Mit okoz valójában a büntetés a gyereknél? Íme a válasz, amit szülőként nem szívesen hallunk

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 10:15
nevelésszülő-gyerek kapcsolatgyerekneveléspszichológia
A gyereknevelés olykor rendkívül embert próbáló feladat, amit szinte mindenki egy kicsit másképp csinál. Azonban sok szülőben felmerül a kérdés, hogy vajon szabad-e büntetni a gyereket? Ebben a cikkben szakértő segítségével tárjuk fel, hogy milyen sebeket okozhat ez a lurkókban.
Kelle Fanni
A szülőség egy igen vad utazás, melynek során a legtöbben próbálják megtalálni az arany középutat. Vannak napok, amikor az önfeledt nevetésé a főszerep, és persze olyanok is, amikor próbálod megőrizni a hidegvéredet, miközben a kicsi az utolsó idegszáladon táncol. De vajon ilyenkor szabad büntetni a gyereket, vagy inkább más megoldást kellene keresned?

A kislányukat nevelő szülők, akik szerint lehet büntetni a gyereket.
Most felfedjük, hogy szabad-e büntetni a gyereket! Fotó: Shutterstock
  • Sok szülő alkalmaz büntető nevelést, mivel ebben látja a legjobb megoldást.
  • Ennek a nevelési módszernek több típusa is van.
  • A büntető nevelés komoly lelki károkat okozhat a gyermekben, amelyek még felnőttként is hatással lehetnek az életére.

Szabad büntetni a gyereket? Mit értünk büntető nevelés alatt?

A szabályok megszegése és a végeláthatatlan hisztik következtében nem csoda, ha néha úgy érzed, hogy a problémát kiabálással vagy szigorú büntetéssel kellene orvosolnod. Ugyanis rengeteg szülő alkalmaz büntető gyereknevelést, amiért azonban a gyermek nagy árat fizet, hiszen befolyásolja az önmagáról és a világról alkotott képét.

A büntető nevelés magában foglalja azokat a kegyetlen módszereket – kiabálás, fenyegetés, fizikai büntetés, megszégyenítés –, amelyekkel a szülő meg akarja változtatni a gyermeke viselkedését, és gyakran a düh, a stressz, vagy a fegyelemépítés vezérli.

Íme a büntető nevelés fajtái és borzalmas hatásuk

A büntető nevelésnek 4 gyakori fajtája van.

  • Fizikai büntetés: testi fenyítést értünk alatta, ami idővel agresszívabbá, szorongóbbá vagy félénkebbé teheti a gyereket.
  • Verbális megszégyenítés, sértegetés: ilyen esetben a szülő durva szavakat használ, amelyek csökkenthetik a gyermek önbecsülését és növelhetik az értéktelenség érzését.
  • Érzelmi visszahúzódás: ez azt jelenti, hogy a szülő hidegen viszonyul a kicsihez ahelyett, hogy elmagyarázná neki a problémát, ami negatívan befolyásolja a gyermek érzelmi, társadalmi és tanulmányi fejlődését.
  • Túlzott kontroll, szigorú szabályok: ennek középpontjában a bizalom és a kommunikáció helyett az engedelmesség megkövetelése áll.
Apa, aki a család előtt akarja megbüntetni a gyereket.
A büntető nevelés komoly lelki károkat okozhat a gyermekben, amelyek még felnőttként is hatással lehetnek az életére. Fotó: Shutterstock

Milyen károkat okozhat a büntető nevelés?

A büntetés, mint nevelési stratégia nem működőképes, sőt pszichológiai szempontból káros a gyermekre nézve

– hangsúlyozta Ronald E. Riggio vezetés- és szerezetpszichológia-professzor a Psychology Today-ben, aki szerint a korai élettapasztalatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egészséges egyéni fejlődésben.

Milyen következményekkel járhat a büntető nevelés?

  1. Alacsonyabb önbecsülés: a folytonos kritika és a büntetések sorozata miatt a gyermek elkezdhet kételkedni a saját képességeiben, amit továbbvihet felnőttkorába is. 
  2. Agresszió és düh: bár sokan gondolják, hogy ez a nevelési stratégia engedelmessé teszi a gyermeket, ennek ellenére sokkal inkább arra ösztönzi, hogy dühvel vagy erőszakkal kezelje a konfliktusokat.
  3. Szorongás és félelem: a büntető nevelés a gyermeket szorongóvá és túlzottan elővigyázatossá teheti.
  4. Rossz problémamegoldó képesség: mivel a gyermek nem tanulja meg higgadtan kezelni a problémákat, ez komoly gondot jelenthet a későbbiekben.
  5. Feszült szülő-gyermek kapcsolat: ez a fajta nevelés természetesen a szülő-gyermek kapcsolatra is rányomhatja a bélyegét, hiszen a kicsi visszahúzódhat vagy neheztelhet.

Az alábbi videó megtekintésével megismerheted azt a 8 módszert, amellyel javítható a szülő-gyermek kapcsolat:

