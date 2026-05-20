Meglepő gesztust tett III. Károly király Harry és Meghan felé

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 19:00
Az uralkodó segíteni akart nekik, de Meghan nem teljesen élt a lehetőséggel.

Habár köztudott, hogy Harry herceg és a királyi család viszonya teljesen megromlott és Meghannel való esküvője előtt sem volt minden zökkenőmentes. Már akkor is viták árnyékolták be a nagy napot, mitöbb, Meghan édesapja, Thomas részt sem vett az esküvőn. Ezt egy héttel a kápolnába való bevonulás előtt közölte lányával, ami miatt Meghan hoppon maradt, nem volt ki oltárhoz kísérje. Ekkor jött III. Károly elképesztő gesztusa minden félreértésük ellenére: felajánlotta, ő majd Harry-hez kíséri őt a templomban.

Fotó: PA / Northfoto

 

A történtekről Robert Hardman királyi író számolt be kiemelve, Meghan nem teljesen élt a lehetőséggel, hanem felvetett egy újabb opciót:

A válasz egy ismerőse szerint nem egészen az volt, amire Károly számított. Meghan ugyanis azt kérdezte tőle, nem találkozhatnának-e félúton. Ez pedig jól mutatta, hogy Meghan nem egy félénk menyasszony volt, hanem egy magabiztos, független nő, aki saját maga akarta megtenni a nagy bevonulás egy részét.

Azóta azonban persze sok víz lefolyt a Dunán és sok minden megváltozott Harry és Meghan életében. Megszületett két gyermekük, Archie és Lilibet, visszaléptek királyi feladataiktól, majd Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a királyi család több tagjával, főként Vilmossal és Katalinnal olyan feszültté vált, hogy onnan vélhetően nincs visszaút. Pláne azok után, hogy Harry kiteregette a szennyest Tartalék című könyvében. Egyedül úgy néz ki, Károly az, aki ismét nyitna feléjük - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
