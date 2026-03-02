"Azt hittem, a férjem megcsal - az igazság sokkal lesújtóbb volt"

Anna és James egy átlagos elfoglalt házaspár voltak, egészen addig, míg a nőben fel nem merült a gyanú, hogy férje megcsalja. Azonban némi nyomozás után nemcsak megérzése igazolódott be, hanem valami szörnyűvel is szembesült.

A nő azt hitte férje megcsalja, majd szörnyű hírrel szembesült (Képünk illusztráció) Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Beigazolódott a megcsalás gyanúja, de a helyzet rosszabb volt, mint azt a nő gondolta

James a saját tetoválóüzletét vezette, míg Anna egy részmunkaidős irodai munkával a két óvodás gyermekük gondozásával zsonglőrködött, akik káoszt keltettek midlandsi otthonukban.

James sokszor azt mondta, hogy el kell hoznia pár dolgot a boltból, aztán elment pár órára, és mire visszaért, igazából semmi sem volt nála. Csak egy tábla csokoládé vagy valami ilyesmi

- mesélte Anna.

Azonban nem ez volt az egyetlen vészjelzés. A férfi rendkívül elővigyázatos volt telefonjával, még a mosdóba is magával vitte, sőt biztonsági fóliát rakott fel rá, banki és ügyféladatok bizalmas kezelése érdekében.

Bár Anna mindezt eleinte figyelmen kívül hagyta, egy idő után megérzése nem hagyta nyugodni. Akárhányszor beszélni próbált férjével mindig azt a választ kapta, hogy ő nem az a fajta ember, aki csak úgy félrelépne.

10 év házasság és két gyermek után a nő hinni szeretet volna párjának, de ekkor felfigyelt a John névre naptárában, amely többször is felbukkant. Később úgy döntött magánnyomozót bérel, hogy kiderítse ki lehet a rejtélyes időpontok mögött.

Az ismétlődő találkozó napján egy nyomozó követte Jamest, majd másnap reggel, miközben Anna otthon volt a gyerekekkel, egy megdöbbentő hírt közöltek a feleséggel.

Nagyon körültekintő volt azzal, ahogyan mesélt, finoman elmondta, hogy látta Jamest megérkezni a műtermébe, bemenni, felkapcsolni az összes villanyt és felhúzni a redőnyöket. Viszont aztán bezárta az ajtót, kiment a hátsó kapun, és a vasútállomás felé vette az irányt. Úgy tett, mintha a bolt nyitva lenne, feltehetően arra az esetre, ha felbukkannék

- magyarázta Anna.

Miután leszállt a vonatról, James vett egy képeslapot az egyik boltban, és babajátékokat egy másikban, megállt, hogy beleírjon, majd egy étteremben találkozott egy nővel és egy újszülött babával. Ekkor kiderült, hogy a férfinak egy másik családja is van.

Nem tudtam elhinni, amit hallottam, és amikor megláttam a fotókat, abból, ahogy a babát tartotta és nézte, tudtam, hogy az övé. Összeszorult a szívem.

A nő élete pillanatok alatt darabokra hullott, de nem adta fel, mivel válaszokat akart. Másnap, miközben a gyerekek már az ágyban voltak, Anna kikérdezte a férjét, aki hihetetlen módon tovább hazudott.

Megemlítettem a telefonjában szereplő találkozókat, és ő mindent tagadott. Szóval, aztán azt mondtam, hogy van bizonyítékom, és megmutattam Jamesnek a képeket, ekkor omlott össze. Azonnal bocsánatot kért és megbocsátásért könyörgött.

James végül beismerte, hogy az övé a baba, és hogy egy éve jár egy másik nővel, aki véletlenül teherbe esett tőle. Anna ekkor tudta, hogy a kapcsolatuknak vége, gyerekeinek azt mondta, hogy apjuk nyaralni ment, majd pár nap után végleg elköltözött tőlük. Most egyedülálló anyaként neveli gyerekeit, akik kéthetente láthatják apjukat, de bevallotta, hogy még mindig nem bocsátott meg - írta a Metro.