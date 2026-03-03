Mit okoz valójában a büntetés a gyereknél? Íme a válasz, amit szülőként nem szívesen hallunk

A szülőség egy igen vad utazás, melynek során a legtöbben próbálják megtalálni az arany középutat. Vannak napok, amikor az önfeledt nevetésé a főszerep, és persze olyanok is, amikor próbálod megőrizni a hidegvéredet, miközben a kicsi az utolsó idegszáladon táncol. De vajon ilyenkor szabad büntetni a gyereket, vagy inkább más megoldást kellene keresned?
A szabályok megszegése és a végeláthatatlan hisztik következtében nem csoda, ha néha úgy érzed, hogy a problémát kiabálással vagy szigorú büntetéssel kellene orvosolnod. Ugyanis rengeteg szülő alkalmaz büntető gyereknevelést, amiért azonban a gyermek nagy árat fizet, hiszen befolyásolja az önmagáról és a világról alkotott képét.
A büntető nevelés magában foglalja azokat a kegyetlen módszereket – kiabálás, fenyegetés, fizikai büntetés, megszégyenítés –, amelyekkel a szülő meg akarja változtatni a gyermeke viselkedését, és gyakran a düh, a stressz, vagy a fegyelemépítés vezérli.
A büntető nevelésnek 4 gyakori fajtája van.
A büntetés, mint nevelési stratégia nem működőképes, sőt pszichológiai szempontból káros a gyermekre nézve
– hangsúlyozta Ronald E. Riggio vezetés- és szerezetpszichológia-professzor a Psychology Today-ben, aki szerint a korai élettapasztalatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egészséges egyéni fejlődésben.
Milyen következményekkel járhat a büntető nevelés?
Az alábbi videó megtekintésével megismerheted azt a 8 módszert, amellyel javítható a szülő-gyermek kapcsolat:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.