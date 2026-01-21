„Ez nem egy lezárt veszteség” – Pszichológus árulja el, mit él át egy szülő, amikor eltűnik a gyermeke

Az eltűnt fiú, Egressy Mátyás kapcsán dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, aki szerint az ilyen helyzet az egyik legerősebb lelki megterhelés, amit ember átélhet.

„Ez nem egy lezárt veszteség” – Egressy Mátyás kapcsán a pszichológus beszél arról, mit él át egy szülő, amikor eltűnik a gyermeke.

Az eltűnés nem lezárt veszteség: a szülők remény és kétségbeesés között ingadoznak, ezért a gyász megreked.

Az állandó bizonytalanság krónikus stresszt okoz, testi-lelki tünetekkel és érzelmi kimerüléssel.

Idővel a remény átalakul, és válaszok nélkül is lassan elindulhat a gyász és az elfogadás folyamata.

Egressy Mátyás eltűnése – pszichológus segít megérteni a szülők lelki vívódásait

Ambivalens veszteség: amikor nincs lezárás

Ez nem egy klasszikus gyászhelyzet. Az eltűnés pszichológiai értelemben úgynevezett ambivalens veszteség, vagyis olyan állapot, amelyben nincs biztos válasz arra, hogy mi történt”

– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.

A szülő ilyenkor két, egymással ellentétes érzelem között ingázik:

reménykedik, hogy a gyermeke él,

miközben kénytelen felkészülni a legrosszabbra is.

Ez a folyamatos „libikóka” meggátolja a gyász természetes lefolyását. Nincs búcsú, nincs lezárás – csak a bizonytalanság.

A szülők állandó készenléti állapotban élnek

A szakpszichológus szerint az eltűnt gyerek szülei gyakran krónikus stresszállapotba kerülnek. Ez nem pusztán lelki, hanem testi szinten is megjelenik.

Állandó éberség van jelen. Nem tudnak aludni, minden zajra felriadnak, figyelik az ajtót, a kulcszörrenést”

– mondja.

Ehhez társulhat:

erős szívdobogás,

testi feszültség,

kimerültség,

tartós alvászavar.

A megnyugvás gyakorlatilag megszűnik.

Amikor még sírni sem mernek

Az eltűnés egyik legnehezebb pszichés csapdája, hogy a szülő nem meri megélni az érzéseit.

Sokan nem mernek sírni sem, mert attól félnek: ha elgyászolják a gyermeküket, azzal mintha lemondanának róla”

– magyarázza a szakember.

Megjelenik a bűntudat:

Mi van, ha él, és én már búcsúzom? Mi van, ha ezzel cserbenhagyom? Ez az érzelmi önkontroll tovább fokozza a belső feszültséget”

– világít rá a szakértő.

Nincsenek „jó mondatok”

A környezet gyakran szeretne segíteni, de dr. Makai Gábor szerint nincsenek megnyugtató szavak ilyen helyzetben. Az olyan mondatok, mint, „Erősnek kell lenned”, „Biztos előkerül”, nemhogy nem segítenek, de akár tovább is növelhetik a szülő belső nyomását.

Sokkal fontosabb egy biztonságos közeg, ahol nem kell beszélni, magyarázni, reagálni. A csend, az együttlét, a visszahúzódás lehet most az igazi támasz”

– mondja.