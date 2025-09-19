Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Helikopterszülőként a rollerező kislányát túlféltő édesanya a gyerek után kap

A helikopterszülők nem is sejtik, milyen mély traumákat okozhatnak a gyereküknek

trauma
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 20:45
helikopterféltésgyereknevelésszülő
A gyereknevelés nehéz terep, de sokan túlságosan is rágörcsölnek. Azok, akik túlaggódják gyermekük minden lélegzetvételét, könnyen válhatnak úgynevezett helikopterszülővé, amivel súlyos traumákat is okozhatnak a csemetéikben.
Simon Benedek
A szerző cikkei

A helikoptereket mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy nemcsak több száz méter magasan, hanem néha a háztartásokban is „repkednek”. A helikopterszülők sokszor észre sem veszik, és pont olyanná válnak, amilyenek sosem szeretettek volna lenni. Na de kik valójában a helikopterszülők, mit csinálnak, és ez miért nem jó a gyereknek? Ebben a cikkben ennek jártunk utána!

Helikopterszülőként a bicikliző kislányát túlféltő, üldöző anya egy parkban
A helikopterszülők túlféltik a gyerekeiket.
Fotó: ChameleonsEye

A helikopterszülők általában nem ismerik fel, hogy rosszat tesznek

Mi az a helikopterszülő?

A helikopterszülő szóösszefüggést először dr. Haim Ginott használta 1969-ben a Between Parent & Teenager című könyvében. A kötetben azokról a tinédzserekről számol be, akiknek a szülei folyamatosan köröznek a fejük fölött, mint egy helikopter. A fogalom azóta egyre elterjedtebbé, illetve azoknak a szülőknek a védjegyévé vált, akik csak a gyerekükre koncentrálnak, és túlféltik őket.

Ezt csinálják a helikopterszülők

Ezek a szülők hajlamosak túlzottan aggódni a gyerekeikért, beosztják és menedzselik az életük minden pillanatát, és gyakran beavatkoznak olyan helyzetekbe is, amelyeket a gyerekek már képesek lennének önállóan megoldani. A helikopterszülők rendkívül nagy figyelmet fordítanak a gyerekeik iskolai munkájára és iskolán kívüli tevékenységeire. A céljuk minden esetben ugyanaz: megóvni a gyereküket a kudarcoktól és a csalódásoktól, és elérni, hogy bármi áron sikeresek legyenek. Ezek a túlféltő szülők sokszor a saját gyerekkori traumáikat viszik tovább a gyereknevelésben. Bár a szándékuk legtöbbször jóindulatú – hiszen feltételezhető, hogy minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének –, a túlzott védelem és kontroll hosszú távon negatív hatással van a fiatalok testi, lelki és szellemi fejlődésére – írja a Psychology Today

A helikopterszülőség negatív hatásai a gyerekek életében:

  • alacsony önbizalom a problémamegoldásban – a gyerek nem tanulja meg, hogy önállóan is képes megküzdeni helyzetekkel, pedig az akadályok leküzdése kulcsfontosságú a gyerekek rezilienciájának és megküzdési stratégiáinak kialakításában;
  • független gondolkodás hiánya – mivel mindig útmutatást kapnak, kevésbé mernek önálló döntést hozni, pedig a gyerekeknek meg kell tanulniuk kérdéseket feltenni, tájékozódni és felszólalni, amikor szükségük van valamire;
  • törékeny önértékelés – könnyen elhiszik, hogy nem elég erősek, mert a szülő a tevékenységével azt üzeni, hogy „Nélkülem nem boldogulsz”.

Erre figyelj

Teljesen természetes, ha egy szülő óvni és terelni igyekszik a gyerekét, ám ezt egészséges határokon belül kell tenni. Ehhez elengedhetetlen, hogy a felnőttek megtanulják, hogyan lehetnek türelmes szülők.

Az alábbi videó a helikopterszülőség jeleit foglalja össze:

Ez is érdekelhet:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu