Földrengés rázta meg a térséget, 3,9-es erősséget mértek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 19:05
Gyenge, 3,9-es erejű földrengés volt szerda délután Koppenhága térségében - közölte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC).

Földrengés volt Dániában / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign (Képünk illusztráció)

Gyenge földrengés volt Dániában

A földmozgás fészke 28 kilométerre délre volt a dán fővárostól. A történtek nyomán számos hívást kapott a koppenhágai rendőrség a Ritzau helyi hírügynökség jelentése szerint. A Sydsvenskan svéd lap híradása szerint a földmozgást a dél-svédországi Malmöben is lehetett érezni, ahogy a dán DR műsorszolgáltató szerint a Koppenhágától 170 kilométerre nyugatra található Fyn szigeten lévő Odensében is.

Ez egy viszonylag erősebb földrengés volt dán, de svéd viszonylatban is

 - közölte Björn Lund, az Uppsalai Egyetem szeizmológusa a Sydsvenskannak nyilatkozva.

Egyelőre nincsenek értesülések esetleges károkról.

Dániában viszonylag ritkaságszámba mennek a földrengések, a szerdai földmozgás 2012 óta a legerősebb volt. 14 évvel ezelőtt a GEUS dán geológiai kutatóközpont szerint 4,3-as erősségű földrengést regisztráltak - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
