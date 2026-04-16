"Azt akarja, hogy a teljes idejű, titkos szeretője legyek" – felemészti a titkos viszony a fiatal férfit

Egy anonimitást kérő fiatal férfi őszinte vallomásban mesélte el, hogyan sodródott bele egy luxuséletet élő, házas nővel folytatott viszonyba, hogyan lett belőle szerető – és miért kezd egyre inkább kételkedni az egész kapcsolatban.
A történet akkor kezdődött, amikor a családi vállalkozásuk miatt egy tehetős ügyfél otthonába küldték felmérést végezni.
Ez a ház hihetetlen volt, kör alakú felhajtóval és három luxusautóval
– idézte fel.
Az ajtót azonban nem akárki nyitotta ki: egy régi ismerőse állt ott.
Ott állt egy nő, akibe már az iskolában is bele voltam zúgva. Ugyanolyan gyönyörű volt, mint akkor.
A találkozás gyorsan személyes hangulatot vett. A nő teát készített, beszélgetni kezdtek, majd hamar kiderült, hogy a vonzalom kölcsönös.
Megkérdezte, hogy még most is tetszik-e. Megérintett – és aztán csókolózni kezdtünk.
A kapcsolat villámgyorsan elmélyült, és rövid időn belül titkos viszonnyá alakult. „Olyan volt, mint egy álom, ami valóra vált. Nagyon különlegesnek éreztem.”
A nő házas, férje üzletember, aki gyakran hónapokat tölt külföldön. Bár élvezi a fényűző életet, nehezen viseli a magányt – és ebben talált „megoldást” a fiatal férfiban. A helyzet azonban hamar új szintre lépett: a nő egy külön lakást szeretne bérelni, ahol zavartalanul találkozhatnának.
„Küldött egy lakást, amit ki akar bérelni nekem. Soha nem tudnám megfizetni, de azt mondta, amikor a férje otthon van, ott találkozhatnánk.”
A férfi szerint a nő hosszú távon is számol vele.
„Azt akarja, hogy a teljes idejű, titkos szeretője legyek.”
Bár a helyzet elsőre izgalmasnak tűnt, azóta egyre több kétség merült fel benne. Egyrészt ott van a jelenlegi, 24 éves barátnője, akiről elismeri: „nagyon jó vele”. Másrészt a titkos viszony egyre inkább érzelmi és erkölcsi terhet jelent számára.
A férfi a The Sun tanácsadó rovatának küldött levelében végül egyetlen kérdésben foglalta össze dilemmáját:
Szeretnék vele lenni, de csak áltatom magam?
