„Ez nem egy lezárt veszteség” – Pszichológus árulja el, mit él át egy szülő, amikor eltűnik a gyermeke

Az eltűnt fiú, Egressy Mátyás kapcsán dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, aki szerint az ilyen helyzet az egyik legerősebb lelki megterhelés, amit ember átélhet.
Ez nem egy klasszikus gyászhelyzet. Az eltűnés pszichológiai értelemben úgynevezett ambivalens veszteség, vagyis olyan állapot, amelyben nincs biztos válasz arra, hogy mi történt”
– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.
Ez a folyamatos „libikóka” meggátolja a gyász természetes lefolyását. Nincs búcsú, nincs lezárás – csak a bizonytalanság.
A szakpszichológus szerint az eltűnt gyerek szülei gyakran krónikus stresszállapotba kerülnek. Ez nem pusztán lelki, hanem testi szinten is megjelenik.
Állandó éberség van jelen. Nem tudnak aludni, minden zajra felriadnak, figyelik az ajtót, a kulcszörrenést”
– mondja.
A megnyugvás gyakorlatilag megszűnik.
Az eltűnés egyik legnehezebb pszichés csapdája, hogy a szülő nem meri megélni az érzéseit.
Sokan nem mernek sírni sem, mert attól félnek: ha elgyászolják a gyermeküket, azzal mintha lemondanának róla”
– magyarázza a szakember.
Mi van, ha él, és én már búcsúzom? Mi van, ha ezzel cserbenhagyom? Ez az érzelmi önkontroll tovább fokozza a belső feszültséget”
– világít rá a szakértő.
A környezet gyakran szeretne segíteni, de dr. Makai Gábor szerint nincsenek megnyugtató szavak ilyen helyzetben. Az olyan mondatok, mint, „Erősnek kell lenned”, „Biztos előkerül”, nemhogy nem segítenek, de akár tovább is növelhetik a szülő belső nyomását.
Sokkal fontosabb egy biztonságos közeg, ahol nem kell beszélni, magyarázni, reagálni. A csend, az együttlét, a visszahúzódás lehet most az igazi támasz”
– mondja.
Az országos figyelem és a média jelenléte külön terhet rak a szülőkre. A pszichológus szerint ilyenkor külső elvárások is megjelennek: hogyan „kellene” viselkedniük, mikor „szabad” gyászolniuk.
Hosszú távon azonban – még válaszok nélkül is – megindulhat egy belső folyamat. „A remény idővel átalakul. Nem feltétlenül eltűnik, hanem elveszíti az intenzitását, és lassan helyet ad az elfogadásnak” – mondja dr. Makai Gábor. Ez nem azt jelenti, hogy a fájdalom megszűnik, hanem hogy a bizonytalanság már nem uralja teljesen a mindennapokat.
Idővel a szülő kénytelen szembenézni egy mély identitásválsággal:
Ki vagyok én nélküle? Mi a szerepem a világban most?
A gyász – még válaszok hiányában is – lassan utat talál. Az élet nem lesz ugyanolyan, de tovább élhetővé válik.
A közvélemény érdeklődése idővel alábbhagy. Dr. Makai Gábor szerint ez természetes folyamat:
Ahogy az emberekben letisztul, hogy nincsenek válaszok, a média figyelme is csökken.”
Ez paradox módon egyszerre lehet fájdalmas és tehermentesítő a család számára. A nyilvánosság elcsendesedésével több tér maradhat a belső feldolgozásra.
