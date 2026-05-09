„Mintha kést szúrtak volna a hátamba” – Hantavírus miatt került a halál torkába Dárdai edzője

Halálhajóként emlegetik azt a hantavírus-járvány sújtott óceánjárót (Hondius), amelynek útja során egészségügyi vészhelyzet alakult ki: eddig hárman belehaltak és nyolcan igazoltan megfertőződtek, de korábbi utasai körött is lehetnek áldozatok. Az Európába is eljutott, elsősorban rágcsálók székletével és vizeletével (akár az azokat hordozó porszemcsék belélegzésével) terjedő betegség ellen nincs oltás vagy orvosság: csak a borzalmas tüneteit lehet kezelni. Ezt élte túl korábban a neves osztrák futballedző, Ralph Hasenhüttl, aki most először beszélt a nyilvánosságban a 2012-es hantavírusos megbetegedéséről.

Öt évvel a hantavírusos megbetegedés után: Ralph Hasenhüttl (jobbra) Dárdai Pállal egy 2017-es Hertha-RB Leipzig Bundesliga-meccsen

A legutóbb tavaly májusig Dárdai Bence wolfsburgi trénereként és mentoraként dolgozó 58 éves szakembert – aki 2016 és 2018 között Gulácsi Péter, Orbán Willi és Kalmár Zsolt edzője is volt az RB Leipzig élén – a brit Mirror idézte a 14 évvel ezelőtt a német másodosztályú VfR Aalennél átélt borzalmakról. Kis híján belehalt a fertőzésbe.

Az volt életem legszörnyűbb három hete

– emlékezett Hasenhüttl, aki túlélte ugyan a veszélyes betegséget, de két hetet töltött intenzív osztályon.

Kínok közt várta, hogy túléli-e a hantavírust

Egy edzőtáborbeli mountainbike-túrája után eleinte csak vészesen kimerültnek érezte magát, aztán elhatalmasodtak rajta a kínzó fájdalmak.

Lefeküdtem, és ekkor kezdődött a fejfájás. Olyan érzés volt, mintha tűt szúrtak volna a fejembe. Aztán egyre erősödő hátfájás kövekezett, mintha késsel döftek volna le

– mesélte most Hasenhüttl.

«Die schlimmsten drei Wochen meines Lebens»: Fussballtrainer Ralph Hasenhüttl erzählt von seiner Hantavirus-Infektion. https://t.co/Y9Styk5ugI — 20 Minuten (@20min) May 7, 2026

Végül az orvosok hantavírus-fertőzést diagnosztizáltak nála. A mája és a veséje megduzzadva nyomást gyakoroltak a többi belső szervére.

Ki kell várni, amíg az ember szervezete antitesteket termel, és remélni, hogy túléli

– jelezte az edző, hogy az orvosok csak a tüneteit tudták valamelyest kezelni. Eközben az életén túl azért is aggódott, hogy elveszítheti az állását.

"Olyan sokáig voltam távol, és fogalmam sem volt, mikor térhetek vissza" – idézte föl a testi-lelki gyötrelmeket.

Ralph Hasenhüttl szerint terasztakarítás közben, a felszálló por szemcséit belélegezve fertőződhetett meg a rágcsálók testnedveivel terjedő hantavírussal.