Halogat az időjárás: a jövő héten sem ússzuk meg eső nélkül

Igazi nyári időjárás várja az országot a hétvégén, a napsütésé lesz a főszerep, ráadásul a hőmérők több helyen is 25 fok fölé kúszhatnak.

Fordulhat az időjárás már a jövő hét elején

Május 9-én, szombaton sok napsütésre számíthatunk, bár időnként megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, főként a déli országrészben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, de ez sem tudja megtörni a nyárias hangulatot: körülbelül 25 fokos maximumokra van kilátás.

Vasárnap tovább fokozódik a meleg, több helyen már 29 fokot is mérhetünk. A nap nagy részében még marad a ragyogó napsütés, ugyanakkor délnyugat felől fokozatosan növekedni kezd a felhőzet. Komolyabb csapadék azonban csak estétől érkezhet. A délkeleti szél is megélénkülhet, de ez sem rontja el a szabadtéri programokat tervezők kedvét.

A kellemes, nyárias hétvége után azonban mozgalmasabbra fordul az időjárás. Hétfőn a többórás napsütés mellett már gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délutántól az északnyugati szél is egyre erősebbé válik, miközben a hőmérséklet 19 és 26 fok között alakulhat.

Kedden pedig már igazi fordulat jöhet. A nap első felében többfelé borongós időre készülhetünk, záporokkal és zivatarokkal. Később északnyugat felől ugyan csökkenhet a felhőzet, de az északnyugati szél addigra már viharossá fokozódhat. A hőmérséklet is visszaesik, 18 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk – írja a köpönyeg.hu.