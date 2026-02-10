Nemet mondani a gyereknek – miért olyan nehéz kimondani?

Minden szülő ösztönösen és pontosan tudja, mikor vannak azok a pontok, ahol nemet kellene mondania a gyerekének. A csemete már a harmadik mesét kéri, a negyedik csokit bontaná, a boltban belekapaszkodik egy sokadik játék dobozába és visít, közben olyan arcot vág, amitől az ember azonnal megkérdőjelezi az egész szülői pályafutását. A „nem” ott ül a nyelved hegyén, mégis nehéz kimondani. Mert ez a szó valahogy sosem csak egy szó.

Nem fekete-fehér

Nemet mondani a gyereknek nem logikai kérdés, sokkal inkább érzelmi terület. Nem azért nehéz, mert nem tudjuk, hol a határ, hanem mert közben bennünk is megszólal egy csomó régi hang. Mi is úgy lettünk felnőttek, hogy gyerekkorunkban sokszor konfliktusban álltunk a szüleinkkel. Lehetünk azok a gyerekek, akinek túl sokszor mondtak nemet, vagy éppen ellenkezőleg, lehet, hogy hiányzott a szülői kontroll és úgy nőttünk fel, mindenesetre általában saját gyerekkorunkra úgy emlékszünk, mint akiknek soha nem volt beleszólása semmibe. És a mostban a hisztik vagy beszélgetések közben hirtelen már nemcsak a gyerekünknek válaszolunk, hanem a saját múltunkkal is vitatkozunk. Nehéz elengedni a saját mintáinkat, nehéz máshogy csinálni.

Alapvetően a nemet mondás nem olyan tragikus, ahogy sok szülő megéli. A gyerekek nem úgy hallják a nemet, ahogy mi. Nekik a „nem” elutasítás helyett sok esetben inkább iránytű. Egy jelzés arról, hogy itt van valaki, aki figyel, dönt, és tartja a kereteket, vagyis biztonságot nyújt. A gyerekeknek nem az a megnyugtató, ha mindenre igent kapnak, hanem az, ha kiszámítható a világ körülöttük – még akkor is, ha ez néha csalódással jár.

Persze a „nem” önmagában ritkán működik. A gyerek idegrendszere még nem alkalmas arra, hogy egyetlen szóval lezárjon egy vágyat. Ezért lesz belőle hiszti, alkudozás, újrapróbálkozás. Ilyenkor sokszor segít, ha nem magyarázkodunk túl, de nem is zárjuk le ridegen. Ha vele maradunk az érzéseivel, végig beszéljük a dolgot újra és újra, miközben a döntést nem vonjuk vissza. Nem könnyű egyensúly, és nem is mindig sikerül.