Mit okoz valójában a büntetés a gyereknél? Íme a válasz, amit szülőként nem szívesen hallunk

A szülőség egy igen vad utazás, melynek során a legtöbben próbálják megtalálni az arany középutat. Vannak napok, amikor az önfeledt nevetésé a főszerep, és persze olyanok is, amikor próbálod megőrizni a hidegvéredet, miközben a kicsi az utolsó idegszáladon táncol. De vajon ilyenkor szabad büntetni a gyereket, vagy inkább más megoldást kellene keresned?

Sok szülő alkalmaz büntető nevelést, mivel ebben látja a legjobb megoldást.

Ennek a nevelési módszernek több típusa is van.

A büntető nevelés komoly lelki károkat okozhat a gyermekben, amelyek még felnőttként is hatással lehetnek az életére.

Szabad büntetni a gyereket? Mit értünk büntető nevelés alatt?

A szabályok megszegése és a végeláthatatlan hisztik következtében nem csoda, ha néha úgy érzed, hogy a problémát kiabálással vagy szigorú büntetéssel kellene orvosolnod. Ugyanis rengeteg szülő alkalmaz büntető gyereknevelést, amiért azonban a gyermek nagy árat fizet, hiszen befolyásolja az önmagáról és a világról alkotott képét.

A büntető nevelés magában foglalja azokat a kegyetlen módszereket – kiabálás, fenyegetés, fizikai büntetés, megszégyenítés –, amelyekkel a szülő meg akarja változtatni a gyermeke viselkedését, és gyakran a düh, a stressz, vagy a fegyelemépítés vezérli.

Íme a büntető nevelés fajtái és borzalmas hatásuk

A büntető nevelésnek 4 gyakori fajtája van.

Fizikai büntetés: testi fenyítést értünk alatta, ami idővel agresszívabbá, szorongóbbá vagy félénkebbé teheti a gyereket.

testi fenyítést értünk alatta, ami idővel agresszívabbá, szorongóbbá vagy félénkebbé teheti a gyereket. Verbális megszégyenítés, sértegetés: ilyen esetben a szülő durva szavakat használ, amelyek csökkenthetik a gyermek önbecsülését és növelhetik az értéktelenség érzését.

ilyen esetben a szülő durva szavakat használ, amelyek csökkenthetik a gyermek önbecsülését és növelhetik az értéktelenség érzését. Érzelmi visszahúzódás: ez azt jelenti, hogy a szülő hidegen viszonyul a kicsihez ahelyett, hogy elmagyarázná neki a problémát, ami negatívan befolyásolja a gyermek érzelmi, társadalmi és tanulmányi fejlődését.

ez azt jelenti, hogy a szülő hidegen viszonyul a kicsihez ahelyett, hogy elmagyarázná neki a problémát, ami negatívan befolyásolja a gyermek érzelmi, társadalmi és tanulmányi fejlődését. Túlzott kontroll, szigorú szabályok: ennek középpontjában a bizalom és a kommunikáció helyett az engedelmesség megkövetelése áll.

A büntető nevelés komoly lelki károkat okozhat a gyermekben, amelyek még felnőttként is hatással lehetnek az életére. Fotó: Shutterstock

Milyen károkat okozhat a büntető nevelés?

A büntetés, mint nevelési stratégia nem működőképes, sőt pszichológiai szempontból káros a gyermekre nézve

– hangsúlyozta Ronald E. Riggio vezetés- és szerezetpszichológia-professzor a Psychology Today-ben, aki szerint a korai élettapasztalatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egészséges egyéni fejlődésben.