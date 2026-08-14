Nem csak a vér számít – ők a legismertebb örökbefogadott sztárok

Sok világsztárnak egészen különleges történet áll a sikerei mögött. Van, akit a nagyszülei neveltek fel, mások örökbefogadó családban találtak szerető otthonra, és olyan is akad, akinek a biológiai szülei nem tudták vállalni a nevelését. Ezek a sztárok más-más körülmények között nőttek fel, egy közös azonban van bennük: a családjuk története fontos része, hogy kivé váltak. Íme a leghíresebb örökbefogadott sztárok!
Mutajtuk azokat a sztárokat, akiket örökbefogadtak!
A színésznőről a szebb jövő reményében mondott le a szülőanyja. Egy olyan hölgy fogadta örökbe, aki éppen az adoptálás napján tudta meg, hogy soha nem lehet saját gyermeke – írja a hot! magazin.
A színészt kiskorában fogadta be egy detroiti házaspár. Érdekesség, hogy a nevelőszülei etnikai háttere pontosan megegyezett a vér szerinti, afroamerikai-fehér szüleiével.
A Broadway-sztár nevelését a nagyszülei vállalták át, miután 16 éves szülőanyja kábítószerfüggő lett. A nagyik hivatalosan örökbe fogadták őt és később két kisebb testvérét is.
Nehéz sorsú szülei Lionel Richie-re bízták a kislányt, hogy biztonságban nőhessen fel. A zenészlegenda a saját gyermekeként szerette, és kilencéves korában hivatalosan is a nevére vette a későbbi celeblányt.
A későbbi színésznő az élete első hónapjait egy vietnámi árvaházban töltötte, mielőtt új családra lelt. Amerikai nevelőszülei egy ázsiai kisfiút is befogadtak a családba, hogy Lanának vér szerinti kötelék nélkül is legyen testvére.
A Transformers rendezőjét kéthetes korában fogadták örökbe. Felnőttként felkereste a biológiai anyját, aki azt mondta neki, hogy a híres rendező, John Frankenheimer az édesapja, ám egy DNS-teszt ezt cáfolta, így az apa kiléte örök rejtély maradt.
Az olimpiai bajnok tornászt és a testvéreit az állam vette el a biológiai anyjuktól annak súlyos függősége miatt. A kislány nevelőszülőkhöz került, amíg az anyai nagyapja és a felesége magukhoz nem vették.
A színészt csecsemőként fogadták örökbe az anyai nagyszülei, Esther és Mark Talley, miután a szülei házassága tönkrement. Jamie Foxx bevallása szerint nekik és a szigorú nevelésnek köszönheti a sikereit.
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