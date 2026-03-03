Az iráni háború elől a polgárháborús Szudánba menekült az Exatlon sztárja: "Izgulunk rendesen!"

Szombat hajnal óta rakéta- és dróntámadásoktól retteg mindenki a Közel-Keleten. Miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael közös katonai akció keretében támadást indított Irán ellen, utóbbi válaszcsapásként turisták által közkedvelt helyszíneket is célba vett jónéhány környező országban. Az iráni háború magyarokat is érint, akik a térségben ragadtak. Orbán Olivér wakeboardbajnok már napok óta próbál hazajutni...

Az iráni háború miatt ebben a sátorban kapott szállást, Orbán Olivér kora reggel kelt, hogy induljon is Ománba (Fotó: Orbán Olivér/TikTok)

Az iráni háború első éjszakáján a sivatagban aludt az Exatlon sztárja

Iráni rakéták és drónok csapódtak be szombat óta többek között Cipruson, Kuvaitban, Katarban, Bahreinben és Szaúd-Arábiában is. Kétségtelen, hogy az iráni háborúban a legnagyobb figyelem a nyaralók körében is igen népszerű Dubajra irányul, ahol több luxusszállodát is találat ért. Kint rekedt Szarvas Andi a férjével és gyermekével a közel-keleti városban, ahol rengeteg magyar él. Orbán Olivér is éppen Dubajban volt, amikor elkezdődött a bombázás. Ő barátaival a sivatagba menekült, egy sátorban húzták meg magukat. Onnan sikerült eljutniuk Ománba, ahol egyből a reptérre mentek.

Az iráni háború 2026-ban mindenkit lesokkolt

„Itt vagyunk az ománi reptéren, sikerült Szudánba vennünk repülőjegyet, azt mondták itt, hogy ez a legjobb opció” – kezdte az az Orbán Olivér TikTok-oldalán, aki szerepelt az Exatlon korábbi évadában.

De közben Szudánban polgárháború van, szóval az sem lesz egyszerű, izgulunk is rendesen. Ha minden jól megy, akkor holnap oda repülünk, onnan pedig hét óra várakozás után tovább Kairóba, majd pedig Budapestre. Most ez a tervünk! Azt hallom, hogy Dubajból egyre többen menekülnek Ománba, mivel egyre nagyobb a baj. Ott élő barátaim is jönnek ide Mascatba, a határon egyre nagyobb a sor. Még mindig jónak tartom, hogy mi ilyen hamar átjöttünk ide!

- mesélt megpróbáltatásairól a magyar wakeboardos, aki bízik benne, hogy ha több átszállással is, de lassacskán épségben hazajut.

A dubaji repteret is bombatalálat érte, azonnal lezárták a légteret is, rengeteg utas ragadt így az Arab Emírségek legnépesebb városában

