Tagadja Jim Carrey a klónozásáról szóló hajmeresztő elméleteket: a César-gála szervezője is megszólalt

A Jim Carrey-filmeket dicsérte a francia Oscarként is számon tartott párizsi César-gála. A színészlegenda életműdíjért ment fel a színpadra és egy röpke beszédet is tartott franciául, melyre hónapokig készült... És sokan még így se hiszik el, hogy ő az.

Michel Gondry lepődhetett meg a legjobban, hogy régi barátját, Jim Carrey-t alig ismertük fel (Fotó: Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage)

A Jim Carrey-klónelmélet a színészhez is elért

Napok óta elkerülhetetlen téma az interneten, hogy Jim Carrey mennyire másképp néz ki, mint ahogy azt a nézők és kifejezetten a rajongók megszokhatták. A kommentfalakon a díjátadó óta megy a lamentálgatás, tűzben edzett billentyűharcosok összecsapása, hogy mi történhetett. Meglepően sokan gondolják például azt, hogy az Ace Ventura, Dumb és Dumber, Minden6ó, Truman Show és az Egy makulátlan elme örök ragyogásának sztárját klónozták és valójában már évek óta halott. Némileg földhözragadtabb variáció, hogy simán egy másik embert sminkeltek át, hogy hasonlítson rá — ezt egyébként egy sminkmester magára is vállalta, többé-kevésbé hihető módon.

Szintén meglepő, hogy a legvalószínűbbet csak kevesen mondják ki: a színész egyszerűen így néz ki, minden misztikum és háttérhatalmi összeesküvések nélkül.

A hajmeresztő teóriák — melyek közül némely többmilliós megtekintésnél tart — nyilván Jim Carrey-hez is eljutottak. Bár személyesen nem kommentálta a dolgot, egy képviselőjén keresztül azt üzente a Daily Mailnek, hogy finoman szólva sem ért egyet az állításokkal, a pódiumon valóban őt láthattuk.

Jim Carrey 2026-os megjelenése sokkolta a rajongókat

További megerősítés érkezett az esemény szervezőitől; ahogy azt a César megbízottja, Gregory Caulier a Varietynek adott közleményében kifejtette:

Jim Carrey látogatását már nyár óta terveztük. Külső szemmel nézve teljesen meghatotta őt az akadémiai meghívás. Nyolc hónapnyi konstruktív párbeszéd volt köztünk. A francia nyelvű beszédére hónapokig készült, a szavak pontos kiejtésével kapcsolatban egyeztettünk. Együtt érkezett a partnerével, lányával, unokájával, valamint 12 közeli baráttal és családtaggal. Mellette volt régi publicistája is. Az alkalom kapcsán találkozott Michel Gondryval, régi barátjával, akivel egy filmet és két sorozatot csináltak korábban és nagyon örültek az újbóli találkozásnak.

A találgatások sorától csak egyre kellemetlenebb lesz a szituáció, valahol méltatlan is az évtizedek óta szórakoztató színésszel szemben. Remélhetőleg mihamarabb lecsengenek a rosszalló elméletek és Jim Carrey-t ismét önmagáért szerethetik az emberek — a Sonic, a sündisznó filmekben már valószínűleg nem kap fontos szerepet, de a jövőben visszatérhet egy Jetson család élőszereplős rebootban.