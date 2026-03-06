Ukrán aranykonvoj: már elhagyták Magyarországot az ukrán pénzszállítók

Ahogy a Bors is beszámolt róla, két páncélozott pénzszállító járműben több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranytömböket találtak március 5-én a hatóságok. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárásban azonosították az előállított hét ukrán állampolgárságú személy hátterét – köztük volt egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is.

Fotó: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást.

A Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. Ezeket figyelembe véve a mai napon kiutasítottuk őket Magyarország területéről

– tájékoztatott a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Most pedig kiderült, hogy péntek estére már elhagyták Magyarországot az elfogott ukrán pénzszállítók.