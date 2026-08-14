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Nem csak a vér számít – ők a legismertebb örökbefogadott sztárok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors örökbefogadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 14. 18:00
sztárgyerekvilágsztárok
A celebvilágban sokan vannak, akiknek a sorsa nem a vér szerinti szüleik mellett teljesedett be. Ezeknek a sztároknak a nagyszülők vagy a nevelőszülők önfeláldozó szeretete és a biztonságos háttér jelentette azt a látha­tatlan védőhálót, ami nélkül ma nem ünnepelhetné őket a világ. Íme az örökbefogadott sztárok!

Sok világsztárnak egészen különleges történet áll a sikerei mögött. Van, akit a nagyszülei neveltek fel, mások örökbefogadó családban találtak szerető otthonra, és olyan is akad, akinek a biológiai szülei nem tudták vállalni a nevelését. Ezek a sztárok más-más körülmények között nőttek fel, egy közös azonban van bennük: a családjuk története fontos része, hogy kivé váltak. Íme a leghíresebb örökbefogadott sztárok!

Örökbefogadott sztárok: Jamie Foxx
Jamie Foxx-ról kevesen tudják, hogy ő is az örökbefogadott sztárok közé tartozik
Fotó: Cyril Moreau / Bestimage / hot! magazin/Northfoto
  • Jamie Foxxot és Jordan Fishert a nagyszüleik nevelték fel.
  • Nicole Richie-t Lionel Richie vette magához, majd hivatalosan is örökbe fogadta.
  • Lana Condor és Kristin Chenoweth szerető örökbefogadó családban találtak otthonra.
  • Simone Biles és Michael Bay életében is meghatározó volt az örökbefogadás.

Ők a leghíresebb örökbefogadott sztárok

Mutajtuk azokat a sztárokat, akiket örökbefogadtak!

Kristin Chenoweth

A színésznőről a szebb jövő reményében mondott le a szülőanyja. Egy olyan hölgy fogadta örökbe, aki éppen az adoptálás napján tudta meg, hogy soha nem lehet saját gyermeke – írja a hot! magazin.

Hot feltöltés Extra: Örökbefogadott csillagok
Kristin Chenoweth
Fotó: Jeremy Smith/imageSPACE /MediaPunch / hot! magazin/Northfoto

Keegan Michael Key

A színészt kiskorában fogadta be egy detroiti házaspár. Érdekesség, hogy a nevelőszülei etnikai háttere pontosan megegyezett a vér szerinti, afroamerikai-fehér szüleiével.

Keegen Michael Key
Keegan Michael Key
Fotó: Manoli Figetakis / hot! magazin/Getty Images

Jordan Fisher

A Broadway-sztár nevelését a nagyszülei vállalták át, miután 16 éves szülőanyja kábítószerfüggő lett. A nagyik hivatalosan örökbe fogadták őt és később két kisebb testvérét is.

Hot feltöltés Extra: Örökbefogadott csillagok
Jordan Fisher
Fotó: Dominik Bindl / hot! magazin/Getty Images

Nicole Richie

Nehéz sorsú szülei Lionel Richie-re bízták a kislányt, hogy biztonságban nőhessen fel. A zenészlegenda a saját gyermekeként szerette, és kilencéves korában hivatalosan is a nevére vette a későbbi celeblányt.

Nicole Richie
Nicole Richie
Fotó: CraSH / hot! magazin/Northfoto

Lana Condor

A későbbi színésznő az élete első hónapjait egy vietnámi árvaházban töltötte, mielőtt új családra lelt. Amerikai nevelőszülei egy ázsiai kisfiút is befogadtak a családba, hogy Lanának vér szerinti kötelék nélkül is legyen testvére.

Lana Condor
Lana Condor
Fotó: mpi099/MediaPunch / hot! magazin/Northfoto

Michael Bay

A Transformers rendezőjét kéthetes korában fogadták örökbe. Felnőttként felkereste a biológiai anyját, aki azt mondta neki, hogy a híres rendező, John Franken­heimer az édesapja, ám egy DNS-teszt ezt cáfolta, így az apa kiléte örök rejtély maradt.

Michael Bay
Michael Bay
Fotó: Julia Beverly / hot! magazin/Getty Images

Simone Biles

Az olimpiai bajnok tornászt és a testvéreit az állam vette el a biológiai anyjuktól annak súlyos függősége miatt. A kislány nevelőszülőkhöz került, amíg az anyai nagyapja és a felesége magukhoz nem vették.

Simone Biles
Simone Biles
Fotó: John Mersits / hot! magazin/Northfoto

Jamie Foxx

A színészt csecsemőként fogadták örökbe az anyai nagyszülei, Esther és Mark Talley, miután a szülei házassága tönkrement. Jamie Foxx bevallása szerint nekik és a szigorú nevelésnek köszönheti a sikereit.

Jamie Foxx
Jamie Foxx-ról kevesen tudják, hogy ő is az örökbefogadott sztárok közé tartozik
Fotó: Cyril Moreau / Bestimage / hot! magazin/Northfoto
hot! címlap
További érdekességek a legfrissebb hot! magazinban!
Fotó: hot! magazin

 

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