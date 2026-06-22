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Egy nőt éppen megcsal a párja, aki magánnyomozó követ.

„Magánnyomozóval figyeltettem a barátomat – Az igazság egyenesen sokkolt”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 20:30
párkapcsolati problémamegcsaláshűtlenség
Partnerünk hűtlensége hidegzuhanyként érhet minket, azonban vannak dolgok, amik még ennél is fájdalmasabbak lehetnek. Hiszen, ha megcsal a párunk, az is sokat nyom a latba, hogy hányszor és kivel. Egy összetört nő az interneten osztotta meg sokkoló történetét. Te mit tettél volna a helyében?
Lévaffy Luna
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A hűtlenségnek számtalan formája létezik, kezdve onnan, hogy részegen elcsattan egy csók egy idegennel, egészen addig, hogy a kedvesünk éveken át szeretőt tart. Azonban Brittanynek óriási szívfájdalommal kellett szembenéznie, miután fény derült férje mocskos kis titkára. Te hogyan kezelted volna, ha megcsal a párod, ráadásul nem is akárkivel?

Egy nőt éppen megcsal a párja, akit egy magánnyomozó fotóz.
A hűtlenség borzalmas, azonban ha megcsal a párod, az is sokat nyom a latba, hogy hányszor és kivel teszi
Fotó: Shutterstock
  • A sztori sokakat letaglózott.
  • Az összetört szívű nő az interneten osztotta meg sokkoló történetét.
  • A magánnyomozó olyan titokra derített fényt, ami tönkretette Brittany életét.

„Sosem gondoltam volna, hogy megcsal a párom”

Brittany és Adam egy londoni bárban ismerkedtek meg, románcuk szerelem volt első látásra. Aztán egyik randit követte a másik, mígnem összeköltöztek, és együtt építgették az életüket. A szerelmesek már több mint 4 éve alkottak egy párt, heti rendszerességgel tartottak randiesteket, és mindig meglepték egymást valami aprósággal, amikor a férfi hirtelen megváltozott, pedig Brittany egészen eddig a pontig epekedve várta a lánykérést.

„A dolgok hirtelen rosszra fordultak, ezért kénytelen voltam felbérelni egy magánnyomozót.”

A 29 éves Brittany szerint Adam teljesen megváltozott az elmúlt fél évben, néha rendkívül furcsán viselkedett, ezért a fiatal nő azt gyanította, hogy titkos viszonya van.

Volt, hogy az éjszaka közepén kapott üzeneteket az egyik „barátjától”, máskor hirtelen letette a telefont, amikor beléptem a szobába. Néha rendkívül kívánt engem, máskor pedig hozzám sem akart érni, amit a munkahelyi stresszre fogott

– ecsetelte a fiatal nő az egyik közösségi platformon, ahol elárulta: annyira kétségbe volt esve, hogy végül magánnyomozót fogadott. Ugyanis ő próbálta megjavítani a kapcsolatukat, és kideríteni a férfi problémáját, aki azonban mindig elzárkózott a mély beszélgetésektől, és azt hajtogatta, hogy „minden rendben, szeretlek, és feleségül akarlak venni”.

Egy nőt megcsal a párja, ezért veszekednek.
Az összetört szívű nő az interneten osztotta meg sokkoló történetét.
Fotó: Shutterstock

„A nyomozó borzalmas titokra derített fényt, bár sose tudtam volna meg az igazságot”

Brittany minden információt megadott a nyomozónak, amire csak szüksége lehetett, aki mindenhova követte a férfit. Bár az első napokon nem történt semmi szokatlan – ami miatt Brittany egy rövid időre fellélegezhetett –, ez nem tartott sokáig. A nyomozó ugyanis egy Airbnb-szálláshelyig követte Adamet, amiről kiderült, hogy Brittany szüleié, aki korábban furcsállta is az egyéjszakás foglalásokat, de nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget.

A nyomozó szerint Adam kikerülte a kamerákat, és a hátsó ajtón ment be a szállásra, miközben nekem azt állította, hogy túlóráznia kell az irodában. Majd az a férfi, akivel azt hittem, hogy örökké együtt maradok, ölelkezve jött ki a házból a legjobb gimis barátnőmmel, akiért tűzbe tettem volna a kezemet. Ekkor tudatosult bennem, hogy a számomra két legfontosabb ember szúrt hátba

– emlékezett vissza Brittany arra a borzalmas pillanatra, amikor fény derült a sokkoló igazságra. Az összetört szívű fiatal nő azóta elköltözött a barátjától, megszakította a kapcsolatot a barátnőjével, és szakember segítségével próbálja feldolgozni a történteket.

Ebben a videóban egy újabb igaz történetet ismerhetsz meg:

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