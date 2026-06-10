"A páromnak beteg viszonya volt a nagybátyjával - a kétségbeesett nagynénje árulta el"

Az internetes szakértőkhöz fordult egy férfi, aki elvesztette a bizalmát a párjában. Már több, mint 15 éve vannak együtt, két gyermekük van, de most nem tudja, hogyan tovább. Egyszerűen nem tud túllépni azon, amit a párja tett.

A feleség a nagybátyjával csalta meg a férjét

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"A páromnak viszonya volt egy rokonnal – és nem tudom túltenni magam rajta. Három évvel ezelőtt történt, de még most is rosszul érzem magam attól, hogy leírom a „megcsalt” szót. A dolgok nem válnak könnyebbé, és nem vagyok biztos benne, hogyan folytathatnám a kapcsolatot.

41 éves vagyok, a párom 39. 15 éve vagyunk együtt, és két gyermekünk van. Voltak nehézségek az utunkon, de túljutottunk rajtuk, és azt hittem, hogy szilárdak és boldogok vagyunk. Soha nem gondoltam volna, hogy így elárulhat.

Megcsalt a nagybátyjával (nem vérrokon). Egy utcával lejjebb lakott tőlünk. Jól ismertem – legalábbis azt hittem –, és barátként kezeltem. Gyakran átjött hozzánk, és ez kétszer annyira fáj. A párom szerint a kapcsolatunk egy nehéz időszakában mászott be a fejébe, és lassan ellenem fordította.

Azt állítja, hogy nem is annyira a szexről szólt, mint inkább arról, hogy legyen kivel beszélgetnie. Még mindig nem tudom kiverni a fejemből a képüket. Azt mondja, mindent megbánt, és már sokszor bocsánatot kért.

De ami a legjobban fáj, az az, hogy csak akkor tudtam meg, amikor a kétségbeesett nagynénje felhívott, hogy elmondja. A párom bevallotta, hogy ő maga soha nem mondta volna el nekem. És ezen nem tudok túllépni. A gyerekeink érdekében, akik erről semmit sem tudnak, megpróbáltam egyben tartani a családot.

Még el is költöztünk, hogy ne kelljen többé találkoznunk vele. De valahányszor veszekszünk, a viszony újra előjön. Legbelül még mindig dühös vagyok. Azt mondja, tovább kell lépnünk, de én nem tudok.

Ha így átléphette a határt a nagybátyjával, mi akadályozza meg, hogy ez mással is megtörténjen? Hogyan építhetjük újjá a bizalmat?" - tette fel a kérdést a gyötrődő férfi.

A szakértő szerint az egy jó hír, hogy az árulás ellenére még együtt vannak, mert ez azt mutatja, hogy mégis együtt képzelik el a jövőt. "Ha viták vannak, és továbbra is feldolgozatlan fájdalmat és haragot érzel, szükséged lehet szakmai segítségre a feldolgozáshoz. A legjobb erőfeszítéseid ellenére a gyermekeid átérezhetik a feszültséget. Gondolkodjatok el tanácsadáson - egyénileg és párkapcsolatin is."