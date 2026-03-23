A vágy fokozása egyetlen gyertyalánggal? Ez a libidónövelő technika garantáltan felforrósítja a hangulatot

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy akár már egy gyertya meggyújtása is vágyfokozó lehet? Most egy olyan libidónövelő módszerről rántjuk le a leplet, amiről valószínűleg még te sem hallottál, pedig a szakértő is esküszik rá.

Próbáld ki ezt a hatékony libidónövelő módszert!

Az izgalomhorgonyzással sokat tehetsz azért, hogy megnöveld a libidódat.

A technikához csupán ki kell választanod egy olyan illatot, tárgyat, ami a későbbiekben vágyat ébreszt benned vagy a párodban.

Az egyszerű módszerrel rövid időn belül érheted el a kívánt eredményt.

Új libidónövelő technika: az „arousal anchoring”, azaz az izgalmi vagy vágykeltő horgonyzás

A kifejezést Angie Rowntree szexológus alkotta meg, aminek még nincs igazán magyar megfelelője, de szabad fordításban izgalomhorgonyzásnak vagy vágykeltő, izgalmi horgonyzásnak is lehet nevezni. A szókapcsolat olyan apró, érzékszervi örömökre utal, amelyeket megtanulunk az élvezettel társítani. Tehát, ha a munka és a gyerekek leszívják az utolsó csepp energiádat is, akkor ez lehet az a libidónövelő technika, amire tényleg szükséged van.

Mi lehet izgalmi vagy vágykeltő horgony?

A horgony szinte bármilyen inger lehet, például érintés, gesztus, szó, hang, valamilyen illat vagy vizuális jel, nem kell, hogy szorosan kapcsolódjon az együttléthez. Csak hogy jobban értsd, a vágykeltő horgony úgy működik, mint például a kedvenc zenéd hallgatása edzés közben, ami energiával tölt fel, vagy éppen a wellnessben terjengő jellegzetes, aromás illatok, amelyek nyugtatóan hatnak rád.

Ezzel a technikával újra felforrósíthatod a hálószobában a hangulatot.

A lényeg, hogy olyan izgalmi horgonyt válassz, amit szándékosan tudsz párosítani a nemi vággyal. Ez lehet akár egy olyan parfüm, amit magadra fújsz, egy ékszer, amit felveszel, vagy egy ital, amit elkortyolsz. Ugyanis az agyad ezeket az apró rituálékat egy kis idő elteltével automatikusan az együttléttel fogja összekapcsolni.

Így válaszd ki a megfelelően vágykeltő horgonyokat

Bár valószínűleg elsőre nagyon furcsának tűnhet, viszont ha együttlét közben kezded el alkalmazni az általad választott rituálét vagy rituálékat, akkor egy kis idő elteltével működni fognak. Ehhez pedig az kell, hogy amikor szinte a csúcsra jutsz, magadra fújod a választott parfümöt, felkapsz egy karkötőt, belekortyolsz a kedvenc italodba, vagy magadba szívod a gyertya illatát. Ezt követően pedig nem kell sokat várnod arra, hogy a horgony vágyat ébresszen benned együttlét előtt, amikor alacsony a libidód.