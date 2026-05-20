Szoboszlai miatt is aggódnak, tömeges búcsú Liverpoolban

Noha a szezon zárása egyelőre pocsék, nagyon úgy tűnik, hogy a bajnoki címvédő Liverpool a Premier League ötödik helyéről besurran a Bajnokok Ligája főtáblájára. Az utolsó forduló főleg a búcsúról fog szólni az Anfielden. A Liverpool-Brentford meccsen köszönnek el Mohamed Szalahtól és Andy Robertsontól, de lehetnek még távozók a Vörösöknél. Sőt, Szoboszlai Dominikról sem tudni semmi biztosat.

A Liverpool szenved az utolsó hetekben is, legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerzett a csapat. Szégyenszemre már amiatt kellett izgulni, hogy a Vörösök az ötödik helyet is elveszíthetik. Vasárnap az utolsó fordulóban egy pont is elég lehet a BL-hez, de a Liverpool-Brentford meccs inkább a könnyes búcsúcsról fog szólni. A hírek szerint akár 10 ember is távozhat a keretből.

Aki biztosan elhagyja Liverpoolt a nyáron: Mohamed Szalah, Andy Robertson

Aki nagy eséllyel távozik: Alisson Becker, Federico Chiesa, Ibrahima Konaté

Akit nem marasztalnak: Joe Gomez, Curtis Jones, Endo Wataru és a kölcsönből visszatérő Kosztasz Cimikasz

Akiért jó pénzt kaphatnak: Alexis Mac Allister

Liverpool-Brentford: Szoboszlai is búcsúzik?

Azt továbbra sem tudni, hogy mi lesz a szerződéshosszabbításra váró magyar középpályás sorsa. Szoboszlai többször kijelentette, ő maradna, igaz, a jelenleginél jóval előnyösebb fizetésért vihetné. A drukkerek már amiatt is megijedtek, hogy a játékos nem volt azok között, akik reklámozták a csapa jövő évi szerelését.