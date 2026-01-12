Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Slágerek, látvány, érzelmek: így lett felejthetetlen a Neoton Finálé – Galéria

finálé
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 18:35
Neotonzene ünnepidőutazás
Felejthetetlen esttel ünnepelte a hat évtizedes pályafutását a Neoton Família január 10-én, az MVM Dome-ban. A Neoton Finálé koncertje bebizonyította, hogy a legendás slágerek ma is képesek egyszerre megszólítani fiatalokat és idősebbeket.
K. G.
A szerző cikkei

A telt házas Neoton koncert nem pusztán nosztalgikus visszatekintés volt az MVM Dome-ban szombat este, hanem látványos, modern show, amely érzelmekben és energiában is bővelkedett. A közel két és fél órás műsor végig magas hőfokon tartotta a közönséget.

A Neoton két és fél órás koncerttel készült a szombat estére.
A Neoton Finálé igazi időutazás volt – modern köntösbe tekerve (Fotó: Bánhegyi Tamás)

Neoton Finálé: Show és nosztalgia tökéletes egyensúlyban

A Neoton Finálé estje valódi generációkon átívelő ünneppé vált, ahol együtt énekelték a dalokat azok, akik a hetvenes–nyolcvanas években szerettek bele a zenekarba, és azok is, akik már később fedezték fel maguknak a slágereket. A gondosan felépített jeleneteket humor, megható pillanatok és modern vizuális elemek kísérték, miközben a lufik, strandlabdák, plüssfigurák és ikonikus Neoton-kalapok tovább fokozták a hangulatot. Az est különleges momentuma volt Pásztor László megjelenése és a vendégzenészekkel közös produkciók sora.

Az este egyik legszebb pillanata a Kell, hogy várj című dal volt, melyet a közönség a zenekarral együtt énekelt (Fotó: Bánhegyi Tamás)

„Ez valami csoda volt”

A koncert moderátora Csonka András volt, aki játékosan vezette végig a nézőket a zenekar történetén. Az élményről később így írt Instagram-oldalán: 

Időutazás, emlékhalmaz, nosztalgiahullám, energia, időtlenség, minőség, slágerkavalkád… emlékezetes, csoda este volt. Köszönöm, hogy átélhettem!

 – fogalmazott, felidézve személyes Neoton-élményeinek kezdetét is. Az estét DJ Dominique vezette fel, aki a Bors megkeresésére szintén lelkesen nyilatkozott: 

Ez valami csoda volt… fantasztikus élmény. Szinte egy közönségtalálkozó, hiszen sokan hallgatják a Retro Rádiót.

Hozzátette, már az első percektől érezhető volt a közönség szeretete, ami számára is felejthetetlenné tette az estét. A Neoton energikus és megható koncerttel tisztelgett az elmúlt hat évtized páratlan zenei örökségét felidézve.

Galéiánkat a fotóra kattintva nézheted meg: 

Galéria: Generációk találkozása: teltházas Neoton koncert az MVM Dome-ban
1/10
A koncerten meglepetésvendégként Alapi István, az Edda gitárosa is tiszteletét tette (Fotó: Bánhegyi Tamás)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu