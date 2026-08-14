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„Örökre megváltozott minden” – DJ Dominique elárulta a Sziget Fesztivál óriási titkát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors DJ Dominique
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 14. 20:00
Sziget fesztiválretró
DJ Dominique kitálalt a hazai klubok eltűnéséről és a retró meglepő feltámadásáról. A népszerű lemezlovas elárulta, melyik volt az a sorsfordító pillanat a Sziget Fesztiválon, ami örökre megváltoztatta a hazai bulikat.
Nagy Milán
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Ha már javában dübörög a Sziget Fesztivál, hazai zenészeket és DJ-ket kérdezünk a legemlékezetesebb fesztiválpillanataikról. A magyar éjszakai élet és a klubkultúra az elmúlt évtizedekben óriási átalakuláson ment keresztül. Bár a hagyományos diszkók fokozatosan bezártak, a retró hullám olyan megállíthatatlan erővel robbant be a köztudatba, amely teljesen új alapokra helyezte a hazai szórakoztatást. Sokan úgy vélték, hogy a nosztalgiázás csupán egy rövid életű hóbort lesz, ám egy emlékezetes fesztiválpillanat minden előzetes várakozást felülírt, és elindította a mai napig tartó zenei forradalmat. DJ Dominique – azaz Várkonyi Attila – tisztán emlékszik arra a sorsfordító pillanatra, amikor a retró zene végérvényesen áttörte a gátakat. 

DJ Dominique a Sziget Fesztiválos áttörésről vallott.
DJ Dominique Sziget Fesztiválos fellépéséből a mai napig táplálkozik (Fotó: Kállai Márton)

Így emlékszik DJ Dominique az áttörésre a Sziget Fesztiválon

Körülbelül tizenkét évvel ezelőtt a Sziget Fesztivál egyik kisebb színpadán kapott lehetőséget a Juventus Rádióval, ahol valami egészen szokatlannal próbálkozott meg a közönség előtt.

Ebben az időszakban még nem létezett a retrónak kultúrája a fesztiválokon. Döbbenetes élmény volt, amikor elővettük a '60-as és '70-es évek ikonikus dallamait, Máté Péter, Szécsi Pál vagy éppen Korda György klasszikusait. Amikor megszólaltak a dalok, a fiatalok és az idősebbek együtt kezdték énekelni a refréneket. Ott, a hangfalak tövében éreztem először, hogy a retró átlépett egy határt, és varázslatos módon egyesítette a generációkat

 – idézte fel a lemezlovas. Ez a felejthetetlen este nyitotta meg az utat a '80-as és a '90-es évek előadói előtt, akik a Szigeten tapasztalt közönségsiker után új erőre kaptak. Bár sokan kérészéletű divathullámnak jósolták a jelenséget, az idő a lemezlovast igazolta.

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„Akkoriban mindenki azt mondta, hogy ez a hullám egy-két évig tart majd, aztán elül. Tévedtek! A nosztalgiahullám tizenvalahány éve töretlenül tart, és még mindig nem érte el a csúcspontját” – tette hozzá DJ Dominique. Ugyanakkor nem hallgatja el a szcéna árnyoldalait sem. Meglátása szerint a hagyományos klubélet szinte teljesen megsemmisült Magyarországon. Míg a kilencvenes években minden településen működött több diszkó, mára a minőségi helyek eltűntek: „Semmilyen klasszikus DJ-kultúra nem maradt, a klubok bezártak. Ezért nem elítélni kell a folyamatokat, hanem elgondolkodni a jelenségen és szakmai diskurzust folytatni” – hangsúlyozta DJ Dominique.

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