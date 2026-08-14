A 100 Folk Celsius alapítója bevallotta: az első lemezük dalait „az utcán találták”

A 100 Folk Celsius Littvay Imréje a Húrokon írt történelem vendégeként mesélt a zenekar sikeréről, amit leginkább az első lemezüknek köszönhetnek, de azóta is töretlen, bár ma már sokan gyerekdalaikról ismerik őket. Ez az album azonban nem jött volna létre, ha a zenekar nem találkozik véletlenül egy cowboy kalapos férfival az utcán. És, hogy ez mit jelent pontosan? A zenész most elárulta.

A 100 Folk Celsius gyerekdalai előtt leginkább a country stílust képviselte, aminek véletlen kialakulásáról Littvay Imre mesélt (Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújváros Hírlap)

A 100 Folk Celsius tagjai már a megalakulás után nem sokkal biztosak lettek abban, hogy az amerikai stílust szeretnék képviselni, nem csak dalaikban, de megjelenésükben is. Bár akkor még egy western csizmát vagy cowboy kalapot nem volt olyan egyszerű beszerezni. De talán épp ez volt a szerencséjük…

Szép lassan kiderült, mert azért játszottunk egy-két furcsaságot, hogy a country-t játsszuk a legjobban. És akkor ez annyira elkezdődött, hogy akkor kell bendzsót szerezni valahonnan, akkor kell egy hegedű, meg egy olyan, aki tud rajta játszani, meg valahogy fel is kéne öltözni, mert ez nekünk fontos volt. Nagyon nehéz volt akkoriban ilyesmihez hozzájutni. Egy csizmát, egy kalapot abban az időszakban szinte lehetetlen volt megvenni

– idézte fel a kezdeteket Littvay.

A 100 Folk Celsius gitárosa, Littvay Imre elárulta, hogy az első nagy sikerük szinte csak a véletlen műve volt, egy sorsszerű találkozásé (Fotó: YouTube)

A 100 Folk Celsius dalok a véletlen folytán kerültek a zenekarhoz

Littvay Imre azt is bevallotta, ha akkor nem szólítják le azt a férfit, akkor valószínűleg teljesen másképp alakul a zenekar sorsa, legalábbis az első lemez biztosan.

„Az egyik zenekari tagunk így lett később zenekari tag, hogy mentünk a Bartók Béla úton és jött szembe egy cowboy kalapos ember az utcán. És az akkor nem egy olyan hétköznapi dolog volt, hogy jön szembe egy cowboy kalapos, szóval csak néztük, és odamentünk hozzá, hogy »Hát te meg ki vagy? Honnan van ez a kalap?«, és összebarátkoztunk” – emlékezett vissza a nem mindennapi találkozásra.

Délután már fent voltunk nála, kiderült, hogy gitározik, megmutatta a dalait, és ő volt Drosztmér István. Az első lemezünk felét szinte azok a dalok alkották, amiket ott délután meghallgattunk nála

– leplezte le a meglepő titkot.