Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott és bejelentette, hogy nem áll szándékában újranyitni a Barátság kőolajvezetéket

Zelenszkij szerint Ukrajna és Magyarország viszonya akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.

Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon, és akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal

- mondta legújabb interjújában az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen fogalmazott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről a legtekintélyesebb olasz napilapnak, a Corriere della Serának adott interjújában, amelyben a két ország viszonyáról, a Barátság kőolajvezetékről, az energiapolitikáról és a béketárgyalásokról is részletesen nyilatkozott.

Orbán akkor válik fontossá, ha befolyásos politikai erők adnak neki erőt, egyébként semmit sem ér. Magyarország számít ugyan, de nincs katonai súlya

– mondta Zelenszkij a legnagyobb olasz napilapnak, majd hozzátette: nem is beszél Orbánnal, mert a magyar miniszterelnök ezt nem akarja. Szlovákia vezetőjével, Robert Ficóval azonban tartja a kapcsolatot, és rajta keresztül próbálja közvetíteni az ukrán álláspontot a régió felé.

Közben Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Erről a magyar kormányfő azután beszélt, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij „arcátlan választ adott” korábbi levelére. Orbán Viktor hozzátette, hogy amíg az ukrán elnök „nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fog támogatni”.

A miniszterelnök felszólította Ursula von der Leyent a Barátság kőolajvezetéken az olaj továbbítására.

Volodimir Zelenszkij egy hétfői sajtótájékoztatón reagált Orbán Viktor azon állításra, miszerint műholdfelvételek és operatív információk is alátámasztják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Az ukrán elnök szerint műholdfelvételek alapján nem lehet megállapítani a Barátság kőolajvezeték föld alatti sérüléseit, ezért vitatja az erre vonatkozó kijelentéseket. Az ukrán elnök bírálta Robert Fico és Orbán Viktor hozzáállását is, és hangsúlyozta: nem lát szándékot az orosz kőolajtranzit helyreállítására, miközben Ukrajna szerinte nem kap viszonzást vagy köszönetet az eddigi erőfeszítésekért.