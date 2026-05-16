Egy nőt, akit éppen megcsal a férje.

Sokkoló leleplezés: példás családapának hitték, közben egyszerre több nőnek is gyereket nemzett titokban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 20:15
A szívfájdalomnak számtalan formája létezik. Ám kevés borzalmasabb érzés van annál, mint amikor megtudod, hogy megcsal a férjed, akit mindenkinél jobban szeretsz. Egy nő megrendítő történetben mesélte el, hogyan tudta meg, hogy férje éveken keresztül több tucat nővel feküdt le, és közülük többnek még gyereke is született tőle. A szerető feleség és édesanya őszinte vallomása többeket sokkolt az interneten. Te mit szólsz hozzá?
Egy ötgyermekes édesanya a közösségi médiában tette nyilvánossá szívfájdalmát, miután rájött férje titkára, akinek az volt a fétise, hogy spermadonorként tevékenykedjen a felesége háta mögött. Vajon mennyi gyereke lehet a világban? A nőt sokkolta a kegyetlen igazság: „megcsal a férjem, de ez még nem minden”.

„Megcsal a férjem?" Egy ötgyermekes édesanya osztotta meg sokkoló történetét
  • Egy ötgyermekes édesanya fedte fel legnagyobb szívfájdalmát a közösségi médiában.
  • Nem az sokkolta a legjobban, hogy a férje megcsalta.
  • A csalfa férfi súlyos függőséggel küzdött.

„Megcsal a férjem” – Így tört darabokra egy szerető feleség élete

Egy nő nyíltan beszélt arról, hogyan hullott darabokra a látszólag boldog és normális élete, miután fény derült férje szexfüggőségére. A feleség ugyanis éveken keresztül még csak nem is sejtette, hogy párja kettős életet él. Bár manapság nem ritka a párkapcsolatokban és a házasságokban a megcsalás, amit a felek gyakran elnéznek egymásnak, de amit ez a férfi tett, az egyenesen megbocsáthatatlan.

A 20 éve házasságban élő feleség úgy szerzett tudomást férje titkos tevékenységéről, hogy hitvese szekrényében felfedezett egy orvosi leletet, valamint egy vaskos mappát, amelyben részletesen dokumentálva volt már 6 éve tartó spermadonor tevékenysége.

Éppen a szabadságomat töltöttem, amikor fény derült a férjem kettős életére. Több dokumentumot és vaskos iratot is találtam a szekrényében, amelyeken nem a saját neve állt, bennük azonban az adományozásainak részletei voltak feltüntetve. Ezt követően szembesítettem a tényekkel, amelyeket a bizonyítékok birtokában képtelen volt tagadni. Ezért csak annyit mondott, hogy kényszerrel küzd

– írta az összetört édesanya a közösségi oldalon.

Mint kiderült, férje évek óta álnéven kínálgatta a spermáját különböző Facebook-csoportokban, és már minimum 10 gyermeket nemzett idegen nőknek.

A nő férje súlyos függőséggel küzdött
A nő sokkal borzalmasabb helyzetbe került, mint várta

A reményvesztett feleség ezt követően fogta a holmiját, és a lányához költözött, miközben az őt ért fájdalom miatt hetekig nem aludt és alig evett. Azonban a gyerekétől sem várhatta el sokáig, hogy nála éjszakázzon, ezért egy közeli hajléktalanszállón húzta meg magát. Nem sokkal ezután végül úgy döntött, hogy visszamegy a hűtlen férjével közös otthonukba, ahol azóta is együtt élnek. Bár a férfi azóta kezeléseken vesz részt szexuális függősége miatt, kedvese képtelen szemet hunyni a történtek felett, aki még mindig nem tudja, hogy a férje pontosan hány gyermeket nemzett, a szám viszont biztosan kétjegyű.

Rengeteg álneve és különböző Facebook-profilja volt, mivel megszállottja volt annak, hogy annyi babát nemzzen, amennyit csak tud. Azonban természetes megtermékenyítéssel is hirdette magát. Még mindig teljesen össze vagyok törve, és elárulva érzem magam. A kapcsolatunk soha többé nem lesz olyan, mint régen. Gyakran elgondolkozom azon, hogy vajon szeretett-e engem valaha is?

