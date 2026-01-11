Újra hazugságon kaptad a gyermeked? Ezért nem mondja el neked a lányod az igazat

Szinte minden szülővel előfordult már, hogy a gyereke átejtette őket anélkül, hogy bármi sejtésük is lett volna róla. Ha azonban úgy érzed, hogy hazudik a gyereked, akkor olvass tovább, és derítsd ki, miért hallgatja el előled az igazságot!
Míg te végig őszinte vagy a gyerekeddel, rendkívül fájdalmas lehet, ha elhallgatja előled az igazságot. Persze sosem könnyű elfogadni, ha valaki hazudik nekünk, az alábbi magyarázatok azonban segítenek választ adni a kérdésedre és némiképp enyhíteni az aggodalmadon.
A lányok általában sokkal érzelmesebbek, mint a fiúk, ennek következtében pedig gyorsabban rájuk törhet a szégyenérzet. Például lehetséges, hogy hazudott azoknak a fiúknak a számáról, akikkel ágyba bújt, vagy arról, hogy hol volt előző este. Ebben az esetben fél, hogy ítélkezel felette. A gyerekek ugyanis sokszor áhítoznak a szülők elismerésére, ezért úgy érzik, hogy egy ilyen információ megosztása nem vetne jó fényt rájuk.
A szülő-gyerek kapcsolat egy különleges kötelék, ami olykor nagyon el tud mélyülni. Amennyiben szeretettel gondoltok egymásra és a kapcsolatotokat főként a harmónia jellemzi, nem ritka, hogy egyszerűen csak nem akarnak megbántani. Ez a pont hasonló az előzőhöz, azonban itt nem az elutasítástól való félelem vezérli őket a leginkább, hanem az, hogy ne tapossanak bele a lelkedbe.
Volt már olyan, hogy megbüntetted a lányodat egy rossz jegy miatt, vagy azért, mert rosszat csinált? Elvetted tőle a telefonját, nem sminkelhette ki magát, vagy szobafogságra ítélted? Lehetséges, hogy ismét olyan hibát követett el, ami után félő, hogy újabb büntetést kapna. Neki persze esze ágában sincs megválnia a telefonjától, vagy smink nélkül érkeznie egy randira. Ez azért érthető.
Az alábbi videó megtekintésével megismerheted azt a 8 módszert, amivel javítható a szülő-gyerek kapcsolat:
