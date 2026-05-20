Földrengés rázta meg a térséget, 3,9-es erősséget mértek

Gyenge, 3,9-es erejű földrengés volt szerda délután Koppenhága térségében - közölte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC).

A földmozgás fészke 28 kilométerre délre volt a dán fővárostól. A történtek nyomán számos hívást kapott a koppenhágai rendőrség a Ritzau helyi hírügynökség jelentése szerint. A Sydsvenskan svéd lap híradása szerint a földmozgást a dél-svédországi Malmöben is lehetett érezni, ahogy a dán DR műsorszolgáltató szerint a Koppenhágától 170 kilométerre nyugatra található Fyn szigeten lévő Odensében is.

Ez egy viszonylag erősebb földrengés volt dán, de svéd viszonylatban is

- közölte Björn Lund, az Uppsalai Egyetem szeizmológusa a Sydsvenskannak nyilatkozva.

Egyelőre nincsenek értesülések esetleges károkról.

Dániában viszonylag ritkaságszámba mennek a földrengések, a szerdai földmozgás 2012 óta a legerősebb volt. 14 évvel ezelőtt a GEUS dán geológiai kutatóközpont szerint 4,3-as erősségű földrengést regisztráltak - írja az MTI.