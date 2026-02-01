A Cushing-szindróma hátterében a kortizol, vagyis a stresszhormon tartós túlsúlya áll. Ez a hormon alapvetően segít minket: ébren tart, energiát ad, átvészeljük vele a nehéz időszakokat. Csakhogy, ha túl sok lesz belőle, a szervezet kibillen az egyensúlyából – és ez előbb-utóbb a bőrünkön, az alakunkon és a hangulatunkon is meglátszik.

Cushing-szindróma: amikor a stresszhormon túltermelődik – Tünetek, amiket nem hagyhatsz figyelmen kívül

A Cushing-szindróma lassan, alattomosan változtatja meg a testet és a közérzetet.

A kortizol túlsúlya testi és lelki tüneteket is okozhat.

Időben felismerve a probléma kezelhető.

Cushing-szindróma: a stresszhormon túltermelődésének jelei

Mi is az a Cushing-szindróma?

A Cushing-szindróma egy olyan állapot, amikor a szervezetben huzamosan magas a kortizol szintje. Ez vagy azért történik, mert a test maga termel túl sokat, vagy azért, mert valaki hosszú ideje szed szteroid típusú gyógyszereket (amik a kortizolhoz hasonló hatást fejtenek ki).

Képzeld el úgy, mint amikor legyőzhetetlen „stresszhormon állapotba” kapcsol a tested – csak itt nem a valódi stressz a kiváltó, hanem valami belső dolog. A Cushing-szindróma ritka, de annál nagyobb hatással lehet a testre és a lélekre.

A „holdarc” és egyéb látható jelek

Talán a legismertebb tünet a jellegzetes, pirosas-kerek „holdarc” megjelenése, amikor az arc látványosan teltebbé válik. Ezzel gyakran együtt járhat zsírlerakódás a törzsön, a nyak és vállak körül, miközben a karok és lábak vékonyak maradnak. Jellegzetes tünet még a hason erőteljesen gyarapodó zsírpárna.

Egyéb gyakori jelek:

lilás-rózsaszínes striák a bőrön, akár a hason, combon vagy felkaron

könnyen kialakuló véraláfutások és lassú sebgyógyulás

izomgyengeség és általános fáradtságérzet

hormonális változások – például menstruációs problémák nőknél vagy csökkent libidó férfiaknál

Ez még csak a fizikai rész: a Cushing-szindróma gyakran hat a hangulatra és a gondolkodásra is. Szorongás, depresszió, koncentrációs nehézségek és ingerlékenység is megjelenhet.

A stresszhormon túltermelődésének egyik tünete a striák

Mi okozza ezt az egész „zavart”?

A kiváltó ok lehet külső vagy belső. Külső ok például egy tartósan szedett szteroid gyógyszer, amelyet gyakran használnak gyulladásos betegségek, asztma vagy autoimmun kórképek kezelésére. Ilyenkor a szervezet „megkapja” a kortizolt már kész formában – és hosszú távon ez is okozhat gondokat.