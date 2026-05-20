Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai miatt is aggódnak, tömeges búcsú Liverpoolban

liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 19:25
szoboszlaibajnokok ligája
Két ikon biztosan utoljára lép pályára. Érzelmes lesz a Liverpool-Brentford meccs a bajnokság utolsó fordulójában.

Noha a szezon zárása egyelőre pocsék, nagyon úgy tűnik, hogy a bajnoki címvédő Liverpool a Premier League ötödik helyéről besurran a Bajnokok Ligája főtáblájára. Az utolsó forduló főleg a búcsúról fog szólni az Anfielden. A Liverpool-Brentford meccsen köszönnek el Mohamed Szalahtól és Andy Robertsontól, de lehetnek még távozók a Vörösöknél. Sőt, Szoboszlai Dominikról sem tudni semmi biztosat.

Liverpool-Brentford
Szoboszlai Dominik és társai a Liverpool-Brentford meccsel zárják az idényt / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A Liverpool szenved az utolsó hetekben is, legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerzett a csapat. Szégyenszemre már amiatt kellett izgulni, hogy a Vörösök az ötödik helyet is elveszíthetik. Vasárnap az utolsó fordulóban egy pont is elég lehet a BL-hez, de a Liverpool-Brentford meccs inkább a könnyes búcsúcsról fog szólni. A hírek szerint akár 10 ember is távozhat a keretből.

Aki biztosan elhagyja Liverpoolt a nyáron: Mohamed Szalah, Andy Robertson
Aki nagy eséllyel távozik: Alisson Becker, Federico Chiesa, Ibrahima Konaté
Akit nem marasztalnak: Joe Gomez, Curtis Jones, Endo Wataru és a kölcsönből visszatérő Kosztasz Cimikasz
Akiért jó pénzt kaphatnak: Alexis Mac Allister

Liverpool-Brentford: Szoboszlai is búcsúzik?

Azt továbbra sem tudni, hogy mi lesz a szerződéshosszabbításra váró magyar középpályás sorsa. Szoboszlai többször kijelentette, ő maradna, igaz, a jelenleginél jóval előnyösebb fizetésért vihetné. A drukkerek már amiatt is megijedtek, hogy a játékos nem volt azok között, akik reklámozták a csapa jövő évi szerelését. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu