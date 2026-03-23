Pán Péter-szindróma: amikor egy férfi kisgyerek marad

A Pán Péter-szindróma lefőbb jellemzője, hogy az illető felnőttként is menekül a felelősség elől.

Az egyéb jellemzők közé tartozik a kötelezettség kerülése és a nehéz elköteleződés.

A gyógyulás a tudatosságban, apró lépésekben, szükség esetén pedig a szakmai segítségben rejlik.

A Pán Péter-szindróma (PPS) hivatalosan nem szerepel a pszichiátriai kézikönyvekben, de pszichológusok régóta foglalkoznak a jelenséggel. Lényege, hogy egy felnőtt nem tudja vagy nem akarja vállalni a felnőtt élettel járó felelősségeket, vagyis a munkát, a hosszú távú párkapcsolatot, a pénzügyi döntéseket és a háztartási teendőket.

A Pán Péter-szindróma jelenségével régóta foglalkoznak a pszichológusok.

Pán Péter-szindróma: jelek és megoldások

A Pén Péter-szindróma a nevét J.M. Barrie örökifjú hőséről, Pán Péterről kapta, aki sosem akart felnőni. A való életben azonban a Pán Péter-szindrómával élők gyakran nemcsak játékosak vagy bohókásak, hanem elkerülik az elköteleződést és a nehezebb érzelmi helyzeteket is.

A jelenség leggyakrabban férfiaknál fordul elő, de nem kizárólag rájuk jellemző. Sok esetben ezek az emberek vonzzák azokat, akik „gondoskodó” természetűek, és hajlamosak túlzottan alkalmazkodni – a pszichológusok ezt Wendy-szindrómának hívják. Rövid távon működhet a kapcsolat, de hosszú távon mindkét fél kiégéséhez vezethet.

Hogyan ismerhetjük fel a jeleket?

Első látásra a Pán Péter-szindrómás felnőttek bájosak és karizmatikusak. Lehet, hogy mindig van egy izgalmas sztorijuk, vagy spontán kalandokra invitálnak. Ha azonban egy kicsit közelebbről személjük őket, feltűnhetnek a következő tipikus minták:

folyamatos segítségkérés a mindennapi feladatokhoz (mosás, főzés, papírmunkák);

kapcsolati elköteleződés kerülése, vagy gyakori szakítás „apró okok” miatt;

munkahelyi kötelezettségek kerülése, állandó váltogatás;

nehezen kezelik a kritikát, a konfliktusokat inkább elkerülik;

hajlamosak a felelősség áthárítására: mindenki más a hibás, ők soha.

A Pán Péter-szindrómás felnőttek gyakran észrevétlenül befolyásolják a környezetüket: a párkapcsolatban a partner „szülő” szerepbe kényszerül, a munkahelyen a kollégák vállalják a hiányzó feladatok terhét. A legfurcsább pedig, hogy az érintett sokszor tényleg nem érzi, hogy a viselkedése problémás lenne.