Meddig testvéri civódás és honnantól bántalmazás? – Bud Spencer és Terence Hill a gyerekszobában

Ha több gyereked van, pontosan tudod, miről beszélek. A testvéri kapcsolat olyan, mintha otthon élne egy saját gyártású Bud Spencer és Terence Hill páros – csak itt nem zongorázással és babbal végződik minden jelenet, hanem ajtócsapkodással. Hivatalos nevén testvéri konfliktus, azonban a gyakorlatban sokszor igazi háborús helyszín.

De meddig normális ez? Hol a határ a testvéri civódás és a bántalmazás között?

„Anya, ő kezdte!”

A testvéri rivalizálás olyan ősi dolog, mint a „ki kapja a nagyobb szelet tortát” kérdése. A gyerekek versengenek a figyelemért, a státuszért, a játékokért, a kanapé jobbik sarkáért. És igen, a szeretetünkért is.

A veszekedés önmagában nem baj. Sőt. A konfliktuskezelés tanulható. A gyerekek így gyakorolják:

hogyan álljanak ki magukért,

hogyan alkudjanak,

hogyan kérjenek bocsánatot (ha legalább morogva odasuttogják, már az is jó).

A „nem adom oda”, „én voltam itt előbb” és „ne nézz így” még a fejlődés része.

Sőt, egy bizonyos mértékig a fizikai kontakt is belefér, a testvéri konfliktus része. Egy lökés, egy párnacsata, egy túl heves Lego-vár-ostrom. Ezek még lehetnek a dinamika részei – ha nagyjából egyenlő erőviszonyok között történnek.

Amikor már nem vicces

A probléma ott kezdődik, amikor a jelenet már nem Bud Spencer-i komédia, hanem egyoldalú erődemonstráció.

Néhány jel, ami arra utal, hogy nem egyszerű civódásról van szó:

Az egyik gyerek rendszeresen sír, fél vagy kerüli a másikat.

Az erőviszonyok nagyon egyenlőtlenek (életkor, fizikai erő, temperamentum).

A bántás ismétlődő és célzott.

A „játék” után nem oldódik a feszültség, hanem marad a sértettség, a megalázottság.

A testvéri konfliktus kétoldalú. A bántalmazás viszont egyoldalú.

És ez fontos különbség.

Mert míg az egyik egy fejlődési terep, a másik hosszú távú sebeket hagyhat.

De hát testvérek, nem?

Sokszor halljuk: „Ugyan már, testvérek, majd megedződnek.”

Igen, a testvéri konfliktus valóban formál. De nem mindegy, hogyan.

Ha az egyik gyerek rendszeresen „alulmarad”, ha a másik állandóan dominál, ha a humor mögött valójában megalázás van, akkor ott már nem a természetes folyamat zajlik, hanem erőegyensúly-borulás.