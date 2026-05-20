Szenzáció: több ezer éves kincsek kerültek elő az ókori Egyiptomból

Az egyiptomi régészek a Dra Abu el-Naga nevű területen dolgoztak, Luxor nyugati oldalán, amikor tíz jó állapotban fennmaradt fakoporsóra bukkantak egy temetkezési aknában az ókori Egyiptom idejéből. A különleges régészeti felfedezés a kutatók szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb luxori feltárása lehet. A kutatás 2025 novemberében indult, és már a nyolcadik feltárási szezon zajlik a térségben. A most vizsgált részt korábban több mint másfél évszázadon át törmelék fedte, ezért a szakemberek sokáig nem fértek hozzá.

Az új régészeti felfedezés új adatokat kínálhat az ókori egyiptomi társadalom működéséhez, illetve a vallási és közigazgatási rendszer felépítéséhez. (A kép csak illusztráció.)

Fotó: Tamer A Soliman / Shutterstock

Milyen régészeti felfedezés történt Luxorban, az ókori Egyiptom idejéből?

A régészeti felfedezés legértékesebb darabjai közé tartozik négy, a XVIII. dinasztia idejéből származó koporsó. Az egyik felirat szerint egy Merit nevű nő nyughelyéről van szó, aki Ámon isten énekesnőjeként szolgált. Egy másik koporsó a Ramszesz-korból származik, tulajdonosa pedig Padi, Amon pap volt az Ámon-templomban.

A kutatók szerint a síraknát később afféle rejtekhelyként használhatták. A koporsókat eredeti temetkezési helyükről vihették ide, hogy megóvják őket, különösen azért, mert a múmiák állapota idővel jelentősen romlott.

A feltárás során előkerült A-Safi-Nahtu sírja is, aki az Ámon-templom tisztítópapjaként dolgozott. A sír bejáratát áldozati jelenetek és temetkezési szövegek díszítik. A homlokzaton két feleségének neve is olvasható: Ízisz és Ta-Kafet egyaránt az Ámon-templom énekesnője volt.

Miért számít különlegesnek ez a luxori lelet?

A régészek egy kisebb sírban egy homokkőből készült piramidiont – egy kis méretű, piramis alakú kődísz, amelyet az ókori Egyiptomban síremlékek vagy obeliszkek csúcsára helyeztek – is találtak. A tárgyon Benji neve szerepel, akit írnokként és előkelő személyként említenek a feliratok. Saját sírjának pontos helye egyelőre ismeretlen.

A szakemberek szerint a most előkerült feliratok olyan tisztségeket és neveket őriztek meg, amelyek korábban nem szerepeltek ismert történeti forrásokban. Ez új adatokat adhat az ókori egyiptomi társadalom működéséről, valamint a vallási és közigazgatási rendszer felépítéséről.