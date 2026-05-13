DJ Dominique az apaságról vallott: „A lányom miatt örömömet lelem a főzésben”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 10:15
A pörgős éjszakák után a DJ élete gyökeresen megváltozott. DJ Dominique már nemcsak a színpadon, hanem a családi fészek nyugalmában is boldogságra lel.
DJ Dominique a gasztronómiában egyáltalán nem vágyik az extra fogásokra. Bejárta az országot, és sok mindent kóstolt, a szíve végül mindig a hazai receptekhez húz.

DJ Dominique odafigyel az egészségére
DJ Dominique-nak mindig jelen volt a sport az életében (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

DJ Dominique az egyszerűre esküszik

„Nagyon egyszerű fiú vagyok! A házigazdák sokszor próbálnak különleges fogásokkal készülni, de mindig hangsúlyozom, hogy nem szükséges. Szerintem a magyar ember a rántott hússal megalkotta a tökéletes ételt. Közel áll hozzám a magyar konyha. Szeretem a magyaros ételeket, de nem kell, hogy nagyon csípősek legyenek, inkább a finomabb, kevésbé fűszeres ízeket kedvelem” – kezdte a hot!-nak Várkonyi Attila, művésznevén DJ Do­mi­nique.

Attila nem tagadja, hogy imádja a jó falatokat, ám az egészségére is odafigyel.

Szeretek enni, de mértékkel. Nemrég volt egy térdsérülésem, de azelőtt napi egyszer mindig mozogtam valamit. Versenyszerűen fociztam és kosaraztam, a mozgás része az életemnek.

Dominique igazi minta apa
Kislányuk kívül-belül hasonlít az édesapára (Fotó: hot! magazin/archív)

Várkonyi Attila kislánya születése óta megváltozott, fakanalat is többször ragad, mint korábban.

Ha a kislányom kitalálja hajnali kettőkor, hogy palacsintát szeretne, akkor nekiállok. Igaz, nem lett belőlem mesterszakács, de amíg korábban egyáltalán nem foglalkoztam ezzel, most már a lányom miatt örömömet lelem a főzésben

– vallotta be az édesapa.

Voltak kapcsolatai, viszont a családalapítás előtt a karrierje és a világjárás töltötte ki a mindennapjait.

„Teljesen megváltozott az életem! Régebben a munka volt a mindenem. Éltem Amerikában és Angliában is, így nem azért nem volt eddig családom, mert nem akartam, hanem mert a hivatásom egyszerűen minden időmet lekötötte.”

A DJ egy érdekes párhuzamot is vont a színpadi lét és az otthoni boldogság között, hiszen ma már nem csak a közönsége élteti.

„Amíg nem volt családom, a fellépések és a közönség adták meg azt a szeretetcsomagot, amiből töltekezni tudtam. Hihetetlen, de amit korábban százezrek adtak, azt ma már ettől a két embertől kapom meg otthon.”

Feleségével egy húron pendülnek
Szeretnének jó embert nevelni lányukból (Fotó: hot! magazin/archív)

Dominique szerint a hatéves kislánya nemcsak a vonásait, de az akaratát is tőle örökölte.

 „Belsőre hasonlít rám, nagyon határozott. Ha reggel eldönti, hogy a piros felsőjéhez csak ugyanolyan színű edzőcipő passzol, abból nem enged. Ez a céltudatosság később is segíti majd, még ha olykor nehézségekbe is ütközik miatta.”

DJ Dominique feleségével úgy gondolja, hogy a szülői lét legfontosabb küldetése, hogy a kislányukat olyan útravalóval engedjék majd el az életbe, ami a legnehezebb időkben is biztos iránytűt ad a kezébe. 

Szeretnénk úgy nevelni őt, hogy nyitott legyen a világ felé, hiszen így tud igazán boldogulni a jövőben. A feleségemmel nagy az összhang közöttünk, és bár a világ ma sokszor más irányba halad, igyekszünk jó embert faragni a lányunkból.

A friss hot! magazinban további exkluzív sztártörténeteket olvashatsz!

 

