Nem kívánod már úgy, mint régen? Ezekkel a módszerekkel növelheted a libidód

Egy stresszesebb időszak is elég ahhoz, hogy a libidó mély zuhanásba kezdjen. Sajnos az intim vágy nem állandó, és rengeteg dolog befolyásolja. De ha ezeket megértjük, azt is tudjuk majd, hogy segíthetünk újra feléleszteni. Mutatjuk hogyan!
Ha nem vagy elégedett a testeddel, az a libidódra is hatással lesz. Jó gyakorlat erre a testsemlegesség elve, aminek a lényege, hogy azokon a napokon is megtanulod elfogadni a testedet, amikor kifejezetten szeretni nem tudod. De megbecsülöd azért, amit minden nap megtesz érted.
A rossz minőségű vagy kevés alvás rengeteg egészségügyi kockázatot hordozhat magában, beleértve a libidó csökkenését is. Egy helyes alváshigiéniával a szenvedély is nagyobb teret fog kapni az életedben.
Léteznek gyógynövények, amik segítenek a libidó növelésében, mint például a matcha, a ginzeng vagy a ginkgo biloba, amelyek növelhetik a libidódat.
Ha állandóan aggódsz, szorongsz, stresszelsz, az kihat a szexuális életedre. A szorongásoldáshoz rengeteg módszer létezik (terápia, stresszoldás, meditáció stb.). Ha ez a probléma, és hangsúlyt fektetsz a szorongásoldásba, az intim vágy is idővel vissza fog térni.
Akárcsak a szorongás, a depresszió is negatív hatást gyakorol a libidóra. A kezelésével (terápia, természetes módszerek, életmódváltás stb.) az érzelmi és fizikai tünetek is javulni fognak.
Bár konkrét menü nincs, amivel fokozhatod a vágyad, olyan ételek viszont vannak, amik segítenek a megfelelő tápanyagokat a szervezetedbe juttatni és támogatni a hormonháztartásodat, ezzel egyensúlyban tartva a libidódat is.
Ezek az ételek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek csökkentik az intim vágyat, így jobb figyelni, hogy ne fogyaszd őket rendszeresen.
A rendszeres testmozgás megszámlálhatatlan előnnyel jár. Tudtad, hogy az intim vágy felébresztésében is segíthet? A sport bizonyítottan növeli a libidót.
Keress egy olyan mozgásformát, amit szívesen űzöl, és ki tudsz mellette tartani hosszú távon is! Így az intim együttlétek száma sem fog idővel lecsökkenni.
Minél hosszabb egy kapcsolat, annál nehezebb felkelteni egymásban a vágyat. De közös programokkal, új élményekkel, beszélgetésekkel vagy akár párterápiával újra közelebb kerülhettek egymáshoz, ami együtt jár a hálószobai kémia feléledésével is.
Lehet, hogy egy pohár bor kifejezetten afrodiziákumnak tűnhet, de valójában negatív befolyással lesz a nemi életedre. A libidófokozás csak átmeneti. Az alkohol a szexuális funkciókra és a vágyra is rossz hatással van.
