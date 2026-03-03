Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Óceánjárókon rekedtek az utasok az iráni háború miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 13:14
Jelenleg legalább 6 nagyvállalati hajó áll Dubai és Doha kikötőiben a háború miatt. A leállás több ezer utast érint, akikről nem tudni mennyi időt fognak még az óceánjárókon tölteni.

Több ezer óceánjáró utas rekedt a Perzsa-öbölben az iráni háború miatt. Ők, valamint a legénység sem tudja elhagyni a hajókat, amelyek úszó szállodákká váltak az egyre fokozódó támadások miatt.

Több óceánjárót is megbénított az iráni háború

Dubai és Doha kikötőiben állítólag legalább hat nagyvállalati hajó áll, mivel jelenleg nincsenek működőképes kijárati útvonalak vagy biztonságos folyosók. A legnagyobb aggodalmat az okozza, hogy nem tudni meddig rekedtek az óceánjárókon az utasok, és hogyan fognak a hajók megbirkózni az összes alapvető szolgáltatással.

A vészhelyzeti protokollok aktiválása arra kényszerítette a kapitányokat, hogy felfüggesszék a tervezett útvonalakat a Hormuzi-szorosban rejlő kockázat és a biztosítások költségeinek hirtelen növekedése miatt. Az ágazat, amely a téli szezon csúcspontján volt, most egy technikai bénultsággal néz szembe, amely nem megoldható az útvonalak egyszerű törlésével.

Az érintett hajókat arra utasították, hogy maradjanak kikötve vagy lehorgonyozva a biztonságosnak ítélt területeken, amíg a nemzetközi szervezetek új hajózási útvonalakat nem határoznak meg. A helyzet a kikötői szolgáltatások telítettségéhez vezetett, ami nemcsak az utaskezelést bonyolítja, hanem a hajók alapvető működési kapacitásának fenntartásához szükséges ellátást is - írta a Daily Mail.

 

