A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy egyszerűen képtelen elviselni a kritikát

Általánosságban elmondható – horoszkópoktól és asztrológiától függetlenül –, hogy meg kell birkóznunk azzal, ha valaki negatív véleményt formál rólunk. De az építő jellegű kritikák fogadását a legtöbben megtanuljuk elfogadni. Amelyeket pedig egyszerűen sértésnek szánnak, a jó helyre tesszük, és tovább lépünk. Van, aki tanul belőlük. Van, aki egyszerűen csak elengedi a füle mellet. De van 3 csillagjegy, aki képtelen túllépni azon, ha valaki megjegyzést tesz rájuk.

Horoszkóp: 3 egy, aki képtelen túllépni a kritikákon.

Fotó: simona pilolla 2 / Shutterstock

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki képtelen túllépni az őt ért kritikán

1. Rák csillagjegy

Sértődékenységben profik. De nem csoda, hiszen egy Rák tele van érzelmekkel és emiatt mesterfokon űzi az együttérzés művészetét – egészen addig, amíg nem fogalmaz meg valaki vele szemben egy kéretlen kritikát...

Nem szólnak vissza, csak mélyen elhallgatnak, és visszavonulnak, mert nehezen kezelik azt az érzelemáradatot, ami ilyenkor rájuk zúdul. Veszélyes erre a csillagjegyre bármit mondani, mert egy finom megjegyzést, jóindulatú szándékkal intézett tanácsot is képesek támadásnak venni, hiszen számukra a legfontosabb, hogy pozitív visszajelzéseket kapjanak a szeretteiktől. A horoszkóp szerint épp olyan gyengédségre és empatikus képességekre van szükség velük szemben, mint amit ők is tanúsítanak mások felé.

2. Oroszlán csillagjegy

Mivel az Oroszlán csillagjegyben születettek imádnak ragyogni és a középpontban lenni, el is várják másoktól, hogy asszisztáljanak ehhez. Ezért is van, hogy egy Oroszlánnak a kritika olyan, mint egy váratlan késdöfés a mellkasba. Főleg, ha személyes támadás éri.

Ha valaki kéretlen visszajelzést ad ennek a büszke csillagjegynek, számíthat sértődésre, duzzogásra és egy kis drámára is, attól függően, mennyire tapintottak érzékeny pontra. Még szerencse, hogy sosem telik sok időbe, amíg visszaszerzi az önbizalmát.

3. Szűz csillagjegy

Egy Szűzzel nem éri meg leállni vitázni. Ha megsértetted készülhetsz a hadjáratra.

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Úgy tűnik a horoszkópok kritikamestere csak osztani szereti a visszajelzéseket, kapni nem. Egy Szűznek az a legfontosabb, hogy minden tökéletes és rendezett legyen maga körül. A magánélete, a munkája, az otthona. Minden. Ezért a legapróbb részletekre is odafigyel, és mindent kijavít, amiben hibát talál. Nem fél visszajelzést adni bárkinek a viselkedéséről, de ha ez fordítva történik az már más tészta...