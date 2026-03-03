Óceánjárókon rekedtek az utasok az iráni háború miatt

Több ezer óceánjáró utas rekedt a Perzsa-öbölben az iráni háború miatt. Ők, valamint a legénység sem tudja elhagyni a hajókat, amelyek úszó szállodákká váltak az egyre fokozódó támadások miatt.

Több óceánjáró is leállt az iráni háború miatt. (Képünk illusztráció) / Fotó: Paul A. Souders / Getty Images

Több óceánjárót is megbénított az iráni háború

Dubai és Doha kikötőiben állítólag legalább hat nagyvállalati hajó áll, mivel jelenleg nincsenek működőképes kijárati útvonalak vagy biztonságos folyosók. A legnagyobb aggodalmat az okozza, hogy nem tudni meddig rekedtek az óceánjárókon az utasok, és hogyan fognak a hajók megbirkózni az összes alapvető szolgáltatással.

A vészhelyzeti protokollok aktiválása arra kényszerítette a kapitányokat, hogy felfüggesszék a tervezett útvonalakat a Hormuzi-szorosban rejlő kockázat és a biztosítások költségeinek hirtelen növekedése miatt. Az ágazat, amely a téli szezon csúcspontján volt, most egy technikai bénultsággal néz szembe, amely nem megoldható az útvonalak egyszerű törlésével.

Az érintett hajókat arra utasították, hogy maradjanak kikötve vagy lehorgonyozva a biztonságosnak ítélt területeken, amíg a nemzetközi szervezetek új hajózási útvonalakat nem határoznak meg. A helyzet a kikötői szolgáltatások telítettségéhez vezetett, ami nemcsak az utaskezelést bonyolítja, hanem a hajók alapvető működési kapacitásának fenntartásához szükséges ellátást is - írta a Daily Mail.