A gyerek nem hülye, csak nem tud tanulni

Talán sok szülőtársamnak ismerős a jelenet: délután öt óra, a gyerek ott ül az íróasztalnál (már egy órája csak nagyon ott ül) előtte a tankönyv, néha lapoz, néha sóhajtozik, aztán a végén úgy tűnik, mintha tanult volna. Mi is megnyugodva térünk vacsorázni. Másnap a dolgozatnál viszont üres tekintettel bámul a papírra, és kiderül, hogy az egész esti „tanulás” inkább álmodozás volt. És persze ilyenkor mi is tehetetlenül érezzük magunkat: hogy lehetne neki segíteni, hogy ne gyötrődés, hanem sikerélmény legyen a tanulás? Hogy férkőzzünk a közelébe, hogy tudhassuk, mikor és hogyan tanul és mikor sikerül is megértenie az anyagot valójában?

A jó hír az, hogy van rá mód. A rossz hír az, hogy nem elég, ha csak noszogatjuk: „tanulj többet”. Meg kell tanulnia tanulni: hogyan rögzítse a tudást, hogyan ismételjen, hogyan ossza be az idejét.

Hogyan segíthetünk?

Az első, amit fontos megérteni: a tanulás nem akkor történik, amikor életünk értelme már ötödször olvassa ugyanazt a bekezdést. A tanulás akkor indul be igazán, amikor megpróbálja felidézni az anyagot. Ha elmeséli a leckét nekünk, ha kérdéseket tesz fel magának, ha leírja a lényeget a saját szavaival – akkor máris dolgozik az agya. És ha mondjuk egy plüssmacinak magyarázza el a másodfokú egyenletet, az is ér valamit (sőt, néha többet, mintha minket próbálna meggyőzni).

A másik alapszabály: az ismétlés akkor ér valamit, ha el van osztva. Egy este bemagolni mindent? Lehet, hogy másnap még megy, de egy hét múlva már sehol sincs a tudás. Ha viszont ma tanulja meg, holnap tíz percet ismétel belőle, aztán pár nap múlva megint, és így tovább, akkor szépen beépül. Ez nem ördöngösség, csak rendszeresség kérdése.

És közben ott van a figyelem kérdése is. Egy gyereknek semmi esélye órákon keresztül koncentrálni. Nem is kell. Sokkal hatékonyabb, ha rövid, 20–25 perces blokkokban tanul, köztük szünetekkel. Kisiskolásnál ez lehet még rövidebb, 10–15 perc is. A szünetben ne a telefon legyen a jutalom, mert abból csak újabb elkalandozás lesz. Inkább mozgás, egy pohár víz, kis beszélgetés – bármi, ami kizökkenti, de nem húzza túl hosszúra a pihenőt.