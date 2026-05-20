Tragédia Mátészalkán: felrobbant akkumulátor végzett az édesapával

Kedden délután robbant fel egy elektromos kerékpár akkumulátora egy hetven év körüli férfi kezében Mátészalkán. A segítség azonnal a helyszínre érkezett, ám a családapa életét már nem lehetett megmenteni.

Felrobbant akkumulátor végzett az édesapával Mátészalkán

Rutkai-Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő a Tényekben elmondta, a fürdőszobában kerékpár-akkumulátorok, valamint ruhaneműk égtek. A helyi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor az ingatlanban tűz már nem volt, majd az egység a fürdőszobából kihozta az ott lakó férfit, akinek az életét ekkor már nem lehetett megmenteni. Hozzátette, nem zárható ki, hogy a tüzet egy zárlatos akkumulátor okozta.

A Tények úgy tudja, az áldozat, amikor észrevette, hogy füstöl az akkumulátor, beteg fiát próbálta védeni, és a kezében akarta messzire vinni az áramforrást. Amikor az akkumulátor felrobbant, a kicsapódó, mérgező gázok végezhettek az idős férfival.

Mindeközben Budapesten egy laptoptöltő okozott elképesztő lakástüzet, szinte az egész kiégett. A fiatal férfit a második emeleti ablakból mentették ki a tűzoltók, a mentők kórházba vitték.