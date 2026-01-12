Slágerek, látvány, érzelmek: így lett felejthetetlen a Neoton Finálé – Galéria

A telt házas Neoton koncert nem pusztán nosztalgikus visszatekintés volt az MVM Dome-ban szombat este, hanem látványos, modern show, amely érzelmekben és energiában is bővelkedett. A közel két és fél órás műsor végig magas hőfokon tartotta a közönséget.

A Neoton Finálé igazi időutazás volt – modern köntösbe tekerve (Fotó: Bánhegyi Tamás)

Neoton Finálé: Show és nosztalgia tökéletes egyensúlyban

A Neoton Finálé estje valódi generációkon átívelő ünneppé vált, ahol együtt énekelték a dalokat azok, akik a hetvenes–nyolcvanas években szerettek bele a zenekarba, és azok is, akik már később fedezték fel maguknak a slágereket. A gondosan felépített jeleneteket humor, megható pillanatok és modern vizuális elemek kísérték, miközben a lufik, strandlabdák, plüssfigurák és ikonikus Neoton-kalapok tovább fokozták a hangulatot. Az est különleges momentuma volt Pásztor László megjelenése és a vendégzenészekkel közös produkciók sora.

Az este egyik legszebb pillanata a Kell, hogy várj című dal volt, melyet a közönség a zenekarral együtt énekelt (Fotó: Bánhegyi Tamás)

„Ez valami csoda volt”

A koncert moderátora Csonka András volt, aki játékosan vezette végig a nézőket a zenekar történetén. Az élményről később így írt Instagram-oldalán:

Időutazás, emlékhalmaz, nosztalgiahullám, energia, időtlenség, minőség, slágerkavalkád… emlékezetes, csoda este volt. Köszönöm, hogy átélhettem!

– fogalmazott, felidézve személyes Neoton-élményeinek kezdetét is. Az estét DJ Dominique vezette fel, aki a Bors megkeresésére szintén lelkesen nyilatkozott:

Ez valami csoda volt… fantasztikus élmény. Szinte egy közönségtalálkozó, hiszen sokan hallgatják a Retro Rádiót.

Hozzátette, már az első percektől érezhető volt a közönség szeretete, ami számára is felejthetetlenné tette az estét. A Neoton energikus és megható koncerttel tisztelgett az elmúlt hat évtized páratlan zenei örökségét felidézve.

