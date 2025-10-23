Sok szülő elrontja – így mérgezik meg a testvéri kapcsolatokat

Vannak testvérek, akik szinte legjobb barátként nőnek fel, és olyanok is, akik már gyerekként sem jönnek ki jól egymással – felnőttkorukban pedig végképp távol kerülnek egymástól. A szakértők szerint ez sokszor nem a gyerekek hibája, hanem apró, észrevétlen szülői minták állnak a háttérben. Ezek a hibák legtöbbször abból erednek, hogy a szülők nem gondolnak bele, milyen hosszú távú következménye lehet egy-egy mondatuknak, így rombolják a gyerekeik között a testvéri kapcsolatot.
A pszichológusok szerint az otthoni légkör döntően befolyásolja, mennyire lesz szoros vagy éppen feszült a testvérek kapcsolata felnőttkorban. Mutatjuk azt a hat tipikus hibát, amelyet sok szülő akaratlanul is elkövet – és amelyek évekre, sőt akár évtizedekre is elhidegíthetik egymástól a gyerekeket.
Még ha a szülő úgy is gondolja, hogy mindkét gyerekét egyformán szereti, a legapróbb különbségeket is azonnal megérzik a gyerekek. Elég egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzés, például: „ő jobban tanul” vagy „ő könnyebben kezelhető”, és a másik gyerek máris úgy érezheti, hogy ő kevesebbet ér. A kedvenc gyerek szerep nem csak a másik testvérben okozhat sérülést, hiszen a kiemelt gyerekre hatalmas teher nehezedhet, mert állandó elvárásoknak kell megfelelnie. Ez a dinamika felnőttként is megmaradhat és alááshatja a testvéri kapcsolatot.
„Bezzeg a bátyád mindig rendet rak!” – sok szülő gondolja, hogy az efféle mondatokkal ösztönzi a hanyagabb testvért, valójában azonban egy láthatatlan falat húz a gyerekei közé. Az összehasonlítás versenyhelyzetet teremt, amelyben a testvérek nem társként, hanem riválisként tekintenek egymásra. Ez sokszor azt eredményezi, hogy a gyerekek nem egymás sikerének és boldogságának örülnek, hanem a másik kudarcát lesik. Ez pedig lassan átgyűrűzik a felnőttkori kapcsolatukba is.
Ha az egyik gyerek mindig szigorúbb büntetést kap ugyanazért a csínyért, mint a másik, az elkerülhetetlenül mély nyomot hagy. A „család bűnbakja” szerep könnyen kialakul. A testvérek közötti bizalom is sérül, mert ha az egyik gyerek úgy érzi, mindig ő húzza a rövidebbet, a másik pedig megússza, az haragot és neheztelést szül. Felnőttként sem könnyű túllépni ezen.
Minden gyerek más. Van, aki szeret sportolni, a másik inkább olvasgat, az egyik hangosabb, míg a másik csendesebb. Amikor a szülők nem veszik észre vagy nem értékelik ezeket az egyéni különbségeket, a gyerekek gyakran kényszerpályára kerülnek. Az egyik lehet „az okos”, a másik „a rosszcsont” – és ezek a címkék hosszú távon meghatározzák, hogy a testvérek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Gyakran inkább elutasítják egymást, minthogy elfogadják azt, hogy mindketten másban jók.
Egy kis játékos vetélkedés izgalmas és motiváló lehet, de ha az egész gyerekkor akörül forog, hogy ki a jobb, abból könnyen mérgező rivalizálás lehet. Az állandó versenyzés helyett sokkal többet jelentenek a közös célok és az együttműködés erősítése. A testvéri kapcsolat alapvetően arról kellene szóljon, hogy van valaki, akire mindig számíthatsz. Ha a szülők nem ezt hangsúlyozzák, a gyerekek felnőttkorban akár ellenfélként is tekinthetnek egymásra.
„Oldjátok meg egymás között!” – hallják sokszor a gyerekek. Csakhogy ha nincs megfelelő mintájuk arra, hogyan lehet tisztán, nyugodtan lezárni egy veszekedést, akkor megtanulnak inkább duzzogni, visszavágni, vagy épp csendben gyűlölni a másikat. A szülői közvetítés és a példamutatás segíthet abban, hogy a testvérek megtanulják, hogy konfliktust kulturáltan is rendezni lehet. Ha ezt a képességet nem sajátítják el, az a felnőttkori kapcsolatukat is megmérgezheti.
A legtöbb szülő nem szándékosan követi el ezeket a hibákat, egyszerűen csak nincsenek tudatában annak, hogy azok milyen mélyen befolyásolják a gyerekeik jövőbeli kapcsolatát. Szerencsére ezeken tudunk változtatni.
Néhány egyszerű alapelv segíthet:
