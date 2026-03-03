Nicolas Cage a CANAL+ képernyőjére költözött, hogy ott riogasson

A CANAL+ a horrorrajongókat sem hagyja cserben. Megérkezett a Nicolas Cage főszereplésével készült Longlegs - A rém című horrorfilm a streaming-szolgáltató kínálatába. Az Osgood Perkins rendezte filmet ajánljuk mindenkinek, aki szereti a véres, okkult elemekkel átszőtt horrorfilmeket.
A történet főhőse a Maika Monroe által alakított Lee Harker FBI ügynök, akit megbíznak egy különös gyilkosság-öngyilkosság sorozat kinyomozásával. A halálesetekre egyaránt jellemző, hogy a családfő édesapák követik el a gyilkosságokat, majd magukkal is végeznek, és egy levelet hagynak maguk után Longlegs aláírással, azonban a leveleken látható kézírás egyáltalán nem hasonlít egyik családtagéra sem. Harker ügynök más összefüggéseket is felfedez a gyilkosságok között, miközben egy vérfagyasztó fordulatban az is kiderül, hogy neki és édesanyjának, Ruth-nak (Alicia Witt) is köze lehet a titokzatos, sátánista gyilkoshoz.
E sorok írója töredelmesen beismeri, hogy amikor Nicolas Cage először felbukkant a képernyőn, nem ismerte fel benne Francis Ford Coppola unokaöccsét. Cage-t szinte felismerhetetlenségig átalakította a sminkes részleg, amiért a Saturn Awardson jelölést is kaptak. A film egyik társvágója, Greg Ng is így volt ezzel, amikor megkapta az első napi nyersanyagokat a forgatásról, fogalma sem volt róla, hogy Nicolas Cage-t látja a felvételeken. Osgood Perkins kimondott kérése volt a Neon stúdió felé, hogy Cage rémalakja egyik moziplakáton se szerepeljen, ezzel is fokozva a sokkhatást, így a cégnek kreatívabb marketingkampányt kellett kitalálnia. Mielőtt a mozikba került volna a film, a Neon létrehozta a 458 666 4355-ös telefonszámot, amit feltárcsázva Longlegs-től hallhattunk egy rendkívül hátborzongató szöveget, Nicolas Cage tolmácsolásában.
A Longlegs alig 10 millió dolláros büdzséből készült, amit már a premiernapon behozott a mozipénztáraknál. Világszerte 100 millió dolláros összbevételt generált, a kritikusok pedig éltették Nicolas Cage játékát és Osgood Perkins remek rendezői kvalitásait. Nicolas Cage számára valóságos visszataps volt ez a film, ugyanis a több mint 10 évvel ezelőtti A szellemlovas: A bosszú ereje óta ez volt a legnagyobb bevételt generáló élőszereplős film, amiben játszott.
A Longlegs – A rém vezeti jelenleg a CANAL+ horrorkínálatát, de a többi rémisztő alkotás sem marad el mellőle. A streaming-szolgáltatón elérhető még a Hugh Grant főszereplésével tavaly mozikba került Eretnek, vagy a mostanra 7. részét élő Sikoly is.
