Különleges régészeti felfedezés az egyiptomi Luxorban

Szenzáció: több ezer éves kincsek kerültek elő az ókori Egyiptomból

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 19:15
Luxor nyugati partvidékén újabb különleges emlékek kerültek elő a homok alól. A friss régészeti felfedezés több mint háromezer éves koporsókat, eddig ismeretlen sírokat és új történelmi adatokat hozott felszínre az ókori Egyiptomból.
Etédi Alexa
Az egyiptomi régészek a Dra Abu el-Naga nevű területen dolgoztak, Luxor nyugati oldalán, amikor tíz jó állapotban fennmaradt fakoporsóra bukkantak egy temetkezési aknában az ókori Egyiptom idejéből. A különleges régészeti felfedezés a kutatók szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb luxori feltárása lehet. A kutatás 2025 novemberében indult, és már a nyolcadik feltárási szezon zajlik a térségben. A most vizsgált részt korábban több mint másfél évszázadon át törmelék fedte, ezért a szakemberek sokáig nem fértek hozzá.

Az új régészeti felfedezés új adatokat kínálhat az ókori egyiptomi társadalom működéséhez, illetve a vallási és közigazgatási rendszer felépítéséhez. (A kép csak illusztráció.)
Fotó: Tamer A Soliman / Shutterstock
  • Tíz, akár 3500 éves fakoporsót találtak Luxor közelében. 
  • A feltárás során egy eddig ismeretlen papi sír is előkerült. 
  • A feliratok új adatokat adhatnak az ókori Egyiptom társadalmáról.

Milyen régészeti felfedezés történt Luxorban, az ókori Egyiptom idejéből?

A régészeti felfedezés legértékesebb darabjai közé tartozik négy, a XVIII. dinasztia idejéből származó koporsó. Az egyik felirat szerint egy Merit nevű nő nyughelyéről van szó, aki Ámon isten énekesnőjeként szolgált. Egy másik koporsó a Ramszesz-korból származik, tulajdonosa pedig Padi, Amon pap volt az Ámon-templomban.

A kutatók szerint a síraknát később afféle rejtekhelyként használhatták. A koporsókat eredeti temetkezési helyükről vihették ide, hogy megóvják őket, különösen azért, mert a múmiák állapota idővel jelentősen romlott.

A feltárás során előkerült A-Safi-Nahtu sírja is, aki az Ámon-templom tisztítópapjaként dolgozott. A sír bejáratát áldozati jelenetek és temetkezési szövegek díszítik. A homlokzaton két feleségének neve is olvasható: Ízisz és Ta-Kafet egyaránt az Ámon-templom énekesnője volt.

Miért számít különlegesnek ez a luxori lelet?

A régészek egy kisebb sírban egy homokkőből készült piramidiont – egy kis méretű, piramis alakú kődísz, amelyet az ókori Egyiptomban síremlékek vagy obeliszkek csúcsára helyeztek – is találtak. A tárgyon Benji neve szerepel, akit írnokként és előkelő személyként említenek a feliratok. Saját sírjának pontos helye egyelőre ismeretlen.

A szakemberek szerint a most előkerült feliratok olyan tisztségeket és neveket őriztek meg, amelyek korábban nem szerepeltek ismert történeti forrásokban. Ez új adatokat adhat az ókori egyiptomi társadalom működéséről, valamint a vallási és közigazgatási rendszer felépítéséről.

A leletek restaurálása és tudományos vizsgálata jelenleg is zajlik. A teljes eredményeket a kutatók később ismertetik majd, de a mostani luxori feltárás már így is az utóbbi évek egyik legizgalmasabb egyiptomi régészeti hírévé vált.

Nézz körül az alábbi videó segítségével a Dra Abu el-Naga thébai nekropoliszban:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
