„Balázs Fecó lehet, ma is köztünk lenne, ha...” – Keresztes Ildikó megdöbbentő vallomása

Balázs Fecó neve összeforrt a magyar könnyűzene legérzékenyebb, legőszintébb dalaival. A Korál frontembereként és szólóelőadóként is maradandót alkotott, szerzeményei nemcsak slágerek voltak, hanem életérzések lenyomatai is.

Balázs Fecó emléke a dalaiban él tovább (Fotó: Kiss Annamarie)

Balázs Fecó 75 éves lenne

A legendás művész 2020-ban, a Covid-19 szövődményei következtében hunyt el, és később szűk körben búcsúztatták az Óbudai temetőben. A legendás művész idén lett volna 75 éves, és ez az évforduló különösen fájdalmas, hiszen túl korán kellett búcsút venni tőle. A mostani születésnap azonban nemcsak a hiányról, hanem az emlékezésről is szólt. Keresztes Ildikó kollégaként és emberileg is közel állt hozzá, szavai pedig mély érzelmekről árulkodnak.

A Fecóval úgy vagyok, hogy nekem ő van, és kész. Bár nem találkoztunk minden nap, de azt gondolom, hogy emberileg és szakmailag is nagyon jól működtünk. Kezdő énekesnő koromban találkoztam vele először, amikor egy házibuli kapcsán mentünk fel hozzá, és nagyon izgultam, mert csak lemezborítókról ismertem, és rettenetesen nagy sztár volt. Aztán később a közös kiadónknál találták ki, hogy énekeljük el együtt A Csönd éve című dalt. Először nem rajongtam a dalért, azt gondoltam, hogy annyi jó dala van, miért pont ezt kell feldolgoznunk. A közönség viszont azóta is imádja, és én is megszerettem, és kötelességemnek érzem továbbvinni

– mondta az M5 Librettó című műsorában.

Keresztes Ildikó Balázs Fecóval készült A Csönd éve feldolgozás óriási siker lett, bár Ildikó először nem rajongott a dalért (Fotó: Archív)

Az énekesnő szerint Fecó lételeme volt a színpad és a közönség.

Nagyon szerette a közönséget, nem tudott nélkülük létezni. Lehet, hogy még köztünk lenne, ha a pandémia időszakában nem érzett volna késztetést arra, hogy menjen például tévéműsorokba. Mondtuk neki, hogy üljön meg a fenekén és bírja ki ezt az időszakot, mert attól nem fogja a közönség kevésbé szeretni

– fogalmazott.

Mécsesek a 75-ös szám körül

Keresztes Ildikó a közösségi oldalán is megható módon tisztelgett. Balázs Fecó végső nyughelyéről osztott meg egy fotót, ahol születésnapja alkalmából mécsesekből lett kirakva a hetvenötös szám, körülötte virágok és gyertyák emlékeztetnek az évfordulóra.

Drága Fecó, mit is mondhatnék? Boldog születésnapot ott fent is. Mégis itt vagy velünk

– írta Instagram posztjában.