"Azt akarja, hogy a teljes idejű, titkos szeretője legyek" – felemészti a titkos viszony a fiatal férfit

Egy anonimitást kérő fiatal férfi őszinte vallomásban mesélte el, hogyan sodródott bele egy luxuséletet élő, házas nővel folytatott viszonyba, hogyan lett belőle szerető – és miért kezd egyre inkább kételkedni az egész kapcsolatban.

Már nem bírja a szerető szerepét

A történet akkor kezdődött, amikor a családi vállalkozásuk miatt egy tehetős ügyfél otthonába küldték felmérést végezni.

Ez a ház hihetetlen volt, kör alakú felhajtóval és három luxusautóval

– idézte fel.

Az ajtót azonban nem akárki nyitotta ki: egy régi ismerőse állt ott.

Ott állt egy nő, akibe már az iskolában is bele voltam zúgva. Ugyanolyan gyönyörű volt, mint akkor.

A találkozás gyorsan személyes hangulatot vett. A nő teát készített, beszélgetni kezdtek, majd hamar kiderült, hogy a vonzalom kölcsönös.

Megkérdezte, hogy még most is tetszik-e. Megérintett – és aztán csókolózni kezdtünk.

A kapcsolat villámgyorsan elmélyült, és rövid időn belül titkos viszonnyá alakult. „Olyan volt, mint egy álom, ami valóra vált. Nagyon különlegesnek éreztem.”

A nő házas, férje üzletember, aki gyakran hónapokat tölt külföldön. Bár élvezi a fényűző életet, nehezen viseli a magányt – és ebben talált „megoldást” a fiatal férfiban. A helyzet azonban hamar új szintre lépett: a nő egy külön lakást szeretne bérelni, ahol zavartalanul találkozhatnának.

„Küldött egy lakást, amit ki akar bérelni nekem. Soha nem tudnám megfizetni, de azt mondta, amikor a férje otthon van, ott találkozhatnánk.”

A férfi szerint a nő hosszú távon is számol vele.

„Azt akarja, hogy a teljes idejű, titkos szeretője legyek.”

Bár a helyzet elsőre izgalmasnak tűnt, azóta egyre több kétség merült fel benne. Egyrészt ott van a jelenlegi, 24 éves barátnője, akiről elismeri: „nagyon jó vele”. Másrészt a titkos viszony egyre inkább érzelmi és erkölcsi terhet jelent számára.

A férfi a The Sun tanácsadó rovatának küldött levelében végül egyetlen kérdésben foglalta össze dilemmáját: