Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Cushing-szindróma: amikor a stresszhormon túltermelődik – Tünetek, amiket nem hagyhatsz figyelmen kívül

Cushing-szindróma: amikor a stresszhormon túltermelődik – Tünetek, amiket nem hagyhatsz figyelmen kívül

cushing
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 06:15
tünetekszindrómakezelés
Veled is előfordult már, hogy belenéztél a tükörbe, és az jutott eszedbe: „Ez nem én vagyok”? Mintha az arcod megváltozott volna, a tested nem úgy működne, ahogy megszoktad, a hangulatod pedig sivár. Sok nőnél a Cushing-szindróma pontosan egy ilyen reggellel kezdődik. Lássuk a tüneteket, amelyeket nem szabad félvállról venned.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A Cushing-szindróma hátterében a kortizol, vagyis a stresszhormon tartós túlsúlya áll. Ez a hormon alapvetően segít minket: ébren tart, energiát ad, átvészeljük vele a nehéz időszakokat. Csakhogy, ha túl sok lesz belőle, a szervezet kibillen az egyensúlyából – és ez előbb-utóbb a bőrünkön, az alakunkon és a hangulatunkon is meglátszik.  

Egy nőnél épp a Cushing-szindróma tüneteit vizsgálják.
Cushing-szindróma: amikor a stresszhormon túltermelődik – Tünetek, amiket nem hagyhatsz figyelmen kívül
Fotó: 123RF
  • A Cushing-szindróma lassan, alattomosan változtatja meg a testet és a közérzetet.
  • A kortizol túlsúlya testi és lelki tüneteket is okozhat.
  • Időben felismerve a probléma kezelhető.

Cushing-szindróma: a stresszhormon túltermelődésének jelei

Mi is az a Cushing-szindróma?

A Cushing-szindróma egy olyan állapot, amikor a szervezetben huzamosan magas a kortizol szintje. Ez vagy azért történik, mert a test maga termel túl sokat, vagy azért, mert valaki hosszú ideje szed szteroid típusú gyógyszereket (amik a kortizolhoz hasonló hatást fejtenek ki).

Képzeld el úgy, mint amikor legyőzhetetlen „stresszhormon állapotba” kapcsol a tested – csak itt nem a valódi stressz a kiváltó, hanem valami belső dolog. A Cushing-szindróma ritka, de annál nagyobb hatással lehet a testre és a lélekre.  

A „holdarc” és egyéb látható jelek

Talán a legismertebb tünet a jellegzetes, pirosas-kerek „holdarc” megjelenése, amikor az arc látványosan teltebbé válik. Ezzel gyakran együtt járhat zsírlerakódás a törzsön, a nyak és vállak körül, miközben a karok és lábak vékonyak maradnak. Jellegzetes tünet még a hason erőteljesen gyarapodó zsírpárna.

Egyéb gyakori jelek:  

  • lilás-rózsaszínes striák a bőrön, akár a hason, combon vagy felkaron
  • könnyen kialakuló véraláfutások és lassú sebgyógyulás
  • izomgyengeség és általános fáradtságérzet
  • hormonális változások – például menstruációs problémák nőknél vagy csökkent libidó férfiaknál

Ez még csak a fizikai rész: a Cushing-szindróma gyakran hat a hangulatra és a gondolkodásra is. Szorongás, depresszió, koncentrációs nehézségek és ingerlékenység is megjelenhet.

Egy nő derekán megjelenő striák a Cushing-szindróma tünetei.
A stresszhormon túltermelődésének egyik tünete a striák
Fotó: namtipStudio /  Shutterstock 

Mi okozza ezt az egész „zavart”?

A kiváltó ok lehet külső vagy belső. Külső ok például egy tartósan szedett szteroid gyógyszer, amelyet gyakran használnak gyulladásos betegségek, asztma vagy autoimmun kórképek kezelésére. Ilyenkor a szervezet „megkapja” a kortizolt már kész formában – és hosszú távon ez is okozhat gondokat.

Belső ok lehet, ha a szervezet saját maga termel túl sok kortizolt egy daganat miatt. Az agyalapi mirigyben vagy a mellékvesékben kialakuló jóindulatú daganat megzavarhatja az hormonháztartást, így közvetve fokozott kortizol-termeléshez vezet. Ritkábban előfordulhat, hogy más szövetekben termelődik olyan hormon, amely ezt a láncreakciót elindítja.

Hogyan ismerhető fel a betegség és mit tehetünk?

A Cushing-szindróma tüneteit nem egyszerű felismerni, mert lassan alakulnak ki, és sokszor más betegségekkel is összetéveszthetők. Ha valaki észreveszi magán a fenti tünetek kombinációját – például hirtelen testsúlynövekedést, különös striákat, könnyű zúzódásokat vagy változást a hangulatában –, érdemes orvoshoz fordulni. Az endokrinológus szakember vér-, vizelet- és akár képalkotó vizsgálatok segítségével tudja eldönteni, fennáll-e Cushing-szindróma.

A kezelés nagyban függ az okoktól: ha gyógyszer okozza, az orvos fokozatosan csökkentheti a dózist. Amennyiben daganat áll a háttérben, sebészi vagy sugárterápiás beavatkozás is szóba jöhet. 

Ha úgy érzed, hogy a tested „nem úgy működik”, mint korábban – és sem diéta, sem mozgás nem segít a tüneteken –, ne bagatellizáld a jeleket. Fordulj orvoshoz, a Cushing-szindróma kezelhető – csak előbb fel kell ismerni. 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a Cushing-szindrómáról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu