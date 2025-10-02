Nem kívánod már úgy, mint régen? Ezekkel a módszerekkel növelheted a libidód

Egy stresszesebb időszak is elég ahhoz, hogy a libidó mély zuhanásba kezdjen. Sajnos az intim vágy nem állandó, és rengeteg dolog befolyásolja. De ha ezeket megértjük, azt is tudjuk majd, hogy segíthetünk újra feléleszteni. Mutatjuk hogyan!

Módszerek, amik hatásosan növelik a libidódat.

Fotó: Aloha Hawaii / Shutterstock

9 hatásos libidónövelő módszer

1. Fogadd el magad

Ha nem vagy elégedett a testeddel, az a libidódra is hatással lesz. Jó gyakorlat erre a testsemlegesség elve, aminek a lényege, hogy azokon a napokon is megtanulod elfogadni a testedet, amikor kifejezetten szeretni nem tudod. De megbecsülöd azért, amit minden nap megtesz érted.

2. Javítsd az alvásminőséged

A rossz minőségű vagy kevés alvás rengeteg egészségügyi kockázatot hordozhat magában, beleértve a libidó csökkenését is. Egy helyes alváshigiéniával a szenvedély is nagyobb teret fog kapni az életedben.

3. Próbálj ki természetes vágyfokozókat

Léteznek gyógynövények, amik segítenek a libidó növelésében, mint például a matcha, a ginzeng vagy a ginkgo biloba, amelyek növelhetik a libidódat.

4. Szabadulj meg a szorongástól és a depressziótól

Ha állandóan aggódsz, szorongsz, stresszelsz, az kihat a szexuális életedre. A szorongásoldáshoz rengeteg módszer létezik (terápia, stresszoldás, meditáció stb.). Ha ez a probléma, és hangsúlyt fektetsz a szorongásoldásba, az intim vágy is idővel vissza fog térni.

Akárcsak a szorongás, a depresszió is negatív hatást gyakorol a libidóra. A kezelésével (terápia, természetes módszerek, életmódváltás stb.) az érzelmi és fizikai tünetek is javulni fognak.

5. Fokozd a vágyad a konyhában

Bár konkrét menü nincs, amivel fokozhatod a vágyad, olyan ételek viszont vannak, amik segítenek a megfelelő tápanyagokat a szervezetedbe juttatni és támogatni a hormonháztartásodat, ezzel egyensúlyban tartva a libidódat is.

Vörös húsok: növelik az állóképességet és szabályozzák a tesztoszteronszintet

Hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonafélék: szintén az állóképesség növelésében segítenek, illetve keringésfokozó hatásuk is van

Citrusfélék, paprika, tea és kakaó: segítenek megelőzni a szexuális zavarokat

6. Kerüld el a libidócsökkentő ételeket

Ezek az ételek olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek csökkentik az intim vágyat, így jobb figyelni, hogy ne fogyaszd őket rendszeresen.

Sült ételek: a magas zsírtartalmuk csökkentik a vérkeringést

Szója: növeli az ösztrogénszintet

Növényi olajak és az olyan feldolgozott ételek, mint a fehér liszt és a cukor: csökkentik a tesztoszteronszintet

7. Mozogj többet

A rendszeres testmozgás megszámlálhatatlan előnnyel jár. Tudtad, hogy az intim vágy felébresztésében is segíthet? A sport bizonyítottan növeli a libidót.