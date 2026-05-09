"Milliomosok és politikusok járnak hozzánk" - kitálaltak a sztriptíztáncosok

Nappal Lucy a lányaival és a kutyájával foglalkozik, de alkonyatkor váratlan táncparkett-drámákkal kell szembenéznie – többek között politikusokkal, akik a West Enden keresnek kikapcsolódásra alkalmas helyet.
Az 53 éves Lucy, a korábbi légiutas-kísérő és szépségverseny-királynő fenekestül felforgatta az életét, és most a vendégek túláradó lelkesedését veri vissza. Elárulta: „Sok híresség, sőt politikusok is betérnek a klubba.”
„Egyik este meglátogatott minket egy ismert tory párti képviselő. Világoskék öltönyt és esőkabátot viselt, nála volt az aktatáskája – maga a tökéletes úriember! A menedzserünk nagyon barátságosnak találta, bevezette a klubba, és odavitte a barátai asztalához. Beszélgetett egy kicsit, megivott pár pohár vörösbort, megnézte, ahogy néhány rúdtáncos büszkén mutogatja magát a színpadon, majd másfél óra múlva egyedül távozott. Úgy tűnt, igazán kellemes estéje volt.”
Lucy azonban elismeri, hogy nem mindenkinek örülnek ennyire a Sohoban található The Windmill – mostani nevén Rhino Windmill – szórakozóhelyen. „A minap este egy nagyon jól öltözött úriember, aki határozottan néhány évvel fiatalabb volt hozzám képest, az este nagy részét azzal töltötte, hogy követett a klubban, és megpróbálta felhívni magára a figyelmemet. Valahányszor megfordultam, ott volt, egy drága arcszesz illatát árasztotta, és úgy nézett ki, mintha egyenesen egy privát bárból lépett volna ki … Végül megálltam és azt mondtam: »Segíthetek valamiben?« A szemembe nézett, és azt mondta: »Nem érdekel, mennyibe kerül, nem érdekel, mennyire elfoglalt vagy, táncolhatnék veled egyet?«”
„Udvariasan visszautasítottam, valahol hízelgőnek és rémültnek éreztem magam. Aztán felajánlotta, hogy meghív egy italra, de mielőtt válaszolhattam volna, elszabadult a bárban a káosz. Az egyik lányom teljes pánikban rohant felém, tágra nyílt szemekkel, úgy nézett ki, mintha szellemet látott volna. Azonnal megszólaltak az ösztöneim, és bekísértem az öltözőbe, hogy megnyugtassam. »Mi az?« – kérdeztem. »Ki halt meg?« Mire visszafojtotta a lélegzetét, majd kinyögte. »Épp most jött be a bátyám.« Perceken belül színpadra kellett volna lépnie, és a bátyjának láthatóan fogalma sem volt róla, hogy táncosként dolgozik.”
„Szóval, mint valami beépített nyomozó, kimentem a klubhelyiségbe, és ezt a titokzatos testvért kerestem. Mindeközben Mr. Milliomos ismét felém tartott, eltökélten, hogy ez a ma este valahogy a mi szerelmi történetünk lesz. Kikerültem, visszamentem az öltözőbe, és megmondtam a táncosnőmnek, hogy maradjon rejtve. Egy órával később a bátyja még mindig a klubban volt, láthatóan élete legjobb pillanatait élte át, és semmi jelét nem mutatta a távozásnak. Úgy berendezkedett, mintha lakbért fizetne, ezért azt mondtam neki, hogy vegyen ki szabadnapot az estére, mert egy fillért sem keresett.”
„Ami engem illet, megfordultam, és ismét ott volt Mr. Milliomos, még mindig türelmesen várakozott, mintha én lennék az utolsó busz hazafelé.”
Lucy új szerepe a klub háziasszonyaként az, hogy beolvadjon a tömegbe, miközben megvédi a klub 70 táncosát, akik között még londoni ügyvédek is vannak, akik így keresnek egy kis mellékest. Fontos, hogy ugyanolyan elbűvölő legyen, mint a lányok: „Általában hát nélküli ruhában és magassarkúban vagyok” – mondta.
„Minden este kint vagyok a táncparketten, ismerkedem a többiekkel, figyelem a lányokat, hogy szükségük van-e valamire. Ha csak egy felvont szemöldököt is látok valamelyik táncostól, máris ott vagyok.”
„200 ember előtt levetkőzni önbizalmat igényel, és én azért vagyok ott, hogy segítsek a táncosoknak úgy érezni magukat, mintha egymillió dollárt érdemelnének.”
„Van pár lány, aki ügyvédként dolgozik, van, akinek teljes munkaidős állása van, így nem tudnak beérni a 6 órás kezdésre, és későbbi műszakokba mennek. Néhányan 18 évesek, de a minap felvettem egy táncosnőt, aki 37 éves, és sokan közülük anyák, akik teljes családi életet élnek otthon. Néha úgy érzem magam, mint egy futballedző, amikor lelkesítő beszédeket tartok nekik egy csapatértekezleten.”
„Ez egy ikonikus helyszín nagyszerű történelemmel, ezért vonzza a rendkívül sokat költő embereket. A lányok vagyonokat kereshetnek, így ez egy versenyképes munkahely. Egy magabiztos előadó akár 2000-3000 fontot (1,2 millió forint) is kereshet esténként.”
„A nőknek törődniük kellene a nőkkel” – mondja. „Az én szerepem az, hogy mindenkiről gondoskodjak, és mindent megadjak nekik, amire szükségük van ahhoz, hogy magabiztosan és széles mosollyal az arcukon menjenek ki és lépjenek fel. Azt akarom, hogy csinosnak és szexinek érezzék magukat, mielőtt kimennek."
„Korábban is jártam sztriptízbárokba, de meglepődtem, mennyit változott az iparág. A szabályok most már védik a lányokat, és szuper biztonságos munkakörnyezetet teremtenek.”
