Nem kívánja az együttlétet? Ez a meglepő ok állhat a háttérben, amiért a pasi nemet mond

A gyakori tévhit szerint a férfiak a nap 24 órájában kívánják az együttlétet, pedig ez közel sincs így. Hiszen nekik is lehetnek olyan pillanataik, amikor egyszerűen az egészhez semmi kedvük. De vajon miért mondanak nemet? Most felfedjük az alacsony nemi vágy hátterében rejlő hihetetlen okokat.
Ha elutasít egy férfi, az rettentően rossz érzés tud lenni, hiszen biztosan egyből arra gondolsz: vajon mi a probléma velem? Bár számos oka lehet annak, hogy a pasi nem szeretne ágyba bújni veled, összegyűjtöttük a leggyakoribb magyarázatokat.
Lehetséges, hogy a munka vagy az anyagiak területén, olyan gondjai akadtak, amelyek teljesen elvonják a figyelmét és felemésztik az energiáját. Ilyenkor pedig könnyedén előfordulhat, hogy az együttléthez se fűlik a foga, azonban megnyugodhatsz, hogy ennek semmi köze sincs hozzád.
Úgy gondolod, hogy csak a nőknek van szükségük figyelemre? Akkor nagyon tévedsz, ugyanis a férfiak is ugyanúgy vágynak a törődésre, melynek hiányában előfordulhat, hogy nem viszonozzák a közeledésed. Ha távolságtartóan viselkedik, próbáld megbeszélni vele a dolgokat, hogy minél hamarabb túllendülhessetek a nehézségen.
Természetesen nem kell egyből a legrosszabbra gondolnod, viszont ezt az eshetőséget sem zárhatod ki. Gondolj csak bele, milyen népszerű, gyönyörű nőket csaltak már meg, ott van például Jennifer Lopez vagy Beyoncé. Persze az is megeshet, hogy állandóan felnőtt filmes oldalakat görget, ami után már nincs kedve hozzád.
A folyamatos feszültség a nemi vágyra is erősen rányomhatja a bélyegét, melynek következtében nincs abban a kedélyállapotban, hogy enyelegjen veled. Ha valóban ez a helyzet, akkor jobb, ha minél előbb tartotok egy őszinte beszélgetést, ahol megosztjátok egymással a sérelmeiteket.
A felnőtt lét gyorsan felemésztheti a mindennapokat és pillanatok alatt egy mókuskerékbe tuszkolhat minket: munka, bevásárlás, otthoni teendők, társasági események. Mivel az agyunk folyamatosan pörög, az együttlét is egy olyan „kötelező” feladattá válhat, mint a reggeli fogmosás. Vessetek végre véget a monotonitásnak, és próbáljatok ki új dolgokat!
