Aurelio sokkoló kijelentést tett a lánykérés után a Borsnak: "Azóta szétmentünk"

Aurelio az Eskü, megváltozom! című műsorban kérte meg párja kezét, mire a lány természetesen boldogan mondott igent. A valóságshow-sztár most a Borsnak nyilatkozott az esküvővel kapcsolatban, és rögtön az elején egy ledöbbentő kijelentéssel indított.

Aurelio párja válaszától félt a lánykérés előtt (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Aurelio régóta tervezte a lánykérést

Azóta szétmentünk

– vallotta Aurelio, majd gyorsan hozzátette, hogy ezt természetesen csak viccnek szánta, szerelmük azóta is töretlen és izgatottan készülnek a nagy napra.

"Igazából én már vártam, hogy megkéri a kezem, de nyilván az nem biztos, hogy eljött volna, ezért úgy éreztem, hogy nekem előbb kell lépnem" – mesélte humorosan a ValóVilág 6 egykori sztárja.

Aurelio már régóta tervezgette, hogy megéri párja, Niki kezét, csupán a megfelelő alkalomra várt.

Ez a gondolat már régen megfogalmazódott bennem, hogy meg szeretném kérni a kezét. Szerintem ezt minden nőnek meg kell adni. A nő ezt meg kell, hogy érdemelje, a férfiak kapitulálni kell, amikor lemegy térdre, és mindent meg kell adnia a párjának

– vallotta a Farm VIP versenyzője.

Aurelio és menyasszonya már tervezik az esküvőt (Fotó: Markovics Gábor / hot!)

Félt a visszautasítástól

Habár a valóságshow sztár mindig önbizalommal teli oldalát mutatja, most beismerte, hogy bizony még ő is izgult szerelme válaszától.

Nyilván féltem azért a választól, mert bármikor benne van a pakliban egy nem is, ezt nem tudhatja az ember, de nagyon boldog voltam, hogy igent mondott.

Aurelio és párja nem szeretnék elsietni az esküvőt, ezért lassan haladnak, de természetesen az álomlagzi gondolata már megfogalmazódott bennük.

"Nem sietünk az esküvővel, de szeretnénk, ha két éven belül meg tudnánk tartani. Az számít, hogy a családunk és a szeretteink jelen legyenek és velünk ünnepeljenek" – mesélte a Borsnak a sztárapuka.

Aurelio menyasszonya édesanyjától sem félt

Aurelio mindenáron meg akarta kérni párja kezét és ettől még a szülők sem tántoríthatták el. Elmondása szerint, ha nem kapta volna meg párja szüleinek az áldását, őt az sem zavarta volna.

Én Niki anyukájával beszéltem erről, ő örült neki, anyukám is nagyon örült, hiszen nagyon szereti a Nikit és nagyon jóba vannak, hála Istennek. Azt azért hozzáteszem, hogyha Niki anyukája nem egyezett volna bele, akkor is megkértem volna a kezét, de szerencsére mi is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Minden úgy alakult, ahogy kell

– mesélte boldogan a TV2 sztárja.