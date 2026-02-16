Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A dámonarc-szindróma hatására eltorzult emberi arcok.

Eltorzult arcok, démoni tekintetek mindenhol? Ez a szörnyű kór rémálommá változtatja a betegek életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 08:45
Mi lenne, ha egyik nap felkelnél, ránéznél a párodra vagy a tükörbe pillantanál fogmosás közben, és hirtelen egy idegen, torz, groteszk arc nézne vissza rád? Nem álmodsz. Létezik ugyanis egy nagyon ritka betegség, az úgynevezett démonarc-szindróma, amikor az agy torzítva érzékeli az emberi arcokat. Elsőre olyan, mintha egy horrorfilmbe csöppentél volna, pedig a háttérben sokkal komolyabb okok is húzódhatnak.
Az arcfelismerés az emberi agyunk egyik legösszetettebb képessége. Olyan automatikus, hogy bele sem gondolunk, mennyi idegi folyamat áll mögötte. Egészen addig, amíg valami el nem romlik. Így keseríti meg a démonarc-szindróma az érintettek mindennapjait!

Démonarc-szindróma miatt szorongó nő.
Démonarc-szindróma: így alakul ki ez a bizarr betegség.
Fotó: 123RF
  • A démonarc-szindróma az arcok torz érzékelésével járó neurológiai jelenség.
  • Nem pszichózis, hanem az agy vizuális feldolgozásának zavara.
  • Több tényező is állhat a tünetek kialakulása mögött.
  • Az érintettek ijesztő, torz arcokat látnak.

Honnan ismerhető fel a démonarc-szindróma?

A démonarc-szindróma – orvosi nevén prosopometamorphopsia – egy olyan ritka idegrendszeri állapot, amelyben az ember valós arcokat lát, de – az agy hibás működésének köszönhetően – extrém módon eltorzítva.

A démonarc-szindróma tünetei

Az érintettek tapasztalatai hátborzongatóak. Egyesek szerint az arcok bőre fakéreghez vagy rothadó burgonyához hasonlít. Mások arról számolnak be, hogy az emberek szeme geometrikus formákká alakul, orruk szétfolyik. Előfordul, hogy az arcok műanyagszerű textúrát, hegyes füleket kapnak, vagy az egész fejek olvadni kezdenek.

Különös azonban, hogy a környezet többi része a legtöbbször teljesen természetes, reális marad, és kizárólag az arcokon látnak torzulásokat.

A démonarc-szindróma kialakulásának okai

A prosopometamorphopsia egy rendkívül ritkán diagnosztizált állapot, ami lényegében azt okozza, hogy az érintett személy mások arcát fokozatosan torzulni, átalakulni látja.

– mondta Dr. Austin Lim idegtudós az IFLScience-nek.

A jelenség hátterében neurológiai károsodás áll. Az agyban külön idegi hálózat felel az arcok felismeréséért. Amennyiben ez a terület sérül a torzulás célzottan jelenik meg.

A szindróma okainak feltárását MRI-vizsgálatokkal végzik, amelyek során idegi károsodásokat keresnek az orvosok.

A vizsgált esetek alapján a démonarc-szindróma kiváltó oka egy agyi elváltozás, amit okozhat:

  • fejsérülés vagy trauma
  • stroke
  • epilepszia
  • migrén
  • az agy látásért felelős területeinek sérülése

Dr. Lim szerint ez egy rendkívül ritka és furcsa idegrendszeri állapot. Nem egy szorongásos zavar vagy pszichózis. Bár a skizofréniában és bipoláris zavarban szenvedőknél is előfordulhatnak látási hallucinációk, ezek pszichiátriai eredetűek, míg a prosopometamorphopsiát egy neurológiai zavar okozza.

Hallucinogén szerek is kiválthatnak hasonló tapasztalásokat, de a tartós állapotot agyi elváltozásokhoz kötik.

A démonarc-szindróma hatásai a mindennapi életre

Az érintettek gyakran beszélnek félelemről és elszigetelődésről. Sokan kerülik az embereket, mert nem tudják elviselni a szörnyű látványt. Sőt, van, aki nem néz tükörbe, mert a saját arcát is torznak látja.

Van gyógymód a démonarc-szindrómában szenvedők számára?

Démonarc-szindrómában szenvedő rémült férfi.
A démonarc-szindróma diagnosztizálása után a cél gyakran nem a teljes gyógyulás, hanem az, hogy a tünetek kezelhetővé váljanak.
Fotó: 123RF

Egységes gyógymód nincs. A terápia mindig attól függ, mi okozza a tüneteket. Neurológiai eredet esetén gyógyszerek segíthetnek az agyi aktivitás stabilizálásában. A pszichológiai támogatás – például kognitív viselkedésterápia – is segíthet az érintetteknek feldolgozni a látottakat és csökkenteni a szindróma tünetei által okozott szorongást.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

A következő videóból többet is megtudhatsz a bizarr szindrómáról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
