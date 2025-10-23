Sok szülő elrontja – így mérgezik meg a testvéri kapcsolatokat

Vannak testvérek, akik szinte legjobb barátként nőnek fel, és olyanok is, akik már gyerekként sem jönnek ki jól egymással – felnőttkorukban pedig végképp távol kerülnek egymástól. A szakértők szerint ez sokszor nem a gyerekek hibája, hanem apró, észrevétlen szülői minták állnak a háttérben. Ezek a hibák legtöbbször abból erednek, hogy a szülők nem gondolnak bele, milyen hosszú távú következménye lehet egy-egy mondatuknak, így rombolják a gyerekeik között a testvéri kapcsolatot.

A testvéri kapcsolatokat könnyű tönkretenni.

Fotó: Zapylaieva Hanna / Shutterstock

A testvéri kapcsolat alapjai otthon dőlnek el

A pszichológusok szerint az otthoni légkör döntően befolyásolja, mennyire lesz szoros vagy éppen feszült a testvérek kapcsolata felnőttkorban. Mutatjuk azt a hat tipikus hibát, amelyet sok szülő akaratlanul is elkövet – és amelyek évekre, sőt akár évtizedekre is elhidegíthetik egymástól a gyerekeket.

1. Kedvencek választása

Még ha a szülő úgy is gondolja, hogy mindkét gyerekét egyformán szereti, a legapróbb különbségeket is azonnal megérzik a gyerekek. Elég egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzés, például: „ő jobban tanul” vagy „ő könnyebben kezelhető”, és a másik gyerek máris úgy érezheti, hogy ő kevesebbet ér. A kedvenc gyerek szerep nem csak a másik testvérben okozhat sérülést, hiszen a kiemelt gyerekre hatalmas teher nehezedhet, mert állandó elvárásoknak kell megfelelnie. Ez a dinamika felnőttként is megmaradhat és alááshatja a testvéri kapcsolatot.

2. Állandó összehasonlítgatás

„Bezzeg a bátyád mindig rendet rak!” – sok szülő gondolja, hogy az efféle mondatokkal ösztönzi a hanyagabb testvért, valójában azonban egy láthatatlan falat húz a gyerekei közé. Az összehasonlítás versenyhelyzetet teremt, amelyben a testvérek nem társként, hanem riválisként tekintenek egymásra. Ez sokszor azt eredményezi, hogy a gyerekek nem egymás sikerének és boldogságának örülnek, hanem a másik kudarcát lesik. Ez pedig lassan átgyűrűzik a felnőttkori kapcsolatukba is.

3. Igazságtalan fegyelmezés

Ha az egyik gyerek mindig szigorúbb büntetést kap ugyanazért a csínyért, mint a másik, az elkerülhetetlenül mély nyomot hagy. A „család bűnbakja” szerep könnyen kialakul. A testvérek közötti bizalom is sérül, mert ha az egyik gyerek úgy érzi, mindig ő húzza a rövidebbet, a másik pedig megússza, az haragot és neheztelést szül. Felnőttként sem könnyű túllépni ezen.