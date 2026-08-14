Nem csak a vér számít – ők a legismertebb örökbefogadott sztárok

Sok világsztárnak egészen különleges történet áll a sikerei mögött. Van, akit a nagyszülei neveltek fel, mások örökbefogadó családban találtak szerető otthonra, és olyan is akad, akinek a biológiai szülei nem tudták vállalni a nevelését. Ezek a sztárok más-más körülmények között nőttek fel, egy közös azonban van bennük: a családjuk története fontos része, hogy kivé váltak. Íme a leghíresebb örökbefogadott sztárok!

Jamie Foxx-ról kevesen tudják, hogy ő is az örökbefogadott sztárok közé tartozik

Fotó: Cyril Moreau / Bestimage / hot! magazin/Northfoto

Jamie Foxxot és Jordan Fishert a nagyszüleik nevelték fel.

Nicole Richie-t Lionel Richie vette magához, majd hivatalosan is örökbe fogadta.

Lana Condor és Kristin Chenoweth szerető örökbefogadó családban találtak otthonra.

Simone Biles és Michael Bay életében is meghatározó volt az örökbefogadás.

Ők a leghíresebb örökbefogadott sztárok

Mutajtuk azokat a sztárokat, akiket örökbefogadtak!

Kristin Chenoweth

A színésznőről a szebb jövő reményében mondott le a szülőanyja. Egy olyan hölgy fogadta örökbe, aki éppen az adoptálás napján tudta meg, hogy soha nem lehet saját gyermeke – írja a hot! magazin.

Kristin Chenoweth

Fotó: Jeremy Smith/imageSPACE /MediaPunch / hot! magazin/Northfoto

Keegan Michael Key

A színészt kiskorában fogadta be egy detroiti házaspár. Érdekesség, hogy a nevelőszülei etnikai háttere pontosan megegyezett a vér szerinti, afroamerikai-fehér szüleiével.

Keegan Michael Key

Fotó: Manoli Figetakis / hot! magazin/Getty Images

Jordan Fisher

A Broadway-sztár nevelését a nagyszülei vállalták át, miután 16 éves szülőanyja kábítószerfüggő lett. A nagyik hivatalosan örökbe fogadták őt és később két kisebb testvérét is.

Jordan Fisher

Fotó: Dominik Bindl / hot! magazin/Getty Images

Nicole Richie

Nehéz sorsú szülei Lionel Richie-re bízták a kislányt, hogy biztonságban nőhessen fel. A zenészlegenda a saját gyermekeként szerette, és kilencéves korában hivatalosan is a nevére vette a későbbi celeblányt.

Nicole Richie

Fotó: CraSH / hot! magazin/Northfoto

Lana Condor

A későbbi színésznő az élete első hónapjait egy vietnámi árvaházban töltötte, mielőtt új családra lelt. Amerikai nevelőszülei egy ázsiai kisfiút is befogadtak a családba, hogy Lanának vér szerinti kötelék nélkül is legyen testvére.

Lana Condor

Fotó: mpi099/MediaPunch / hot! magazin/Northfoto

Michael Bay

A Transformers rendezőjét kéthetes korában fogadták örökbe. Felnőttként felkereste a biológiai anyját, aki azt mondta neki, hogy a híres rendező, John Franken­heimer az édesapja, ám egy DNS-teszt ezt cáfolta, így az apa kiléte örök rejtély maradt.