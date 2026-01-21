„Ez nem egy lezárt veszteség” – Pszichológus árulja el, mit él át egy szülő, amikor eltűnik a gyermeke

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Egressy Mátyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 09:30
Eltűnt gyermekekpszichológus
Napok óta remény és kétségbeesés között él az ország. Egressy Mátyást napok óta keresik a hatóságok és a civilek egyaránt, a válaszok viszont váratnak magukra. A figyelem a keresésre irányul, ritkán beszélünk arról, mi történik közben a szülők testében és lelkében. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az eltűnt gyermek szülei egy olyan lelki állapotba kerülnek, amely felülírja a gyász minden ismert szabályát.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Az eltűnt fiú, Egressy Mátyás kapcsán dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, aki szerint az ilyen helyzet az egyik legerősebb lelki megterhelés, amit ember átélhet.

Dr. maki Gábor klinikai szakpszichológus, akivel Egressy Mátyás eltűnése kapcsán beszélgettünk a szülők lelkiállapotáról.
„Ez nem egy lezárt veszteség” – Egressy Mátyás kapcsán a pszichológus beszél arról, mit él át egy szülő, amikor eltűnik a gyermeke.
Fotó: Mudra László / Origo 
  • Az eltűnés nem lezárt veszteség: a szülők remény és kétségbeesés között ingadoznak, ezért a gyász megreked.
  • Az állandó bizonytalanság krónikus stresszt okoz, testi-lelki tünetekkel és érzelmi kimerüléssel.
  • Idővel a remény átalakul, és válaszok nélkül is lassan elindulhat a gyász és az elfogadás folyamata.

Egressy Mátyás eltűnése – pszichológus segít megérteni a szülők lelki vívódásait

Ambivalens veszteség: amikor nincs lezárás

Ez nem egy klasszikus gyászhelyzet. Az eltűnés pszichológiai értelemben úgynevezett ambivalens veszteség, vagyis olyan állapot, amelyben nincs biztos válasz arra, hogy mi történt” 

– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.  

A szülő ilyenkor két, egymással ellentétes érzelem között ingázik:

  • reménykedik, hogy a gyermeke él,
  • miközben kénytelen felkészülni a legrosszabbra is.

Ez a folyamatos „libikóka” meggátolja a gyász természetes lefolyását. Nincs búcsú, nincs lezárás – csak a bizonytalanság.

A szülők állandó készenléti állapotban élnek

A szakpszichológus szerint az eltűnt gyerek szülei gyakran krónikus stresszállapotba kerülnek. Ez nem pusztán lelki, hanem testi szinten is megjelenik.

Állandó éberség van jelen. Nem tudnak aludni, minden zajra felriadnak, figyelik az ajtót, a kulcszörrenést”  

– mondja.

Ehhez társulhat:

  • erős szívdobogás,
  • testi feszültség,
  • kimerültség,
  • tartós alvászavar.

A megnyugvás gyakorlatilag megszűnik.

Amikor még sírni sem mernek

Az eltűnés egyik legnehezebb pszichés csapdája, hogy a szülő nem meri megélni az érzéseit. 

Sokan nem mernek sírni sem, mert attól félnek: ha elgyászolják a gyermeküket, azzal mintha lemondanának róla”  

– magyarázza a szakember.

Megjelenik a bűntudat:

Mi van, ha él, és én már búcsúzom? Mi van, ha ezzel cserbenhagyom? Ez az érzelmi önkontroll tovább fokozza a belső feszültséget”

– világít rá a szakértő.

Nincsenek „jó mondatok”

A környezet gyakran szeretne segíteni, de dr. Makai Gábor szerint nincsenek megnyugtató szavak ilyen helyzetben. Az olyan mondatok, mint, „Erősnek kell lenned”, „Biztos előkerül”, nemhogy nem segítenek, de akár tovább is növelhetik a szülő belső nyomását.

Sokkal fontosabb egy biztonságos közeg, ahol nem kell beszélni, magyarázni, reagálni. A csend, az együttlét, a visszahúzódás lehet most az igazi támasz”

 – mondja.

Egressy Mátyás eltűnése, a parton üldögélő szülök.
„Az eltűnés pszichológiai értelemben úgynevezett ambivalens veszteség, vagyis olyan állapot, amelyben nincs biztos válasz arra, hogy mi történt” – hangsúlyozza a pszichológus.
Fotó: Ralf Geithe /  Shutterstock 

Mi történik, ha soha nem derül ki az igazság?

Az országos figyelem és a média jelenléte külön terhet rak a szülőkre. A pszichológus szerint ilyenkor külső elvárások is megjelennek: hogyan „kellene” viselkedniük, mikor „szabad” gyászolniuk.

Hosszú távon azonban – még válaszok nélkül is – megindulhat egy belső folyamat. „A remény idővel átalakul. Nem feltétlenül eltűnik, hanem elveszíti az intenzitását, és lassan helyet ad az elfogadásnak” – mondja dr. Makai Gábor. Ez nem azt jelenti, hogy a fájdalom megszűnik, hanem hogy a bizonytalanság már nem uralja teljesen a mindennapokat.

Újraértelmezni önmagunkat a veszteség után

Idővel a szülő kénytelen szembenézni egy mély identitásválsággal:

Ki vagyok én nélküle? Mi a szerepem a világban most?

A gyász – még válaszok hiányában is – lassan utat talál. Az élet nem lesz ugyanolyan, de tovább élhetővé válik.

Amikor a figyelem elcsendesedik

A közvélemény érdeklődése idővel alábbhagy. Dr. Makai Gábor szerint ez természetes folyamat:

Ahogy az emberekben letisztul, hogy nincsenek válaszok, a média figyelme is csökken.”

Ez paradox módon egyszerre lehet fájdalmas és tehermentesítő a család számára. A nyilvánosság elcsendesedésével több tér maradhat a belső feldolgozásra. 

Hogyan követhetjük gyermekünket eltűnés esetén

Telefonalapú helymeghatározás

  • Valós idejű pozíció lekérdezése
  • Az utolsó ismert hely megtekintése

Okosórák és hordható eszközök

  • Folyamatos GPS-követés, hordható a csuklón
  • SOS-gomb vészhelyzetre

Különálló GPS nyomkövetők  

  • Kis, hordozható eszköz, táskára vagy ruhára rögzíthető  
  • Hosszú akkumulátor-üzemidő, folyamatos helyadat  
  • Ideális, ha a gyermek nem hord telefont

