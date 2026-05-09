Halogat az időjárás: a jövő héten sem ússzuk meg eső nélkül

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 06:30
Berobban a nyár a hétvégén: akár 29 fok is lehet, rengeteg napsütéssel indulnak a következő napok. A fordulat azonban nem marad el, hétfőtől záporok, zivatarok és viharos szél kavarhatja fel az időjárást.

Igazi nyári időjárás várja az országot a hétvégén, a napsütésé lesz a főszerep, ráadásul a hőmérők több helyen is 25 fok fölé kúszhatnak.

Nem ússzuk meg az esőt jövő héten sem: nézzük milyen meglepetésekkel készül nekünk az időjárás
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Fordulhat az időjárás már a jövő hét elején

Május 9-én, szombaton sok napsütésre számíthatunk, bár időnként megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, főként a déli országrészben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, de ez sem tudja megtörni a nyárias hangulatot: körülbelül 25 fokos maximumokra van kilátás.

Vasárnap tovább fokozódik a meleg, több helyen már 29 fokot is mérhetünk. A nap nagy részében még marad a ragyogó napsütés, ugyanakkor délnyugat felől fokozatosan növekedni kezd a felhőzet. Komolyabb csapadék azonban csak estétől érkezhet. A délkeleti szél is megélénkülhet, de ez sem rontja el a szabadtéri programokat tervezők kedvét.

A kellemes, nyárias hétvége után azonban mozgalmasabbra fordul az időjárás. Hétfőn a többórás napsütés mellett már gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délutántól az északnyugati szél is egyre erősebbé válik, miközben a hőmérséklet 19 és 26 fok között alakulhat.

Kedden pedig már igazi fordulat jöhet. A nap első felében többfelé borongós időre készülhetünk, záporokkal és zivatarokkal. Később északnyugat felől ugyan csökkenhet a felhőzet, de az északnyugati szél addigra már viharossá fokozódhat. A hőmérséklet is visszaesik, 18 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk – írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
