon mindkét fél kiégéséhez vezethet.

Hogyan ismerhetjük fel a jeleket?

Első látásra a Pán Péter-szindrómás felnőttek bájosak és karizmatikusak. Lehet, hogy mindig van egy izgalmas sztorijuk, vagy spontán kalandokra invitálnak. Ha azonban egy kicsit közelebbről személjük őket, feltűnhetnek a következő tipikus minták:

  • folyamatos segítségkérés a mindennapi feladatokhoz (mosás, főzés, papírmunkák);
  • kapcsolati elköteleződés kerülése, vagy gyakori szakítás „apró okok” miatt;
  • munkahelyi kötelezettségek kerülése, állandó váltogatás;
  • nehezen kezelik a kritikát, a konfliktusokat inkább elkerülik;
  • hajlamosak a felelősség áthárítására: mindenki más a hibás, ők soha.  

A Pán Péter-szindrómás felnőttek gyakran észrevétlenül befolyásolják a környezetüket: a párkapcsolatban a partner „szülő” szerepbe kényszerül, a munkahelyen a kollégák vállalják a hiányzó feladatok terhét. A legfurcsább pedig, hogy az érintett sokszor tényleg nem érzi, hogy a viselkedése problémás lenne.

Pán Péter-szindrómával élő férfi felnőtt, idős, és gyerek énje egymás mellett
A Pán Péter-szindrómás felnőttek gyakran menekülnek a felelősség elől.
Fotó: 123RF

Mi állhat a jelenség hátterében?

A szakemberek szerint több tényező is szerepet játszik a Pán Péter-szindróma kialakulásában. Gyakori, hogy túlóvó, úgynevezett helikopter, vagy túlságosan engedékeny szülők mellett nőtt fel valaki, aki sosem tanulta meg a felelősségvállalást, de gyerekkori traumák, bizonytalanság, szorongás, vagy az online világban népszerű „örök fiatalság” ideálja is okozhatja. Az eredmény? A felnőtt élet feladatai és a nehéz érzelmek inkább elkerülendő „szörnyek” lesznek, és a menekülés válik normává.

Kapcsolatok és karrier: az örök fiatalság ára

A Pán Péter-szindrómával élő felnőttek kapcsolatai gyakran kaotikusak, mert hajlamosak a partnerre áthárítani minden felelősséget. A partner viszi a háztartást, a pénzügyeket, a „felnőtt dolgokat”. A munka terén ugyancsak a felelősségvállalás kerülése, ezenkívül a gyakori projektelhagyás vagy a folyamatos munkahelyváltás okoz konfliktust. Nem ritka, hogy az érintett érzelmileg elérhetetlennek tűnik, ami stresszt és frusztrációt szül a környezetében.

Hogyan lehet változtatni?

A Pán Péter-szindróma nem egy életfogytig tartó ítélet. A változás kulcsa a tudatosság és a felelősségvállalás gyakorlása:

  • Érdemes apró lépésekkel kezdeni: fizetni a saját számlákat, vállalni a háztartási teendőket, felelősséget vállalni a párkapcsolatban.  
  • Ha kell, pszichológus vagy párterapeuta támogatása is sokat segíthet.  
  • A legfontosabb: elfogadni, hogy a felnőtté válás nem a játékosság elvesztését jelenti, hanem új lehetőségeket nyit a kapcsolatokban és az életben.

Az örök fiatalság csábító, de az igazi szabadság néha abban rejlik, hogy szükség esetén vállaljuk a felelősséget, nehéz helyzetekben is döntést hozunk, de mindeközben a bennünk élő gyereknek sem intünk búcsút.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a Pán Péter-szindrómáról:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
