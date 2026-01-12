Slágerek, látvány, érzelmek: így lett felejthetetlen a Neoton Finálé – Galéria

A telt házas Neoton koncert nem pusztán nosztalgikus visszatekintés volt az MVM Dome-ban szombat este, hanem látványos, modern show, amely érzelmekben és energiában is bővelkedett. A közel két és fél órás műsor végig magas hőfokon tartotta a közönséget.
A Neoton Finálé estje valódi generációkon átívelő ünneppé vált, ahol együtt énekelték a dalokat azok, akik a hetvenes–nyolcvanas években szerettek bele a zenekarba, és azok is, akik már később fedezték fel maguknak a slágereket. A gondosan felépített jeleneteket humor, megható pillanatok és modern vizuális elemek kísérték, miközben a lufik, strandlabdák, plüssfigurák és ikonikus Neoton-kalapok tovább fokozták a hangulatot. Az est különleges momentuma volt Pásztor László megjelenése és a vendégzenészekkel közös produkciók sora.
A koncert moderátora Csonka András volt, aki játékosan vezette végig a nézőket a zenekar történetén. Az élményről később így írt Instagram-oldalán:
Időutazás, emlékhalmaz, nosztalgiahullám, energia, időtlenség, minőség, slágerkavalkád… emlékezetes, csoda este volt. Köszönöm, hogy átélhettem!
– fogalmazott, felidézve személyes Neoton-élményeinek kezdetét is. Az estét DJ Dominique vezette fel, aki a Bors megkeresésére szintén lelkesen nyilatkozott:
Ez valami csoda volt… fantasztikus élmény. Szinte egy közönségtalálkozó, hiszen sokan hallgatják a Retro Rádiót.
Hozzátette, már az első percektől érezhető volt a közönség szeretete, ami számára is felejthetetlenné tette az estét. A Neoton energikus és megható koncerttel tisztelgett az elmúlt hat évtized páratlan zenei örökségét felidézve.
