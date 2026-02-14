Ezekre a csillagjegyekre brutál kihívás vár: a Szaturnusz a Kos jegyébe lépett

Miután 2025 májusa és szeptembere között egy rövid utazást tett a tűz jegyben, a Szaturnusz február 13-án hivatalosan is visszatért a Kosba, közel három évtized után először. Ez az időszak minden csillagjegyet próbára tesz, sőt egyeseknek még nagy karmát is tartogat.

Egyik csillagjegyet sem kíméli a következő időszak. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk mi tartogat a következő időszak a csillagjegyek számára

Kos

Mivel a Szaturnusz hivatalosan is belép a tüzes birodalmadba, a kozmosz hív téged, mivel itt az ideje, hogy őszintén felismerd, ki vagy és mit képviselsz. Bár úgy tűnhet, mintha próbára tenne ez az időszak, valójában lehetőséget ad arra, hogy elkötelezd magad egy hosszú távú projekt mellett, vagy komolyan vedd a személyes céljaidat.

Bika

A Kosban lévő Szaturnusz előtérbe helyezi a tudatalatti mintáidat, és bár eleinte kellemetlennek tűnhet, lehetőséget ad arra, hogy szembenézz mindennel, az érzelmi poggyásztól a rejtett félelmekig és bizonytalanságokig. Bízz abban, hogy mindez áttörést hoz az egészségedben és a spirituális fejlődésedben. Az olyan tevékenységek, mint a terápia és a meditáció, hozzájárulnak a gyógyulásodhoz.

Ikrek

Nem lesz más választásod, mint újraértékelni a barátságokat és a csoportdinamikát. Az is előfordulhat, hogy vezető szerepet kell betöltened egy közösségben, vagy hosszú távú jövőkép megteremtésének súlyát kell érezned.

Rák

A szakmai mérföldkövek és a karrierrel kapcsolatos ügyek megalapozzák a jövődet. Akár az előléptetésre törekszel, akár csak nevet próbálsz szerezni magadnak, számíts némi nyomásra. Érezheted a felelősség súlyát a válladon, de ez nem lehet akadálya a döntésednek.

Oroszlán

Ez lehet egy olyan időszak, amikor úgy érzed, hogy komolyabban kell venned a szenvedélyeidet és az ötleteidet. Hirtelen vágyat érezhetsz arra, hogy utazz, tanulj, vagy valami olyasmit csinálj, ami szélesíti a látókörödet. Legyen szó bármiről, a lényeg a hosszú távú tervek készítésén és azok betartásán van.

Szűz

Nincs más választásod, mint újraértékelni a pénzügyi helyzetedet, különösen az adósságaidat, befektetéseidet és közös ügyeidet illetően. Itt lehet az ideje, hogy mélyebben és felelősségteljesebben vizsgáld meg a kapcsolataidat, mivel most eljött az ideje, hogy elengedj, és helyet adj az új, egészségesebb dinamikáknak.