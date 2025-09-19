A helikopterszülők nem is sejtik, milyen mély traumákat okozhatnak a gyereküknek

A helikoptereket mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy nemcsak több száz méter magasan, hanem néha a háztartásokban is „repkednek”. A helikopterszülők sokszor észre sem veszik, és pont olyanná válnak, amilyenek sosem szeretettek volna lenni. Na de kik valójában a helikopterszülők, mit csinálnak, és ez miért nem jó a gyereknek? Ebben a cikkben ennek jártunk utána!

A helikopterszülők túlféltik a gyerekeiket.

Fotó: ChameleonsEye

A helikopterszülők általában nem ismerik fel, hogy rosszat tesznek

Mi az a helikopterszülő?

A helikopterszülő szóösszefüggést először dr. Haim Ginott használta 1969-ben a Between Parent & Teenager című könyvében. A kötetben azokról a tinédzserekről számol be, akiknek a szülei folyamatosan köröznek a fejük fölött, mint egy helikopter. A fogalom azóta egyre elterjedtebbé, illetve azoknak a szülőknek a védjegyévé vált, akik csak a gyerekükre koncentrálnak, és túlféltik őket.

Ezt csinálják a helikopterszülők

Ezek a szülők hajlamosak túlzottan aggódni a gyerekeikért, beosztják és menedzselik az életük minden pillanatát, és gyakran beavatkoznak olyan helyzetekbe is, amelyeket a gyerekek már képesek lennének önállóan megoldani. A helikopterszülők rendkívül nagy figyelmet fordítanak a gyerekeik iskolai munkájára és iskolán kívüli tevékenységeire. A céljuk minden esetben ugyanaz: megóvni a gyereküket a kudarcoktól és a csalódásoktól, és elérni, hogy bármi áron sikeresek legyenek. Ezek a túlféltő szülők sokszor a saját gyerekkori traumáikat viszik tovább a gyereknevelésben. Bár a szándékuk legtöbbször jóindulatú – hiszen feltételezhető, hogy minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének –, a túlzott védelem és kontroll hosszú távon negatív hatással van a fiatalok testi, lelki és szellemi fejlődésére – írja a Psychology Today.

A helikopterszülőség negatív hatásai a gyerekek életében:

alacsony önbizalom a problémamegoldásban – a gyerek nem tanulja meg, hogy önállóan is képes megküzdeni helyzetekkel, pedig az akadályok leküzdése kulcsfontosságú a gyerekek rezilienciájának és megküzdési stratégiáinak kialakításában;

független gondolkodás hiánya – mivel mindig útmutatást kapnak, kevésbé mernek önálló döntést hozni, pedig a gyerekeknek meg kell tanulniuk kérdéseket feltenni, tájékozódni és felszólalni, amikor szükségük van valamire;

törékeny önértékelés – könnyen elhiszik, hogy nem elég erősek, mert a szülő a tevékenységével azt üzeni, hogy „Nélkülem nem boldogulsz”.

Erre figyelj

Teljesen természetes, ha egy szülő óvni és terelni igyekszik a gyerekét, ám ezt egészséges határokon belül kell tenni. Ehhez elengedhetetlen, hogy a felnőttek megtanulják, hogyan lehetnek türelmes szülők.