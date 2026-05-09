"Milliomosok és politikusok járnak hozzánk" - kitálaltak a sztriptíztáncosok

Nappal Lucy a lányaival és a kutyájával foglalkozik, de alkonyatkor váratlan táncparkett-drámákkal kell szembenéznie – többek között politikusokkal, akik a West Enden keresnek kikapcsolódásra alkalmas helyet.

Az 53 éves Lucy, a korábbi légiutas-kísérő és szépségverseny-királynő fenekestül felforgatta az életét, és most a vendégek túláradó lelkesedését veri vissza. Elárulta: „Sok híresség, sőt politikusok is betérnek a klubba.”

„Egyik este meglátogatott minket egy ismert tory párti képviselő. Világoskék öltönyt és esőkabátot viselt, nála volt az aktatáskája – maga a tökéletes úriember! A menedzserünk nagyon barátságosnak találta, bevezette a klubba, és odavitte a barátai asztalához. Beszélgetett egy kicsit, megivott pár pohár vörösbort, megnézte, ahogy néhány rúdtáncos büszkén mutogatja magát a színpadon, majd másfél óra múlva egyedül távozott. Úgy tűnt, igazán kellemes estéje volt.”

Lucy azonban elismeri, hogy nem mindenkinek örülnek ennyire a Sohoban található The Windmill – mostani nevén Rhino Windmill – szórakozóhelyen. „A minap este egy nagyon jól öltözött úriember, aki határozottan néhány évvel fiatalabb volt hozzám képest, az este nagy részét azzal töltötte, hogy követett a klubban, és megpróbálta felhívni magára a figyelmemet. Valahányszor megfordultam, ott volt, egy drága arcszesz illatát árasztotta, és úgy nézett ki, mintha egyenesen egy privát bárból lépett volna ki … Végül megálltam és azt mondtam: »Segíthetek valamiben?« A szemembe nézett, és azt mondta: »Nem érdekel, mennyibe kerül, nem érdekel, mennyire elfoglalt vagy, táncolhatnék veled egyet?«”

„Udvariasan visszautasítottam, valahol hízelgőnek és rémültnek éreztem magam. Aztán felajánlotta, hogy meghív egy italra, de mielőtt válaszolhattam volna, elszabadult a bárban a káosz. Az egyik lányom teljes pánikban rohant felém, tágra nyílt szemekkel, úgy nézett ki, mintha szellemet látott volna. Azonnal megszólaltak az ösztöneim, és bekísértem az öltözőbe, hogy megnyugtassam. »Mi az?« – kérdeztem. »Ki halt meg?« Mire visszafojtotta a lélegzetét, majd kinyögte. »Épp most jött be a bátyám.« Perceken belül színpadra kellett volna lépnie, és a bátyjának láthatóan fogalma sem volt róla, hogy táncosként dolgozik.”