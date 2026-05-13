DJ Dominique az apaságról vallott: „A lányom miatt örömömet lelem a főzésben”

DJ Dominique a gasztronómiában egyáltalán nem vágyik az extra fogásokra. Bejárta az országot, és sok mindent kóstolt, a szíve végül mindig a hazai receptekhez húz.
„Nagyon egyszerű fiú vagyok! A házigazdák sokszor próbálnak különleges fogásokkal készülni, de mindig hangsúlyozom, hogy nem szükséges. Szerintem a magyar ember a rántott hússal megalkotta a tökéletes ételt. Közel áll hozzám a magyar konyha. Szeretem a magyaros ételeket, de nem kell, hogy nagyon csípősek legyenek, inkább a finomabb, kevésbé fűszeres ízeket kedvelem” – kezdte a hot!-nak Várkonyi Attila, művésznevén DJ Dominique.
Attila nem tagadja, hogy imádja a jó falatokat, ám az egészségére is odafigyel.
Szeretek enni, de mértékkel. Nemrég volt egy térdsérülésem, de azelőtt napi egyszer mindig mozogtam valamit. Versenyszerűen fociztam és kosaraztam, a mozgás része az életemnek.
Várkonyi Attila kislánya születése óta megváltozott, fakanalat is többször ragad, mint korábban.
Ha a kislányom kitalálja hajnali kettőkor, hogy palacsintát szeretne, akkor nekiállok. Igaz, nem lett belőlem mesterszakács, de amíg korábban egyáltalán nem foglalkoztam ezzel, most már a lányom miatt örömömet lelem a főzésben
– vallotta be az édesapa.
Voltak kapcsolatai, viszont a családalapítás előtt a karrierje és a világjárás töltötte ki a mindennapjait.
„Teljesen megváltozott az életem! Régebben a munka volt a mindenem. Éltem Amerikában és Angliában is, így nem azért nem volt eddig családom, mert nem akartam, hanem mert a hivatásom egyszerűen minden időmet lekötötte.”
A DJ egy érdekes párhuzamot is vont a színpadi lét és az otthoni boldogság között, hiszen ma már nem csak a közönsége élteti.
„Amíg nem volt családom, a fellépések és a közönség adták meg azt a szeretetcsomagot, amiből töltekezni tudtam. Hihetetlen, de amit korábban százezrek adtak, azt ma már ettől a két embertől kapom meg otthon.”
Dominique szerint a hatéves kislánya nemcsak a vonásait, de az akaratát is tőle örökölte.
„Belsőre hasonlít rám, nagyon határozott. Ha reggel eldönti, hogy a piros felsőjéhez csak ugyanolyan színű edzőcipő passzol, abból nem enged. Ez a céltudatosság később is segíti majd, még ha olykor nehézségekbe is ütközik miatta.”
DJ Dominique feleségével úgy gondolja, hogy a szülői lét legfontosabb küldetése, hogy a kislányukat olyan útravalóval engedjék majd el az életbe, ami a legnehezebb időkben is biztos iránytűt ad a kezébe.
Szeretnénk úgy nevelni őt, hogy nyitott legyen a világ felé, hiszen így tud igazán boldogulni a jövőben. A feleségemmel nagy az összhang közöttünk, és bár a világ ma sokszor más irányba halad, igyekszünk jó embert faragni a lányunkból.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.