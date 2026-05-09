Csak egy apró csomót vett észre péniszén a férfi– brutális műtét mentette meg életét

Életmentő, ugyanakkor rendkívül megterhelő műtéten esett át a 49 éves Alastair Munro, akinél egy rendkívül ritka daganatos betegséget diagnosztizáltak. A skóciai Invernessben élő férfi történetét most a BBC2 Surgeons: At The Edge Of Life című műsora mutatja be.

Egy csomóval kezdődött, műtét mentette meg a férfit.

Fotó: 123RF

A műtét mindent megváltoztatott

Alastair egy apró csomót vett észre a nemiszervén, ami folyamatosan növekedett. Körülbelül hat héttel az első tünetek megjelenése után fordult háziorvoshoz. A vizsgálatok végül megerősítették, hogy ritka péniszrákja van. A férfire egy hétórás műtét várt az edinburgh-i kórházban, ahol eltávolították a daganatot és több nyirokcsomót is az ágyékából. Hat héttel később újabb operációra volt szükség, hogy a megmaradt rákos szöveteket is eltávolítsák.

Az orvosok később combjából vett bőr segítségével rekonstruálták az érintett területet. Alastair szerint azért vállalta a nyilvános szereplést, hogy felhívja a figyelmet a korai tünetek fontosságára.

Azt szeretném üzenni az embereknek, hogy ha bármilyen csomót, elváltozást vagy vizelési problémát észlelnek, ne szégyelljenek orvoshoz fordulni

– mondta.

A férfi elárulta, hogy februárban jó hírt kapott, ugyanis az orvosok jelenleg daganatmentesnek nyilvánították. Az év későbbi részében azonban további plasztikai műtétek várnak rá. Alastairt végig legjobb barátja, Richard Selvester támogatta, akivel közösen a férfi daganatos betegségekkel foglalkozó Orchid nevű jótékonysági szervezet számára gyűjtenek adományokat, tudta meg a Mirror. A férfi szerint már akkor megérte megosztania történetét, ha akár csak egy ember felismeri a tüneteket és időben orvoshoz fordul.