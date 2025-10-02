Nem kívánod már úgy, mint régen? Ezekkel a módszerekkel növelheted a libidód

Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 20:15
Csempészd vissza a szenvedélyt és az intimitást az életedbe! Most megmutatjuk milyen módszerekkel lehet hatásos a libidó növelése!
Ripszám Boglárka
Egy stresszesebb időszak is elég ahhoz, hogy a libidó mély zuhanásba kezdjen. Sajnos az intim vágy nem állandó, és rengeteg dolog befolyásolja. De ha ezeket megértjük, azt is tudjuk majd, hogy segíthetünk újra feléleszteni. Mutatjuk hogyan!

9 hatásos libidónövelő módszer

1. Fogadd el magad

Ha nem vagy elégedett a testeddel, az a libidódra is hatással lesz. Jó gyakorlat erre a testsemlegesség elve, aminek a lényege, hogy azokon a napokon is megtanulod elfogadni a testedet, amikor kifejezetten szeretni nem tudod. De megbecsülöd azért, amit minden nap megtesz érted.

2. Javítsd az alvásminőséged

A rossz minőségű vagy kevés alvás rengeteg egészségügyi kockázatot hordozhat magában, beleértve a libidó csökkenését is. Egy helyes alváshigiéniával a szenvedély is nagyobb teret fog kapni az életedben.

3. Próbálj ki természetes vágyfokozókat

Léteznek gyógynövények, amik segítenek a libidó növelésében, mint például a matcha, a ginzeng vagy a ginkgo biloba, amelyek növelhetik a libidódat.

4. Szabadulj meg a szorongástól és a depressziótól

Ha állandóan aggódsz, szorongsz, stresszelsz, az kihat a szexuális életedre. A szorongásoldáshoz rengeteg módszer létezik (terápia, stresszoldás, meditáció stb.). Ha ez a probléma, és hangsúlyt fektetsz a szorongásoldásba, az intim vágy is idővel vissza fog térni.

Akárcsak a szorongás, a depresszió is negatív hatást gyakorol a libidóra. A kezelésével (terápia, természetes módszerek, életmódváltás stb.) az érzelmi és fizikai tünetek is javulni fognak.

5. Fokozd a vágyad a konyhában

Bár konkrét menü nincs, amivel fokozhatod a vágyad, olyan ételek viszont vannak, amik segítenek a megfelelő tápanyagokat a szervezetedbe juttatni és támogatni a hormonháztartásodat, ezzel egyensúlyban tartva a libidódat is.

  • Vörös húsok: növelik az állóképességet és szabályozzák a tesztoszteronszintet
  • Hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonafélék: szintén az állóképesség növelésében segítenek, illetve keringésfokozó hatásuk is van
  • Citrusfélék, paprika, tea és kakaó: segítenek megelőzni a szexuális zavarokat

6. Kerüld el a libidócsökkentő ételeket

Ezek az ételek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek csökkentik az intim vágyat, így jobb figyelni, hogy ne fogyaszd őket rendszeresen.

  • Sült ételek: a magas zsírtartalmuk csökkentik a vérkeringést
  • Szója: növeli az ösztrogénszintet
  • Növényi olajak és az olyan feldolgozott ételek, mint a fehér liszt és a cukor: csökkentik a tesztoszteronszintet

7. Mozogj többet

A rendszeres testmozgás megszámlálhatatlan előnnyel jár. Tudtad, hogy az intim vágy felébresztésében is segíthet? A sport bizonyítottan növeli a libidót. 

Női libidó növelése sporttal és rendszeres testmozgással.
A vágy növelése szempontjából mindegy milyen edzésformát választasz!
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Keress egy olyan mozgásformát, amit szívesen űzöl, és ki tudsz mellette tartani hosszú távon is! Így az intim együttlétek száma sem fog idővel lecsökkenni.

8. Keltsétek fel a vágyat együtt

Minél hosszabb egy kapcsolat, annál nehezebb felkelteni egymásban a vágyat. De közös programokkal, új élményekkel, beszélgetésekkel vagy akár párterápiával újra közelebb kerülhettek egymáshoz, ami együtt jár a hálószobai kémia feléledésével is.

9. Ne fogyassz alkoholt

Lehet, hogy egy pohár bor kifejezetten afrodiziákumnak tűnhet, de valójában negatív befolyással lesz a nemi életedre. A libidófokozás csak átmeneti. Az alkohol a szexuális funkciókra és a vágyra is rossz hatással van.

További tippek a hálószobába:

 

